Opinión: Alonso vuelve a la que fue su casa... ¿Vettel también?

Fernando Alonso regresó al equipo con el que creció, con el que se hizo un nombre y ganó dos campeonatos mundiales, ofreciendo una gran historia desde ahora y que se contará durante los años próximos en que junto a Renault viva su segunda época en la Fórmula 1. Viendo esto, ¿existe alguna posibilidad de que Sebastian Vettel pueda seguir su ejemplo y regresar a Red Bull?

Mientras Christian Horner y Helmut Marko han minimizado la opción de un retorno de Vettel desde que se anunció la salida del alemán de Ferrari, la realidad es que luce como una elección obvia y comprensible.

Si bien Red Bull tiene acceso a una gama de jóvenes pilotos y nunca ha sido una empresa que mira al pasado, hay fuentes en Austria que han sugerido que el jefe de la compañía, Dietrich Mateschitz, le pidió recientemente a su asesor de deporte motor, Helmut Marko, que encontrara la forma de emplear de nuevo al cuatro veces campeón del mundo. En caso de que esta petición sea cierta, entonces Marko y Horner tendrían que encarar algunas difíciles decisiones.

¿Cuál es el principal problema para los dos directivos de Red Bull Racing? Alex Albon. El piloto tailandés ha tenido un buen desempeño desde que llegó al equipo a mediados del año pasado. De hecho, su ascenso no se detiene y sigue mejorando. En dos de las últimas tres carreras ha estado en lucha contra Lewis Hamilton, enfrentamientos que han terminado en contacto con el seis veces campeón del mundo, perdiendo podios en ese camino. Si hubiera obtenido los resultados en Brasil 2019 y Austria 2020, su futuro a largo plazo en el equipo probablemente ya estaría seguro.

Se podría pensar que si Albon no tiene un asiento en Red Bull entonces tendría cabida en AlphaTauri por un par de años. Pensando en los próximos cambios reglamentarios, el equipo de Faenza podría estar en una posición más fuerte de la que ahora goza, por lo que no sería una mala opción.

Pero este movimiento del tailandés al equipo B significaría que no habría un asiento en el futuro para Daniil Kvyat o Pierre Gasly. Además, agregar a Vettel a la mezcla de pilotos durante las próximas temporadas dificultaría aún más el progreso de los jóvenes de la casa austriaca, como es el caso de Juri Vips.

Esta situación deja a Marko y Horner en una posición difícil, pero al final del día Mateschitz es su jefe y paga las cuentas. Se sabe que el jefe máximo de la marca de bebidas tiene una estrecha amistad con Vettel que se ha mantenido por los años. Pero también están los copropietarios tailandeses de Red Bull que son grandes partidarios de Albon, y es un tema que podría influir.

El tema de un regreso surgió cuando Vettel estuvo presente en una sesión de preguntas y respuestas de la cadena ServusTV de Red Bull junto a Christian Horner y Max Verstappen, un programa que se transmitió el lunes desde el centro de medios del circuito de Spielberg.

Ahí, el cuatro veces campeón del mundo admitió que se había telefoneado con Marko inmediatamente después de que Ferrari le avisó que no requerían de sus servicios más allá de 2020. Sin embargo, Vettel explicó que en esa comunicación le pedía un consejo en lugar de estar buscando una posición en el equipo austriaco.

"Lo llamé justo después de la decisión", explicó. "Pero no para preguntarle si tenía un lugar, sino porque tengo una buena relación con él y ha sido un confidente durante años”.

"Le pedí un consejo y le describí la situación tal y como era. Él es conocido por llevar sus sentimientos a flor de piel. Luego hablé con él y lo que resultará al final aún está por verse”.

En el transcurso del programa de Servus, se pasó un video con momentos de él con el equipo, donde también estaba incluido Mark Webber, su compañero durante la era dorada de Red Bull. Después de verlo, Vettel estaba claramente emocionado, especialmente cuando Horner le dirigió más elogios.

“Al mirar el video, vemos tantos recuerdos especiales con Sebastian. Ganamos 38 carreras juntos y cuatro títulos. Pasamos un tiempo increíble en ese periodo de su carrera. Si él deja la Fórmula 1 será una pérdida para la categoría”, dijo Horner.

