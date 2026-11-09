Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Oscar Piastri se separa de su representante Mark Webber

La asociación de representación de los australianos ha sido rescindida

Benjamin Vinel

Publicado: 9 nov 2026, 12:08

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Oscar Piastri y Mark Webber acordaron de mutuo acuerdo poner fin a su contrato de representación, según anunciaron ambos.

Webber y su esposa Ann —quien en su momento gestionó la carrera del propio Mark— se convirtieron en los representantes de Piastri en 2019, el año en que el joven superó por poco a Victor Martins para quedarse con el título de la Formula Renault Eurocup y con un lugar en la academia de F1 de Renault.

El ascenso de Piastri fue meteórico a partir de entonces, ya que al año siguiente conquistó el título de Fórmula 3 —otra vez por escaso margen, con Theo Pourchaire y Logan Sargeant a solo unos puntos— y ganó la Fórmula 2 en 2021, también como debutante, y con poca oposición esa vez.

Bajo la gestión de Webber, Piastri tomó la decisión que definió su carrera de dejar la estructura de Alpine y firmar un contrato de carrera con McLaren para la temporada 2023 de Fórmula 1, lo que allanó el camino para su lucha por el título de 2025. En 88 largadas en su carrera hasta ahora, el australiano logró seis pole positions y nueve victorias.

"Estamos orgullosos de haber desempeñado un papel fundamental en los años formativos de la carrera de Oscar y de haberlo llevado a la F1 para que pudiera competir adelante tan pronto", dijo Webber.

"Tras nuestra menor presencia en pista esta temporada, hemos acordado en conjunto que ahora es un momento adecuado para poner fin a nuestro contrato de representación. Esto permitirá a Oscar seguir construyendo sobre sus logros bajo una nueva estructura de gestión, y a nosotros emprender nuestros nuevos proyectos. Le deseamos a Oscar todo lo mejor para una carrera larga y exitosa".

Mark Webber, Oscar Piastri y Ann Webber

Photo by: Uncredited

Piastri agregó: "Quiero agradecer a Mark y Ann por todo su apoyo y sus consejos a lo largo de los años. Su guía ha sido invaluable, especialmente para navegar el inicio de mi carrera en la F1. Les deseo todo lo mejor de cara al futuro".

Webber había dado un paso atrás al inicio de la temporada 2026 y ya no acompañaba a Piastri en pista, con un par de nuevas figuras asistiendo al piloto de McLaren: Pedro Matos, su ingeniero de carrera en Prema en Fórmula 2, y la entrenadora mental Emma Murray.

"No hubo nada específico, simplemente tomamos la decisión de que las cosas fueran un poco diferentes", dijo Piastri en febrero. "Mark sigue muy involucrado y he estado en contacto con él mucho en las últimas semanas. Simplemente ya no estará tanto a pie de pista. Así que eso es realmente todo.

"No hubo nada específico que lo desencadenara".

En una aparición en el High Performance Podcast en mayo, el piloto de 25 años agregó: "La relación es buena. Mark es muy minucioso. Cuando llegué por primera vez a la F1, Mark planteaba preguntas e ideas que literalmente ni siquiera se me habían pasado por la cabeza. Lo escuchaba decirlas y pensaba: '¿Cómo demonios se le ocurrió eso?' O: '¿Cómo voy a llegar yo a pensar en eso?'

Oscar Piastri, McLaren with Mark Webber

Photo by: Getty Images

"Y creo que, simplemente con la experiencia, siempre estamos aprendiendo cada día, pero ahora, al empezar mi cuarto año, tengo las respuestas a muchas de ese tipo de preguntas que no habría tenido en los primeros dos años, o sé qué preguntas seguir haciendo, algo que simplemente llega con la experiencia.

"Naturalmente, cuanto más experiencia tengo, cada vez hay menos para que Mark haga en el aspecto deportivo. Pero especialmente en los primeros dos años, hay algunas lecciones que tienes que aprender por las malas, y no hay otra forma de hacerlo, aunque estoy seguro de que podría haber habido muchas otras lecciones algo molestas y más duras que probablemente me ahorré gracias a la experiencia de Mark y a su guía.

"Probablemente siempre habrá situaciones o cosas que salieron sin problemas, o casi problemas que no llegaron a serlo, de los que nunca me voy a enterar porque Mark los gestionó por mí. Probablemente así es como cambió en los últimos años".

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