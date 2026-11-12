Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Oscar Piastri admite que "extraña" el estrés de luchar por el título de F1

El piloto de McLaren fue candidato al campeonato el año pasado, pero ahora está centrado en ayudar a su equipo a superar a Red Bull por el tercer puesto en el campeonato de constructores

Alex Harrington

Publicado: 12 nov 2026, 12:20

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Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Oscar Piastri, de McLaren, echa de menos la presión de pelear por el campeonato mundial de Fórmula 1 en medio de lo que ha sido una difícil temporada 2026.

El australiano lideró la clasificación de pilotos durante buena parte del año pasado antes de terminar finalmente tercero, por detrás de su compañero Lando Norris y de Max Verstappen, de Red Bull. Aunque el año pasado se quedó sin el campeonato, fue un cierre exitoso de la reglamentación de efecto suelo para Piastri.

Este año, sin embargo, no ha sido el suyo. Actualmente ocupa el séptimo lugar en la clasificación, con solo tres carreras por disputarse, y no ha terminado en el podio, y mucho menos ganado una carrera. Preguntado sobre si no estar en la pelea por el título ha sido un golpe para él, prefiere centrarse en el lado positivo de su año hasta ahora.

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"Sí y no", dijo. "Quiero estar en la pelea por el campeonato todos los años si puedo, pero también, este año definitivamente es un poco más relajado. Obviamente, no queremos estar en esta posición, pero no hay exactamente el mismo estrés.

"Pero ese estrés que tenés en una pelea por el campeonato es la sensación que querés, porque significa que estás luchando por algo que es tu objetivo. Sin duda echo de menos esa sensación este año".

McLaren ha tenido dificultades para igualar el ritmo que mostró en las dos últimas temporadas bajo las nuevas reglas de la F1, y Piastri dijo que el coche había sido complicado desde el principio.

"No era tan fácil de manejar, y todavía no ha sido fácil de manejar, incluso ahora", dijo. "Nos llevó un tiempo entender exactamente qué tenía que cambiar, y después intentar cambiarlo de verdad es difícil. Pero estamos progresando con eso poco a poco".

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Hubo indicios de eso en Brasil. Norris ganó el domingo en Interlagos con un coche que McLaren había actualizado con un nuevo alerón delantero diseñado para hacerlo McLaren logra un coche más predecible en Brasil con su alerón delantero de especificación 2027, mientras que Piastri remontó hasta el sexto lugar después de quedar eliminado en la Q2.

Piastri ahora tiene otro objetivo. McLaren ocupa el cuarto lugar en el campeonato de constructores, a 17 puntos de Red Bull, y dijo después de la carrera que cerrar esa brecha era su prioridad para el resto de la temporada.

"Seguir aprendiendo y, en última instancia, intentar vencer a Red Bull en el campeonato de constructores. Eso es lo importante", dijo. "Seguro que no será una tarea fácil, pero creo que es posible. Creo que el coche dio un paso adelante este fin de semana, así que ojalá eso continúe".

Piastri también confirmó el lunes que había Qué hay detrás de la ruptura de Piastri con Mark Webber y qué significa para su carrera en F1 con Mark Webber, el expiloto de Red Bull que había guiado su carrera desde sus días en las categorías junior.

Tendrá su próxima oportunidad de cerrar la brecha con Red Bull la próxima semana en Las Vegas.

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