"Pero el tiempo siempre avanza. Por ahora solo estamos en la primera carrera, tenemos dos pilotos que están haciendo un gran trabajo. Sería difícil ver cómo podríamos acomodarlo, porque no esperábamos que él estuviera en el mercado. Nunca esperábamos que Ferrari, de una forma grosera, no le ofreciera otro contrato”.

Cuando se le preguntó a Max Verstappen sobre quien, entre Alex Albon o Sebastian Vettel, sería un compañero de equipo más agradable, él respondió: “Nunca he trabajado con Sebastian antes, así que no tengo idea, pero no creo que haya un problema. Aunque, en la Fórmula 1 cada piloto quiere ganar".

La historia dio otro giro durante las conferencias de prensa del jueves previas al Gran Premio de Estiria. En primer lugar, Verstappen señaló que su respuesta fue influenciada por el hecho de que Vettel estaba sentado a su lado.

“Estaba en un programa de televisión sentado a lado de Seb y me hicieron una pregunta. Trataba de ser cortés y apunté que podía imaginarlo. Pero creo que el equipo está muy contento en este momento con los dos pilotos. Yo estoy feliz con Alex como compañero de equipo".

“En primer lugar, él (Alex) es muy agradable en el equipo, es bueno con la puesta a punto, por lo que ambos tenemos una buena retroalimenatación para el equipo. Además es un piloto rápido, así que no creo que exista una razón para cambiarlo. Creo que Christian y Helmut pueden respaldar eso”.

Poco después, Vettel respondió a la pregunta ¿le gustaría enfrentarse a Verstappen en el mismo automóvil?

"Tengo la convicción de que si quieres ganar debes estar feliz de enfrentarte a alguien. Sin importar donde te encuentres, no creo que se trate de una cuestión de tu potencial compañero de equipo".

“Conozco muy bien al equipo por mi pasado y claro que aún estoy en contacto con mucha gente de allí, ya sea Christian, Helmut u otros. La aparición en Servus TV no tuvo nada que ver con eso o un potencial futuro”.

"Red Bull tiene un auto ganador, creo que es un equipo muy fuerte, sé lo fuertes por el pasado, obviamente una parte del equipo ya no es la misma, pero ellos han evolucionado”.

"No sería justo decir que conozco al equipo de adentro hacia afuera, porque también ha cambiado y siguieron adelante. Pero sé por qué eran fuertes en el pasado y aún son un equipo contendiente. Es un auto en el que puedes ganar carreras, así que seguro que eso sería interesante”.

Cuando se le preguntó directamente si tomaría un asiento de Red Bull, respondió: "Como dije, es un auto ganador. Estoy aquí para competir y para ganar, así que probablemente la respuesta sea sí".

Ver caer a Albon en lugar de Vettel sería una gran pena, pero cosas más extrañas han sucedido dentro de Red Bull, además, el piloto todavía tiene que mantener su curva ascendente y obtener resultados consistentes para asegurar un futuro con ellos. Esa es la norma en Red Bull y el balón está en su campo de juego.

Si no tiene una gran primera mitad de la temporada 2020 entonces será vulnerable, siempre que la opción de Vettel sea algo serio. Pensar en el ascenso de Gasly o Kvyat luce difícil dado que ambos ya tuvieron una oportunidad en el equipo principal y fueron degradados.

¿Qué pasa si Seb llega al equipo austriaco? Honda sin duda estaría encantado de tener Vettel. Y al igual que Alonso en Renault, puede disfrutar de un año de aprendizaje y construcción dado que en 2021 se ejecutarán los mismos monoplazas de esta temporada. El valor del alemán llegaría en la preparación de los autos para 2022, momento en el cual su experiencia y conocimiento técnico serían invaluables.

No se debe olvidar también que cuando llegue el límite de costos, los salarios de los pilotos estarán fuera de esta restricción. Vettel ha dejado en claro que el dinero no era el problema con Ferrari, y es poco probable que solicite (o reciba) un mega contrato.

Pero el punto es que, independientemente de la cifra que obtenga, los pilotos se verán como el diferenciador clave que se encuentra fuera de esas restricciones financieras. Entonces, ¿por qué no tomar a un cuatro veces campeón del mundo para tu equipo?