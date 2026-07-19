Oscar Piastri es “demasiado limpio” para los coches de F1 de 2026, dice Stella
Piastri ha estado teniendo dificultades en la F1 2026, y eso se debe a su estilo de conducción, según el jefe del equipo McLaren.
El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, ha atribuido las dificultades actuales de Oscar Piastri a un estilo de conducción que es incompatible con la maquinaria nueva de la Fórmula 1 para 2026.
Puede parecer lejano, pero hace apenas siete meses, Piastri era aspirante al título mundial en la final de Abu Dhabi. Pero desde entonces la F1 ha pasado a coches más pequeños y ágiles, con la gestión de la energía ahora como un factor clave para lograr rendimiento, y el piloto de McLaren ocupa solo la sexta posición en la clasificación, con 82 puntos frente a los 97 de su compañero Lando Norris.
El contraste es especialmente marcado en la clasificación, donde Piastri ha sido dominado 9-1 por Norris desde el parón de abril, con una diferencia media entre ellos de 0.099s. El australiano se ha clasificado séptimo en todas las sesiones de clasificación desde Canadá salvo una: fue octavo en la clasificación principal en Silverstone.
"Creo que los pilotos están hablando de que esta generación de coches requiere un determinado estilo de conducción", dijo Stella a Sky Sport Alemania. "Básicamente, si simplemente intentas conducir demasiado limpio, el tiempo por vuelta no llega. Tienes que atacar el coche, tienes que aceptar que el coche derrape, tienes que ser extremadamente activo.
"Y este es un estilo de conducción que le sale más natural a Lando que a Oscar. Estamos trabajando con Oscar para asegurarnos de que su aplicación natural en términos de aportación al volante tenga en cuenta estas características. Hemos visto esto en algunos otros compañeros de equipo, como Antonelli y Russell, a veces Hamilton y Leclerc.
"Así que creo que resolveremos esto y Oscar podrá expresar todo el alcance de su talento".
Piastri se clasificó séptimo para el Gran Premio de Bélgica de este fin de semana después de meter las ruedas en la grava en Stavelot en su primera vuelta de la Q3, con Norris logrando la tercera posición en la parrilla, aunque tiene una sanción de diez lugares. El de Melbourne terminó a 0.215s del coche hermano y no lo ayudó un problema hidráulico que acortó su rodaje del viernes.
"Creo que las dificultades que he tenido hoy no han estado relacionadas con eso", aclaró. "Simplemente ha sido un coche muy difícil de conducir y muy, muy duro. Si puedes equilibrarlo al límite, entonces el tiempo por vuelta parece estar ahí, pero equilibrarlo al límite es bastante complicado".
Oscar Piastri, McLaren
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Preguntado sobre qué es exactamente lo que le falla cuando está al límite, Piastri explicó: "Un poco de todo, dependiendo de dónde exactamente lo coloques y de hacia dónde sople el viento, de qué tipo de curva estés tomando. No es un problema claro de un solo tipo, lo cual creo que, cuando tienes dificultades con un poco de todo, probablemente sea que eso es simplemente de lo que el coche es capaz y extraer algo más de él es... En realidad solo necesitas más carga aerodinámica.
"Pero la parte trasera del coche ha sido definitivamente un desafío los últimos dos fines de semana en particular. Obviamente hoy ha hecho bastante viento, Silverstone fue bastante ventoso, así que no sé si eso ha añadido dificultad, pero definitivamente no ha sido fácil".
Información adicional de Ronald Vording
Fotos del GP de Bélgica - sábado
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Comparte o guarda esta historia
Por qué los pilotos se ven 'superados' por sus propias unidades de potencia en la F1 2026
Spa deja al desnudo las falencias de los coches de 2026: "Como un F3 con carga aerodinámica de F1"
McLaren estrena nuevo alerón trasero en Spa, pero no es la versión abatible
Lando Norris recibe un emotivo elogio del icono de MotoGP Valentino Rossi
Norris preocupado a pesar de haber sido segundo el viernes en el GP de Bélgica
Steiner explica por qué no tiene sentido que Max Verstappen fiche por McLaren
Últimas noticias
F1 EN VIVO: la carrera del GP de Bélgica de F1 2026 en Spa
Aston Martin afronta su última carrera antes de la llegada del chasis 2.0
FIA F2 Spa: Camara logra la victoria en la feature, Villagómez y León en la zona de puntos
WRC Estonia: Pajari logra su primera victoria por delante de Solberg y Fourmaux
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados