Oscar Piastri revela lo que es "difícil de manejar" con los coches de F1 de 2026
La adaptación de los pilotos a las regulaciones de la F1 de 2026, significativamente diferentes, ha sido un tema muy comentado durante la pretemporada.
Oscar Piastri ha señalado un aspecto difícil de manejar en los nuevos coches de Fórmula 1 de 2026: la "enorme potencia" que tienen al salir de las curvas.
Este año, el campeonato estrenará un nuevo conjunto de regulaciones, posiblemente las más importantes en la historia de la F1, con cambios tanto en el chasis como en el motor.
El chasis es ahora aproximadamente 32 kg más ligero y tiene una carga aerodinámica significativamente menor, mientras que la unidad de potencia cuenta con más energía eléctrica, con una distribución casi al 50 % junto con el motor de combustión interna.
Es esta mayor dependencia de la energía eléctrica lo que ha sido un gran tema de conversación hasta ahora, principalmente porque la gestión de la energía desempeñará un papel más importante en las carreras, ya que los pilotos a veces reducen la marcha en las rectas para recargar la batería.
Pero un aspecto del que no se ha hablado tanto es cómo el aumento de la energía eléctrica hace que los coches aceleren más rápido, lo que se traduce en mayores velocidades de salida de las curvas.
"Las cosas son diferentes a las del año pasado", dijo Piastri durante las pruebas de pretemporada en Baréin. "En determinadas condiciones, los coches no se notan tan diferentes, pero en otras sí, y creo que cambiará mucho de un circuito a otro. Creo que en términos de agarre, sigue siendo como debe ser un coche de F1.
Ahora tenemos una potencia increíble al salir de las curvas, y no es que antes no tuviéramos mucha potencia. Así que creo que a veces es bastante difícil de controlar, pero también hay que recordar que los coches que teníamos el año pasado eran, en algunos circuitos, los coches de F1 más rápidos de la historia".
Oscar Piastri, McLaren
Foto: Glenn Dunbar / LAT Images vía Getty Images
"Así que cualquier cosa que se sienta peor que eso siempre va a ser menos divertida al principio. Creo que sigue siendo sensato, solo que hay muchas otras cosas que son muy diferentes, además del nivel de agarre".
Por lo tanto, esos cambios son generales, desde acelerar más el motor para las salidas de carrera hasta el uso de la aerodinámica activa, lo que respalda la afirmación de Esteban Ocon en enero de que "podemos olvidar todo lo que hemos aprendido desde los karts".
"Es muy complejo", añadió Piastri. "Hay muchas cosas que nunca hemos tenido que hacer antes y que son difíciles por naturaleza, porque algunas de ellas no son muy instintivas.
Y cuando has conducido de una determinada manera durante los últimos 15 años, es bastante difícil deshacer algunas de esas cosas, especialmente cuando algunas de ellas son levantar el pie en las rectas o cosas por el estilo, que obviamente, como piloto, nunca quieres levantar el pie en ningún momento.
Creo que, incluso sin algunos de los retos que tenemos y las cosas que debemos abordar como deporte, en última instancia son coches más lentos, con menos carga aerodinámica y probablemente más potencia al salir de las curvas, por lo que siempre van a resultar difíciles de conducir y complicados.
"Ese aspecto es una cosa, y luego están todos los aspectos que son nuevos y necesitan alguna reforma".
Fotos de Pruebas de pretemporada en Baréin - Día 4
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Comparte o guarda esta historia
Piastri aclara la situación de su mánager, Mark Webber, y cómo trabajarán en 2026
Piastri niega acusaciones de "sabotaje" en McLaren tras un debate en el parlamento australiano
Primeras modificaciones del McLaren MCL40 y estudio del alerón trasero
Dos equipos de F1 participarán en una intrigante prueba con pista mojada en Bahréin
McLaren: Mercedes y Ferrari "más rápidos que nosotros" en simulaciones de carrera
Jenson Button explica por qué Lando Norris podría ser "una fuerza formidable" en 2026
Últimas noticias
F1 y rivales de Mercedes votarán para modificar la regla de los motores ante controversia
¿Se va de la F1? El jefe de Red Bull responde a las amenazas de Verstappen
Turquía y F1 están cerca de cerrar un acuerdo para regresar al calendario 2027
Hamilton desmiente que el procedimiento de arranque de los F1 2026 sea "peligroso"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados