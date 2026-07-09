Opinión: ¿está Red Bull mejor o peor un año después del despido de Christian Horner?

Tal día como hoy hace un año, Christian Horner fue destituido como director del equipo Red Bull de Fórmula 1 tras 20 años al frente.

Desde entonces, Laurent Mekies asumió el cargo de nuevo jefe de equipo. El equipo experimentó un resurgimiento en 2025, año en el que Max Verstappen se quedó a dos puntos de conseguir su quinto título mundial, y el equipo inició una nueva era con Red Bull Ford Powertrains.

Ha habido altibajos en el camino, desde la degradación de Yuki Tsunoda y la llegada de Isack Hadjar al complicado segundo puesto junto a Verstappen, hasta la pérdida de personal clave a escuadrones rivales, pasando por un Verstappen descontento que reflexiona sobre su futuro tanto en el equipo como en la F1.

Entonces, ¿está Red Bull mejor o peor que hace 12 meses? Nuestros redactores tienen la opinión.

Los problemas iniciales bajo una nueva dirección deberían dar sus frutos – Jake Boxall-Legge

Cuando hay un cambio de dirección en un equipo de Fórmula 1, el nuevo director suele querer modificar la forma en que opera el equipo. Dado que Red Bull estuvo 20 años bajo la dirección de Christian Horner, su estilo de liderazgo y sus expectativas sobre las prácticas de trabajo del equipo se han arraigado profundamente en la fábrica de Milton Keynes durante mucho tiempo. Cambiar esos hábitos lleva mucho tiempo.

Tras el despido de Horner, posteriormente sustituido por Laurent Mekies, no fue sorprendente que Mekies quisiera adoptar un enfoque diferente. Quizás un coche de F1 sea la mejor alegoría para esto; puede estar diseñado para funcionar de una manera determinada, basándose en la retroalimentación de un piloto anterior para sacar el máximo provecho de sus atributos y habilidades. Si se pone al volante a otro piloto, con un estilo de conducción muy diferente, puede que tenga dificultades para rendir al máximo.

Durante más de 20 años, Red Bull se ha diseñado para funcionar bajo un estilo de liderazgo específico; cuando se le pide al equipo que opere con un enfoque diferente, se exponen fallas y redundancias en el sistema. Esto no es necesariamente malo, ni tampoco lo es que algunos de los jugadores más importantes de Red Bull hayan abandonado la compañía durante el último año. Un equipo no puede pretender retener a su personal clave indefinidamente. Red Bull está experimentando una dolorosa metamorfosis, sin duda, pero era algo que tenía que suceder en algún momento. ¿Dolor ahora o dolor mañana? Esa es la elección, y Red Bull optó por asumir el golpe en el presente.

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Red Bull se mantuvo en un estado muy similar durante años; cuando eso les permitía ganar un coche, era genial, pero el declive en el rendimiento durante 2024 y 2025 acentuó sus defectos, los cuales podrían quedar al descubierto cuando McLaren —que había pasado por los mismos problemas durante la década de 2010— finalmente encontrara la fórmula correcta en Woking. Ganar demuestra lo que un equipo hace bien; perder demuestra lo que hace mal.

Y esta es la situación: el antiguo túnel de viento de Red Bull ya no era adecuado, el equipo dependía demasiado de ciertos miembros del personal y sigue dependiendo de Max Verstappen para superar las deficiencias de la maquinaria. Ha tenido que desprenderse de muchos de los aspectos que ocultaban sus debilidades.

Entonces, ¿está mejor Red Bull sin Horner? A largo plazo, probablemente sí. Si hubiera conservado a su antiguo jefe, el equipo habría seguido funcionando prácticamente igual que en las dos décadas anteriores, y quizás se habría mantenido lo suficientemente cómodo como para pasar por alto sus defectos. Siguiendo la visión de Mekies, el equipo debe adoptar un nuevo enfoque. Puede resultar incómodo y podría conllevar una disminución del rendimiento mientras los jugadores se adaptan al nuevo entorno, pero todo es por asegurar su futuro.

Puede que ahora mismo parezca que Red Bull no va a ninguna parte, dado que los seguidores de la F1 exigen éxito inmediato. Pero los equipos de F1 que han perdurado han pasado por innumerables reconstrucciones, y ahora le toca a Red Bull remendar sus errores.

Es como esto: si un pájaro defeca en tu parabrisas y no te molestas en limpiarlo, tu cerebro acaba por ignorar la mancha. Hace falta que alguien más te señale que, efectivamente, hay excremento de pájaro en tu coche...

