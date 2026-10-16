Fórmula 1 GP de Singapur

Ollie Bearman fue visto conduciendo un superdeportivo Ferrari de más de 1,000 CV por Mónaco

El piloto de Haas F1 fue grabado saliendo de un concesionario de Mónaco al volante del último superdeportivo de Ferrari

Alex Harrington

Publicado: 16 oct 2026, 22:10

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Oliver Bearman, Haas F1 Team

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Un Ferrari 849 Testarossa azul saliendo de un concesionario de Monte Carlo es algo normal en el principado de Mónaco. Pero un video reciente de un influencer afincado en Mónaco muestra al piloto de Fórmula 1 de Haas, Ollie Bearman, conduciendo el nuevo superdeportivo. No sorprende que una imagen así haya generado aproximadamente 5.600 me gusta y 79 compartidos en el momento de escribir estas líneas.

En el video, un 849 azul con franjas de competición blancas y pinzas de freno amarillas —con matrícula de Mónaco— sale de Scuderia Monte-Carlo, un concesionario de Ferrari.

Aunque el pie de foto de la publicación de Instagram dice que el joven británico está 'probando' el coche, esto no se ha confirmado. Una prueba de conducción en un concesionario privado o un acuerdo de préstamo del vehículo sería más plausible.

Qué es realmente el 849 Testarossa

Ferrari presentó el coche el 9 de septiembre de 2025 como el sucesor híbrido enchufable del SF90 Stradale. La fabricación de los coches en Maranello comenzó a mediados de 2026. La potencia procede de un V8 biturbo de 4,0 litros que produce 830 PS, unos 819 caballos de fuerza.

Tres motores eléctricos, dos delante y uno atrás, añaden otros 220 PS. El total es de 1.050 PS (1.036 hp), 50 PS más de lo que lograba el SF90 y muy cerca de lo que produce un coche de F1 de 2026.

Una caja de cambios de doble embrague y ocho velocidades envía la potencia a las cuatro ruedas, y Ferrari afirma que acelera de 0 a 100 km/h en solo 2,3 segundos. La velocidad máxima ronda los 330 km/h, o 205 mph. La batería de 7,45 kWh permite unos 26 km (16 millas) de conducción eléctrica, suficiente para bajar en silencio hasta el puerto.

Ferrari 849 Testarossa, Ferrari

Puede comprarse como coupé o como Spider con techo rígido plegable, y el precio entra de lleno en territorio de sueldos de pilotos de F1, con un precio inicial de unos 460.000 € para el coupé y 500.000 € para el Spider.

El "ocho" del nombre hace referencia al número de cilindros, y "49" a la cilindrada de cada cilindro, justo por debajo de 500 cc. "Testarossa" recupera el nombre de un Ferrari de competición de los años 50 y del famoso superdeportivo de los años 80. Los elementos de diseño hacen referencia tanto al hiperdeportivo F80 como al Daytona, y Ferrari compara la parte trasera del coche con la del 512S de resistencia de 1970.

Las franjas parecen una elección de decoración. Podrían tentarte a llamarlo el paquete Assetto Fiorano, enfocado a circuito, que se ofrece en ambas carrocerías y recorta unos 30 kg de peso. Pero sin echar un vistazo al configurador, solo puedo especular.

Por qué un junior de Ferrari estaría conduciendo uno

Bearman es miembro de la Ferrari Driver Academy y compite con el equipo Haas, motorizado por Ferrari. Su primera carrera en F1 lo vio sustituir a Carlos Sainz, afectado por una operación, en el Gran Premio de Arabia Saudí de 2024, donde terminó en un impresionante séptimo puesto.

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