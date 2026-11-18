Fórmula 1 Las Vegas GP

Oscar Piastri recibirá una penalización en la parrilla en el GP de Las Vegas de F1

El piloto australiano perderá 10 posiciones en la parrilla después de que McLaren decidiera montar un motor Mercedes nuevo

Filip Cleeren

Publicado: 18 nov 2026, 9:47

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Oscar Piastri, piloto de McLaren, recibirá una penalización de 10 puestos en la parrilla del GP de Las Vegas de Fórmula 1 por exceder su asignación de motores para la temporada.

Piastri ya estaba en el límite de cuatro motores de combustión interna para el año, pero necesitará un quinto motor V6 Mercedes para terminar la campaña 2026.

Como es la primera vez que excede su asignación de ICE, el australiano será retrasado 10 puestos en la parrilla de salida de Las Vegas.

"Oscar montará un nuevo motor de combustión interna en Las Vegas después de un problema de fiabilidad", dijo el equipo en su previa del evento. "Como es el quinto de la temporada, recibirá una penalización de 10 puestos en la parrilla, pero tiene una buena oportunidad de recuperar posiciones con adelantamientos en la carrera del sábado".

McLaren también confirmó que montará el turbocompresor actualizado de Mercedes, que el fabricante desarrolló bajo el llamado mecanismo de recuperación ADUO de la FIA.

"Ambos coches, al igual que los otros coches impulsados por HPP, estarán equipados con una nueva especificación de turbo habilitada por ADUO: el beneficio de rendimiento esperado es relativamente pequeño", señaló McLaren.

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

El equipo oficial Mercedes probará el nuevo turbo en el coche del recién coronado campeón mundial Kimi Antonelli, mientras que George Russell se mantendrá con la especificación original para evitar una penalización en la parrilla, ya que Russell ya había alcanzado el límite de su asignación.

"Tendremos la especificación de turbo habilitada por ADUO disponible desde este fin de semana", dijo el jefe de Mercedes F1, Toto Wolff. "Esto se trata principalmente de validar el desarrollo en condiciones de fin de semana de carrera, con un beneficio de rendimiento esperado relativamente pequeño.

"Prevemos utilizarlo con Kimi, mientras que con George nuestra prioridad es proteger su posición en la parrilla, ya que el beneficio de rendimiento probablemente sea demasiado limitado como para justificar una penalización en la parrilla".

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