Red Bull se encuentra en una posición más difícil, pero no por el cambio de liderazgo – Ronald Vording

Ante la situación actual, los desafíos que enfrenta Red Bull son mayores que hace un año. Max Verstappen también estaba descontento con el rendimiento del coche entonces, pero el equipo aun así logró una remontada espectacular. Este año, sin embargo, una recuperación similar parece muy improbable, algo que el propio Verstappen reconoció en Silverstone.

En cuanto al chasis, el equipo tiene margen de mejora tras las importantes actualizaciones en Miami y Spielberg, mientras que en la unidad de potencia, Red Bull parece tener carencias en el aspecto eléctrico. Mekies admitió abiertamente el domingo que Red Bull tiene problemas en circuitos con poca energía, lo que significa que, después de Silverstone, Spa y Monza podrían resultar igual de complicados.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

No existe una solución a corto plazo, ya que Red Bull lidera actualmente la clasificación de motores de combustión interna de la FIA. Esto significa que el fabricante no puede optar a un token ADUO y, por lo tanto, no puede modificar el hardware de su unidad de potencia. En conjunto, estos factores dificultan enormemente que Red Bull logre remontar la temporada como lo hizo el año pasado.

Sin embargo, estos problemas no son responsabilidad exclusiva de Mekies. La inestabilidad política del año pasado obligó a un cambio, y Christian Horner finalmente tuvo que dimitir si Red Bull quería conservar a los Verstappen. Dado este cambio de liderazgo y la situación política del momento —con Verstappen hablando positivamente de Mekies—, era lógico que permaneciera en el equipo para 2026, aunque esta decisión haya complicado su posición en el mercado de pilotos.

Mekies llegó con un enfoque innovador y fue ampliamente elogiado por aplicar sus conocimientos de ingeniería, lo que se tradujo en una respuesta mayoritariamente positiva dentro del equipo durante sus primeros meses al mando. La vida en la Fórmula 1, sin embargo, tiene sus altibajos —incluso para los directores de equipo más exitosos del paddock— y esta es probablemente la primera crisis que Mekies ha tenido que afrontar en Red Bull.

El rendimiento no está a la altura, no parecen existir soluciones rápidas y, además, está la frustración de Verstappen, que no ha ocultado públicamente. Verstappen siempre ha sido directo con los medios —algo que la prensa internacional valora de él— y en Canadá y Austria declaró abiertamente que el equipo no le había escuchado. Esto es significativo, dado que Mekies ha descrito repetidamente a Verstappen como "el sensor más importante" del coche.

Si bien el decepcionante rendimiento en 2026 y las escasas oportunidades para revertir la situación rápidamente no deberían culpar a Mekies, será fascinante ver cómo el nuevo liderazgo de Red Bull gestiona la situación actual. En muchos sentidos, este parece ser el periodo más difícil que ha afrontado el equipo con sede en Milton Keynes desde que el francés asumió el cargo hace 12 meses.

El factor Max Verstappen definirá la historia – Filip Cleeren

Depende de a quién se le pregunte, pero a pesar de todas las soluciones técnicas que Laurent Mekies aportó al equipo, también hay quienes echarán de menos la influencia de Horner. A Mekies se le atribuyó el mérito de haber infundido una mentalidad abierta al equipo, un enfoque centrado en la ingeniería que permitió resolver algunos de los mayores problemas del coche de Red Bull de 2025. También restableció cierta calma tras una turbulenta lucha de poder que dividió al equipo directivo.

Al mismo tiempo, Horner aportó un liderazgo sólido, y su libertad para dirigir Milton Keynes a su antojo, lo que acabó contribuyendo a su caída, también protegió al equipo del escrutinio de Red Bull Austria. Todavía no estoy convencido de que su sustituto, Mekies, goce de la misma libertad, ni de que el inflexible CEO de Red Bull, Oliver Mintzlaff, permita que el equipo siga trabajando como lo hacía Red Bull antes.

Oliver Mintzlaff, Managing director Red Bull GmbH, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Un comienzo decepcionante en 2026, que coincide con los mismos viejos rumores sobre el futuro de Max Verstappen, sin duda no está aliviando la presión sobre el equipo directivo de Red Bull.

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Se ha generado una narrativa de fuga de cerebros en torno al equipo, con muchos nombres clave que lo abandonan o están a punto de hacerlo. El equipo lo ha desmentido, alardeando de su enorme profundidad de plantilla. Es cierto que el equipo de F1 de Red Bull emplea a más de mil personas en Milton Keynes, y que los líderes que se marchan, como Gianpiero Lambiase y Paul Monaghan, son nombres de gran renombre que los medios y el público conocen, mientras que sus indudablemente talentosos sustitutos, si provienen de la propia escudería, no lo son.

