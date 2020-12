Opinión: Liberty Media podría ayudar a Pérez a llegar a Red Bull

En México se celebró la victoria de Sergio Pérez en el Gran Premio de Sakhir y, obviamente, los medios nacionales no hicieron el hecho menos calificando el logro del integrante de Racing Point como algo histórico.

Sin embargo, luego de las celebraciones, el público mexicano también experimentó otra realidad, a saber, que Pérez corre el riesgo de no estar presente en la próxima temporada.

Una foto tomada el sábado después de la calificación, en donde Pérez aparece dialogando con Helmut Marko en el hospitality de Red Bull, fue suficiente para crear expectativas en los aficionados mexicanos.

Sin embargo, una foto no es un contrato y de momento Pérez está lejos de estar seguro de que podrá contar con el asiento que actualmente está en manos de Alexander Albon en 2021. Él espera que sí, pero al escuchar sus palabras no existe esa seguridad, una sensación que también transmite con su rostro.

“Todos queremos ver a Pérez en la parrilla el año que viene”, dijo Ross Brawn en su más reciente columna en el sitio oficial de la categoría.

La opinión del director de la Fórmula 1 no es precisamente casual, así como los rumores de que Liberty Media puede presionar a Red Bull a favor de Pérez probablemente no sean descabellados, porque existen todas las razones.

El calendario 2021, que toda la F1 espera ver completado en su totalidad, obviamente también incluye el Gran Premio de México.

En 2019, el fin de semana de carreras en la Ciudad de México registró una presencia en pista (durante los tres días) de 345,694 espectadores, lo que confirma una tendencia en constante crecimiento. Y desde 2015, el Gran Premio de México ha sido premiado por la dirección de la Fórmula 1 con el trofeo al mejor evento, reconociendo a la organización como la mejor del calendario.

Sin embargo, más allá de los problemas que pudiera seguir causando la pandemia por COVID-19 y que la F1 dice estar listos para afrontarlos, ahora surge una duda:¿seguirá habiendo un Gran Premio de México si Sergio Pérez no está en la parrilla de la próxima temporada?

¿Cómo reaccionarán los aficionados mexicanos si Checo se encuentra fuera después de ganar un Gran Premio de Fórmula 1 en casa cincuenta años después del último éxito para el país obtenido por Pedro Rodríguez?

Es difícil pensar que esta pregunta no se haya hecho en las oficinas de Liberty Media y no es imposible imaginar que no se haya realizado una llamada Milton Keynes desde las oficinas de Londres (próximo lugar de trabajo de Stefano Domenicali), aunque solo sea para estar al tanto sobre cómo se dirige la decisión que tomarán en Red Bull.

Ganador Sergio Pérez, Racing Point celebra con el equipo Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Pérez por su parte fue claro al decir que o es Red Bull o será un año sabático. Salir de la Fórmula 1 ciertamente no facilita la posibilidad de regresar, porque las cosas (como muestra el caso Russell) pueden cambiar rápidamente y no siempre en una dirección favorable.

No solo está en juego la carrera de Pérez, sino también la relación de la Fórmula 1 con una nación que en los últimos años se ha distinguido por un creciente interés en un deporte que había estado inactivo allí durante muchas décadas.

Un juego complejo, con resultados aún difíciles de predecir pero a la vez cercanos a concluir. A más tardar, la decisión de Marko / Horner / Mateschitz llegará el día después del Gran Premio de Abu Dhabi.

GALERÍA: Los festejos de Sergio Pérez y Racing Point