Organizadores del GP de Arabia ofrecen mejoras en seguridad y pista

La segunda prueba de la temporada 2022 de Fórmula 1 se vio ensombrecida por un ataque con misiles a una instalación petrolífera cercana al circuito en la jornada del viernes, cuando se disputaban los entrenamientos libres, algo que reivindicaron los Houthis de Yemen.

Eso provocó que los jefes del Gran Circo, los pilotos y equipos, se reunieran de urgencia por la noche para discutir sobre si era seguro competir en Yeda o no, y al final se acordó continuar con el programa inicial, cosa que sucedió sin mayores incidentes.

La situación en la ciudad saudí hizo que los organizadores del gran premio revisaran lo que pasó, y pusieron en marcha un plan para que no se repitiera en un futuro. Además, se han reunido individualmente con todas las escuderías y pilotos para hablar sobre el asunto en las últimas carreras para asegurarse de que todos disputen la cita de 2023 con tranquilidad.

Como parte de las discusiones, el ministro de deportes de Arabia Saudí, el Príncipe Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal, asistió al Gran Premio de Singapur del pasado fin de semana para dar una actualización de los progresos realizados. En declaraciones a algunos medios, entre ellos, Motorsport.com, dijo que las reuniones fueron positivas.

"Hemos hablado con ellos sobre las medidas necesarias que se han tomado, trabajando con la Fórmula 1 en particular, y nuestra prioridad número uno es la seguridad para todos", dijo. "Eso no es solo en la pista, sino en todo el reino [de Arabia Saudí]".

Smoke in the sky of Jeddah

"Curiosamente, tres días después de ese [ataque], se anunció un alto el fuego, así que creo que con todos los medios de comunicación que vinieron [a la carrera], fue una forma de mostrar agresividad para captar el flujo de información, pero estábamos seguros de que la seguridad y la protección estaban en ese momento", continuó el príncipe del país.

Abdulaziz consideró que era importante hablar de manera abierta de las preocupaciones que tiene cualquier persona en la Fórmula 1, ya que aseguró que la carrera podría haber hecho más para hablar con los pilotos y equipos.

"Creo que lo que tenemos que hacer es mantener un diálogo y comunicación abierta entre nosotros", comentó. "Para nosotros, incluso fue una curva de aprendizaje, por lo que tal vez no llegamos a muchas de las escuderías antes de la prueba, vimos que eso era necesario [ahora], así que tomamos medidas".

"Sabemos que tenemos algunas preocupaciones en relación con algunas cuestiones, no somos perfectos, y nunca hemos dicho que lo seamos, pero estamos aprendiendo de nuestras experiencias. Estamos tomando medidas para mejorar en el futuro", explicó el Príncipe saudí.

Además de ello, dijo que se tomarán más medidas de seguridad para el 2023 para hacer todo aún más tranquilo para la comunidad de la Fórmula 1: "Estamos trabajando para asegurarnos de que cualquier preocupación que tengan los pilotos, equipos o incluso los aficionados, que estamos intentando cumplir con eso".

"Sabemos que es seguro, pero tenemos que explicar qué medidas hemos tomado, se desplegaron más de 4.000 efectivos durante el evento solo para asegurarnos, porque cuando pasan esas cosas, uno teme que la gente que quiere agravarlo se dé cuenta, así que tratamos de que nadie afectara a la seguridad de la carrera y de la ciudad", explicó. "Para nosotros, la seguridad es mucho más importante que la Fórmula 1, ya que se trata de una nación, es nuestra prioridad, y estamos trabajando en ello".

Cambios a la pista

Fans watch the start of the race from the Paddock Club balcony

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images