Pero incluso si el equipo tiene razón al afirmar que cuenta con una gran profundidad de plantilla y que sigue recibiendo numerosos currículos de alto nivel de talento que desean trabajar para la escudería, quizás exista al menos un problema de percepción. Lograr algunos fichajes importantes en el mercado de transferencias ayudaría a solucionarlo.

La mayor ventaja de Red Bull ha sido el rendimiento de su primera unidad de potencia de fabricación propia, al menos el motor de combustión interna, que se ha considerado el más potente de la parrilla. Esto ha tenido importantes repercusiones en el programa de mejoras ADUO, del que Red Bull parece haber quedado excluido. ¿Cometió la FIA un error? ¿O Red Bull ha sufrido las consecuencias de no haber jugado bien sus cartas políticas, a diferencia de Mercedes y, sobre todo, Ferrari? Si uno pregunta en el paddock de la F1, encontrará ambas opiniones. Si la segunda es cierta, sería una dura lección para el sucesor de Horner.

Cabe recordar que transformar una empresa tan grande como un equipo de primera línea de la F1 lleva tiempo. Fred Vasseur se hizo cargo de Ferrari a principios de 2023 y tardó hasta 2025 en conseguir fichajes clave, y hasta esta temporada para que esos cambios surtieran efecto. Mekies también necesitará tiempo para apropiarse de Red Bull Racing.

En definitiva, lo que fue cierto para Horner también lo es para Mekies. La forma en que el equipo afronte el factor Max Verstappen y gestione su posible marcha cambiará la percepción que se tiene de su liderazgo.

En este momento, no es ninguno - Oleg Karpov

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Incluso si recordamos dónde estaba Red Bull hace un año, la diferencia no es abismal. El resurgimiento se produjo en la segunda mitad de la temporada pasada, cuando Red Bull finalmente le dio a Max Verstappen las herramientas para plantar cara a los pilotos de McLaren en la lucha por el campeonato, pero la parte central del año tampoco fue especialmente buena.

Esta temporada ha sido mucho más complicada, y Red Bull necesitará un milagro para mantenerse en la lucha por el título. Tal como están las cosas, el equipo de Verstappen no está en la pelea. Pero, ¿es suficiente para declarar que la organización está en crisis? No necesariamente.

Con los importantes cambios en la normativa, era inevitable que el orden jerárquico se viera alterado. Casualidad o no, los dos equipos que tenían más motivos para seguir desarrollando sus monoplazas de 2025 hasta bien entrada la temporada pasada son los que se han quedado atrás. No solo Red Bull está teniendo dificultades este año, sino también McLaren. Se podría argumentar que el equipo de la papaya ha retrocedido en parte debido a su condición de cliente. Pero Red Bull también ha tenido que desarrollar un programa de unidades de potencia completamente nuevo desde cero, y lo ha hecho mucho mejor de lo que casi nadie esperaba.

Durante su aparición en el paddock de Silverstone, Christian Horner quiso destacar lo orgulloso que está del trabajo realizado por Red Bull Powertrains, en cuya creación desempeñó un papel clave, y no hay razón para que no lo esté. Sin embargo, sugerir que su partida ya se está notando sería prematuro.

En gran medida, sigue siendo la misma organización, con los mismos procesos y sistemas implementados. Como cualquier organización bien estructurada, puede seguir funcionando sin depender excesivamente de una sola persona. La verdadera prueba de la solidez de Red Bull llegará en los próximos años, no ahora.

Las salidas de figuras clave, incluido Horner, requerirán que otros realicen los ajustes necesarios en los sistemas y herramientas del equipo a medida que se adaptan al entorno en constante cambio de la Fórmula 1. El bajón de este año era una posibilidad, dadas las circunstancias en las que se encontraba Red Bull: luchando por el título de pilotos hasta el final de la temporada pasada, al mismo tiempo que creaba una división de motores desde cero. Con o sin Horner, siempre iba a ser un reto.

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Photo by: Clive Mason / Getty Images

La tarea de Laurent Mekies ahora es asegurar que Red Bull continúe adaptándose en la dirección correcta, especialmente al entrar en una era completamente nueva como fabricante de motores. Pero el verdadero juicio sobre su liderazgo solo llegará en 2027 y más allá.

La lucha de poder persiste, ¿quizás Horner no era el problema? – Ewan Gale

Cuando se anunció la noticia bomba de que Christian Horner sería despedido por Red Bull, hubo mucha intriga sobre qué rumbo tomaría el equipo.

