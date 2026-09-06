Piastri sobre las órdenes de equipo en Monza 2025: "No cambiaría mi reacción"
Piastri afirma que no se arrepiente de haber obedecido las órdenes del equipo en la carrera que marcó el inicio de su declive en 2025.
Hace exactamente un año, Oscar Piastri llegó a Monza como favorito al título, con una ventaja de 34 puntos sobre su compañero de equipo Lando Norris tras el abandono de este último en Zandvoort, pero fue a partir de ese fin de semana cuando las cosas empezaron a torcerse. Piastri acabó perdiendo el título y terminó la temporada en tercera posición, por detrás no solo de Norris, sino también de Max Verstappen.
Si bien varias actuaciones mediocres y errores le costaron un número significativo de puntos, algunas decisiones de McLaren también pudieron perjudicar las aspiraciones al título del australiano. Una de las más comentadas tuvo lugar en Monza, cuando se le pidió a Piastri que dejara pasar a Norris en pista tras una parada en boxes lenta del británico.
Ambos habían estado luchando por el segundo puesto en esa carrera, con Norris por delante durante la mayor parte del recorrido, pero un problema durante su parada en boxes le retrasó y, en la práctica, le costó la posición frente a Piastri. La orden posterior, que el australiano acató, desató un debate en el paddock sobre si el equipo estaba dando un trato preferencial a Norris.
Aunque el director del equipo, Andrea Stella, explicó en su momento que la decisión se ajustaba a las "reglas de la papaya" internas de McLaren, algunos seguían pensando que Piastri no debería haber obedecido la orden.
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images
Antes de la carrera de este año, en la rueda de prensa posterior a la clasificación, se le pidió a Piastri que reflexionara sobre el incidente y valorara si cambiaría algo, sabiendo cómo se desarrolló la temporada a partir de entonces.
El australiano respondió que no se arrepentía de nada.
"No, quiero decir que no creo que fuera, ya sabes, una sola cosa lo que provocó que el final de la temporada pasada fuera difícil", dijo. "Fueron varias cosas diferentes semana tras semana y, sí, ya sabes, siempre piensas en las diferentes decisiones que podrías haber tomado.
"Pero creo que, en mi caso, en cuanto a cómo reaccioné y cómo gestioné el año pasado, no cambiaría nada. Así que, sí, no hay nada que cambiar".
Piastri aún no ha vuelto a ganar ninguna carrera de F1 desde entonces. Tras quedarse sin el título el año pasado, esta temporada también ha mostrado claramente una falta de ritmo en comparación con Norris.
Se cree que muchos de los problemas que está experimentando ahora el australiano están relacionados con su estilo de conducción; Stella afirma que Piastri necesita emplear algunas técnicas que no le resultan naturales, ya que también ha tenido dificultades en circuitos con condiciones de bajo agarre. Con los monoplazas de 2026 generando menos carga aerodinámica, parece que se ha mantenido la misma tendencia.
El propio Piastri afirma que no es tan sencillo, pero cree que está empezando a sacar más ritmo, y destaca los progresos que hizo en la clasificación de Zandvoort hace dos semanas.
"Quiero decir, no creo que se trate de un único problema que se repita una y otra vez", declaró antes del fin de semana de Monza. "Es, ya sabes, como si siempre estuviéramos persiguiendo algo un poco diferente. Y sí, tenemos que intentar encontrarlo un poco más rápido, tanto yo como el equipo que me rodea".
Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Manuel Eletto / Getty Images
"Pero creo que lo positivo de Zandvoort fue que, al menos, la clasificación tuvo un aspecto significativamente mejor y volvió al nivel que debería tener. Y, ya sabes, el proceso por el que estamos pasando consiste simplemente en intentar trasladar eso a las carreras.
"Obviamente, el coche se comporta de forma bastante diferente en carrera que en una sola vuelta, pero creo que tenemos algunas respuestas bastante buenas sobre por qué Zandvoort, en concreto, resultó tan complicado. Así que, sí, creo que estamos haciendo buenos progresos en ese sentido. Solo necesitamos tiempo y algo de experimentación para descubrir, ya sabes, para descubrir algunas cosas que nos hagan más rápidos. Pero estoy seguro de que estamos encontrando las respuestas adecuadas y el camino a seguir".
De cara a la carrera de Monza, Piastri ocupa el séptimo puesto en el campeonato con 104 puntos, a 55 de su compañero de equipo Norris, que es cuarto con 159.
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