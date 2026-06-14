Oscar Piastri "no podía creer" la restitución del podio de Gasly en Mónaco

Oscar Piastri dice que está "atónito" por la decisión sin precedentes de reinstaurar a Pierre Gasly en el podio del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 mientras él y otros pilotos también fueron penalizados incorrectamente por exceso de velocidad en el pitlane.

El viernes, los comisarios de la FIA reinstauraron el podio de Gasly después de que el piloto de Alpine recibiera dos penalizaciones de cinco segundos al final de la carrera del domingo pasado por dos infracciones de velocidad distintas. Basándose en pruebas aportadas por FOM, que se encarga del cronometraje de la F1, una discrepancia en cómo se midieron las velocidades en el pitlane en la entrada del singular pitlane de Mónaco significó que se determinó que Gasly y otros cuatro pilotos habían sido penalizados incorrectamente.

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Gasly fue elevado del séptimo al tercer puesto por la decisión, pero eso fue a costa de Piastri, que cayó del cuarto al quinto y fue uno de varios otros pilotos que sí cumplieron su penalización por velocidad durante la carrera.

Piastri hizo específicamente una parada extra en boxes para cumplir la penalización, que es la razón por la que quedó detrás de Gasly en primer lugar. George Russell salió aún peor parado, porque también perdió un podio potencial cuando entró en boxes y luego recibió una penalización de drive-through por no cumplir su penalización, dejando al aspirante al título fuera de los puntos por completo.

Es esa desconexión entre los pilotos que vieron sus carreras afectadas por la penalización incorrecta, y Gasly siendo efectivamente recompensado por no cumplir la suya, lo que ha dejado a Piastri "perplejo".

"Estoy bastante atónito por la decisión", dijo Piastri. "Cuando otras personas han sido penalizadas por lo mismo y cumplieron una penalización en la carrera, cómo luego puedes cambiar una penalización, sabiendo que al menos cinco o seis otros pilotos se han visto afectados por eso, es asombroso. Obviamente he perdido la posición, pero solo puedo imaginar cómo se siente George. No podía creer lo que veía.

"Perdí la posición con Pierre porque cumplí la penalización. Técnicamente yo debería ser P3, pero entonces técnicamente George debería ser P3. Todo esto ahora es un desastre. Vaya situación en la que se han metido. No sé cómo sales de esa, porque ahora el precedente tal como está es que no cumples la penalización, lo llevas a los tribunales, esperas probablemente unos meses para decidir la carrera, y ¿quién demonios quiere competir así? Perplejo es la palabra que usaría."

Pierre Gasly had his Monaco podium reinstated Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

McLaren y Red Bull notificaron a la FIA su intención de apelar la decisión de los comisarios de rescindir las dos penalizaciones de tiempo de Gasly. Eso dio a los dos equipos un plazo de 96 horas, que comenzó el viernes por la tarde, para estudiar más a fondo el reglamento y la decisión de los comisarios, y decidir si seguir adelante o no con una apelación formal.

"La situación por la cual coches que recibieron una penalización cumplieron una penalización en la carrera, otros coches no, y luego nos encontramos en una condición en la que a algunos de los coches que no la cumplieron se les retiró la penalización, es un caso muy difícil", dijo el jefe del equipo McLaren, Andrea Stella.

"Ya hemos presentado una intención de apelar. Usaremos el tiempo que tenemos disponible, y confirmaremos o no confirmaremos la intención de apelar. Pero por el momento me abstendría de comentar demasiado más allá de decir que este es un caso muy complejo, y sí sentimos que deberíamos considerar apelar."

Red Bull también se ve afectado porque Isack Hadjar fue degradado del tercer al cuarto puesto, perdiendo un primer podio en Red Bull Racing a manos de Gasly.

"Estamos un poco confundidos porque, al final del día, estamos hablando de penalizaciones no apelables, y estás compitiendo alrededor de coches que están recibiendo penalizaciones no apelables, y también adaptas tu carrera a eso", dijo Mekies a Sky.

"Algunos coches realmente cumplieron sus penalizaciones allí. Creo que independientemente de lo que pensemos como equipo, y defendemos nuestras posiciones competitivas, creo que es muy importante para los aficionados que avancemos con la claridad correcta sobre el resultado de la carrera en el momento en que termina la carrera."