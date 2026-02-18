Ir al contenido principal

Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Oscar Piastri revela lo que es "difícil de manejar" con los coches de F1 de 2026

La adaptación de los pilotos a las regulaciones de la F1 de 2026, significativamente diferentes, ha sido un tema muy comentado durante la pretemporada.

Ed Hardy Ronald Vording
Publicado:
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri ha señalado un aspecto difícil de manejar en los nuevos coches de Fórmula 1 de 2026: la "enorme potencia" que tienen al salir de las curvas.

Este año, el campeonato estrenará un nuevo conjunto de regulaciones, posiblemente las más importantes en la historia de la F1, con cambios tanto en el chasis como en el motor.

El chasis es ahora aproximadamente 32 kg más ligero y tiene una carga aerodinámica significativamente menor, mientras que la unidad de potencia cuenta con más energía eléctrica, con una distribución casi al 50 % junto con el motor de combustión interna.

Es esta mayor dependencia de la energía eléctrica lo que ha sido un gran tema de conversación hasta ahora, principalmente porque la gestión de la energía desempeñará un papel más importante en las carreras, ya que los pilotos a veces reducen la marcha en las rectas para recargar la batería. 

Pero un aspecto del que no se ha hablado tanto es cómo el aumento de la energía eléctrica hace que los coches aceleren más rápido, lo que se traduce en mayores velocidades de salida de las curvas. 

"Las cosas son diferentes a las del año pasado", dijo Piastri durante las pruebas de pretemporada en Baréin. "En determinadas condiciones, los coches no se notan tan diferentes, pero en otras sí, y creo que cambiará mucho de un circuito a otro. Creo que en términos de agarre, sigue siendo como debe ser un coche de F1.

Ahora tenemos una potencia increíble al salir de las curvas, y no es que antes no tuviéramos mucha potencia. Así que creo que a veces es bastante difícil de controlar, pero también hay que recordar que los coches que teníamos el año pasado eran, en algunos circuitos, los coches de F1 más rápidos de la historia".

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto: Glenn Dunbar / LAT Images vía Getty Images

"Así que cualquier cosa que se sienta peor que eso siempre va a ser menos divertida al principio. Creo que sigue siendo sensato, solo que hay muchas otras cosas que son muy diferentes, además del nivel de agarre".

Por lo tanto, esos cambios son generales, desde acelerar más el motor para las salidas de carrera hasta el uso de la aerodinámica activa, lo que respalda la afirmación de Esteban Ocon en enero de que "podemos olvidar todo lo que hemos aprendido desde los karts".

"Es muy complejo", añadió Piastri. "Hay muchas cosas que nunca hemos tenido que hacer antes y que son difíciles por naturaleza, porque algunas de ellas no son muy instintivas.

Y cuando has conducido de una determinada manera durante los últimos 15 años, es bastante difícil deshacer algunas de esas cosas, especialmente cuando algunas de ellas son levantar el pie en las rectas o cosas por el estilo, que obviamente, como piloto, nunca quieres levantar el pie en ningún momento.

Creo que, incluso sin algunos de los retos que tenemos y las cosas que debemos abordar como deporte, en última instancia son coches más lentos, con menos carga aerodinámica y probablemente más potencia al salir de las curvas, por lo que siempre van a resultar difíciles de conducir y complicados.

"Ese aspecto es una cosa, y luego están todos los aspectos que son nuevos y necesitan alguna reforma".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Charles Leclerc, Ferrari

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Esteban Ocon, equipo Haas F1 con Flavy Barla

Lando Norris, McLaren

Alexander Albon, Williams

Charles Leclerc, Ferrari

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Pierre Gasly, Alpine

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Lando Norris, McLaren

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Liam Lawson, Toros de Carreras

Charles Leclerc, Ferrari

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Charles Leclerc, Ferrari

Isack Hadjar, Red Bull Racing

George Russell, Mercedes

Pierre Gasly, Alpine

Lando Norris, McLaren

Andrea Stella, McLaren

Alexander Albon, Williams

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Lando Norris, McLaren

Charles Leclerc, Ferrari

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Lando Norris, McLaren

Alexander Albon, Williams

Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

