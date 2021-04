¿Qué opinión dejó Schumacher después de su primera pretemporada?

Si los tres días de pruebas de pretemporada de 2021 eran de suma importancia para algunos pilotos, este era el caso sin duda de Mick Schumacher y Nikita Mazepin. Ambos harán su debut en el Gran Circo con el equipo Haas y han tenido un tiempo limitado para aclimatarse a la categoría reina del automovilismo.

A diferencia del tercer novato Yuki Tsunoda, no tuvieron la oportunidad de probar un coche viejo de la escudería antes de llegar a Bahréin.

Mazepin logró 213 giros, mientras que Schumacher sumó 181, víctima de un problema hidráulico el viernes por la mañana. Los dos principiantes recorrieron alrededor de mil kilómetros cada uno, suficiente para afrontar el Gran Premio de Bahréin con relativa tranquilidad.

Sobre todo, evitaron accidentes, lo cual “impresionó” al director del equipo Günther Steiner.

Por lo tanto, tener dos novatos durante estas pruebas de invierno "no tuvo ningún impacto", dice Steiner. "Esperaba que hubiera más problemas. Pero estos dos muchachos están muy bien preparados, sus informes son muy buenos. Hicieron un buen trabajo. Esperaba más problemas o más pequeños errores, pero cumplieron con sus deberes”.

"No hicieron nada malo, no tuvieron un accidente ni nada por el estilo, y eso me impresionó. Me impresionó relativamente ver por sus comentarios que están preparados. En realidad, no esperaba esto y eso es genial. Creo que tenemos dos muchachos sobre los que podemos construir el futuro”.

Sin embargo, Haas tuvo que reconsiderar su enfoque en los test de este año dado que contaba con dos pilotos novatos en comparación con los dos experimentados como era Romain Grosjean y Kevin Magnussen.

"Creo que con pilotos experimentados intentaríamos encontrar más rendimiento de inmediato", analizó Steiner.

"El objetivo inicial de los novatos es principalmente de conocer al equipo y al coche. Ahora tenemos que buscar el rendimiento, tiene que adaptarse y ver lo que puede hacer el coche, enseñarles qué sucede si se cambian las cosas. Esa es la principal diferencia”.

"Así que se trataba de darles el mayor tiempo posible, y casi replicar un fin de semana de carrera, no todo el fin de semana, sino la clasificación y todo eso, para que se acostumbren al formato, conduzcan mucho y puedan ajustar el coche".

“Por supuesto que hay una gestión de neumáticos de carrera: nunca antes habían usado estos neumáticos y tiene que acostumbrarse para saber cómo reaccionar, para sacar lo mejor de ellos”.

Sin embargo, después de los entrenamientos parece claro que Haas está claramente falto de rendimiento luego de que todos los equipos estuvieron en 1m30.5s en Bahrein, con la excepción del equipo estadounidense, con Mazepin marcando el mejor registro con una vuelta de 1m31. 531s.

Ambos pilotos saben que la temporada va a ser difícil, pero se sienten bien preparados para el reto.

"Los dos últimos días han sido muy diferentes a los que estaba acostumbrado aquí", dijo Mazepin el domingo durante la pausa para el almuerzo. "Experimentamos todas las condiciones posibles excepto la lluvia. En términos de conocimiento para mí, como un novato, antes de la primera carrera creo que reuní todo lo posible durante los últimos dos días".

"Ciertamente me siento listo, me siento confiado", agregó Schumacher. "Todo el rodaje que hemos estado haciendo durante los últimos dos días ha sido muy positivo. Hemos aprendido a conducir en condiciones frías y cálidas, lo que nos brinda una gran cantidad de datos para estudiar y aprender”.

“Estoy listo, emocionado y siento la motivación, siento la pasión por la F1, y aunque obviamente no puedo decir qué va a pasar esta temporada, sé que voy a usar todas mis herramientas para poner el coche lo más al frente posible, con la esperanza de sumar puntos”.

GALERÍA: Mick Schumacher a los mandos del Haas en Bahréin

Mick Schumacher, Haas VF-21 1 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 2 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 3 / 20 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 4 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 5 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 6 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 7 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 8 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 9 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 10 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 11 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 12 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Los mecánicos refrigerando el coche de Mick Schumacher, Haas VF-21 en el pit lane 13 / 20 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 14 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 15 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 16 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 17 / 20 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 18 / 20 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 19 / 20 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1, observa a Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, desde su punto de vista en el muro de boxes 20 / 20 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images