El cambio, al menos, dio frutos al final de la temporada con la llegada de Laurent Mekies como director del equipo y su liderazgo centrado en la ingeniería ayudó a transformar la situación, trabajando en conjunto con Max Verstappen para liderar la lucha por el título al final de la temporada.

Pero ha habido desafíos al comienzo de la nueva temporada, entre otras salidas importantes, y, si bien las preocupaciones sobre una lucha de poder contribuyeron a la salida de Horner, hay pocas señales de que esas preocupaciones hayan desaparecido.

Si bien es normal que un equipo atraviese periodos de sequía en la pista durante su trayectoria en la F1 (como Mercedes, Ferrari y McLaren), las constantes disputas internas no son propias de una entidad exitosa.

El futuro de Verstappen es objeto de constantes especulaciones: ¿dejará la F1, se unirá a McLaren, a Mercedes o a algún otro equipo? Hasta ahora, al menos, las especulaciones han estado impulsadas por su equipo personal, y dado que esto parece continuar con Mekies al mando, ¿quizás Horner no era el problema?

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Una de las principales ventajas desde la marcha de Horner ha sido que Isack Hadjar ha podido competir en igualdad de condiciones con Verstappen, lo que le ha dado a Red Bull dos coches competitivos en lugar de uno. El francés ha disipado la maldición del segundo asiento que pesaba sobre el equipo desde que Pierre Gasly sustituyó a Daniel Ricciardo en 2019, una maldición que no parecía que fuera a desaparecer con Horner al mando.

Pero, ¿ha cambiado algo realmente en Milton Keynes? La verdad es que no.

Es demasiado pronto para decirlo, pero las primeras señales no son positivas – Haydn Cobb

Sí, estoy indeciso. A veces, un año entero es suficiente para que se produzca un cambio radical en un equipo de F1. Ejemplo positivo: Alpine. Ejemplo negativo: Aston Martin.

Pero, si analizamos la situación con detenimiento, hay miles de factores que influyen en el panorama de Red Bull un año después de la marcha de Horner. El nuevo programa de motores, uno de los legados más importantes de Horner en el equipo, ha tenido un éxito rotundo, posicionándose a la cabeza de las tablas de rendimiento y siendo superado por sus rivales en las mediciones ADUO. Sin embargo, también es justo decir que el conjunto de la unidad de potencia no puede considerarse el mejor de su clase, incluso si las mediciones tomadas de su V6 arrojan más potencia que el resto.

Más allá de este tema controvertido, el proyecto del motor ha tenido un comienzo prometedor, especialmente si se compara con los otros programas completamente nuevos de Audi y Honda. La puesta a punto en estas primeras etapas buscará mejorar la manejabilidad y los problemas de cambio de marchas de los que Max Verstappen se queja con tanta frecuencia.

El equipo sigue siendo uno de los punteros y, aunque ha descendido al cuarto puesto en la clasificación, en comparación con el segundo que ocupaba cuando Horner dejó el equipo, se mantiene cerca de McLaren, Mercedes y Ferrari y tiene potencial para remontar.

Sin embargo, existe la sensación de que la capacidad de recuperación que Red Bull demostró el año pasado, que casi le permitió a Verstappen conseguir su quinto título mundial, no está presente este año bajo la nueva normativa. Un alerón trasero defectuoso que se volteaba ha puesto al equipo en el punto de mira, mientras que Verstappen no ha ocultado su descontento con el equipo y sus desacuerdos sobre las decisiones tomadas durante el fin de semana de carrera.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Verstappen se ha convertido en el centro de atención del equipo (aunque ya lo era antes), pero con la marcha de Horner, Adrian Newey y compañía, la atención se centra aún más en el tetracampeón. Sin embargo, su paciencia para esperar a recuperarse, o incluso su disposición para continuar en la F1, serán factores clave para el futuro de Red Bull a corto y medio plazo.

El despido de Horner buscaba apaciguar las relaciones internas, pero no ha frenado la fuga de talentos a equipos rivales. En los últimos 12 meses se anunció la marcha del jefe de ingeniería de carrera, Gianpiero Lambiase, a McLaren, y la del ingeniero jefe, Paul Monaghan, a Cadillac. Red Bull también se despidió de Helmut Marko durante el invierno, aunque fue una decisión voluntaria.

Así pues, las perspectivas no son buenas este año en comparación con el año pasado, y si el equipo perdiera también a Verstappen, sería el fin de una era como equipo aspirante al título. Pero si el equipo logra convencer a Verstappen para que se quede y vuelva a mostrar signos de recuperación, entonces quizás las cosas estén mejor que hace 12 meses.