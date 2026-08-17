Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Países Bajos

Otmar Szafnauer deja la puerta abierta a su regreso a la F1, pero sería en un papel diferente

Otmar Szafnauer sigue abierto a volver a la Fórmula 1, aunque no en la posición que ya se le ha visto antes en el paddock.

Lydia Mee
Publicado:
Otmar Szafnauer

El exdirector de Force India, Aston Martin y Alpine, Otmar Szafnauer, ha revelado que sigue abierto a volver a la Fórmula 1, aunque afirma que, de producirse, su regreso al paddock podría no ser en calidad de director de equipo.

Szafnauer, que pasó más de una década al frente de la escudería de Silverstone durante sus etapas como Force India y Racing Point antes de dejar Aston Martin para convertirse en director de Alpine, habló sobre su futuro en el podcast "High Performance Racing" .

"Me llena mucho", dijo el hombre de 62 años sobre el podcast. "Pero lo que echo de menos es el carácter competitivo de la Fórmula 1. Lo que no echo de menos son los viajes y algunas otras cosas.

"Pero si puedo aportar algo para mejorar un equipo o crear uno… Tiene que ser al nivel adecuado, y tengo que aportar valor; no necesariamente como director de equipo, porque ya he pasado por eso.

"Y parece que, hoy en día, los directores de equipo suelen ser más bien antiguos ingenieros de carrera".

Añadió: "Y, en mi opinión, algunos de los ingenieros de carrera —no todos, con el debido respeto— tienen un perfil de habilidades diferente al que, en mi opinión, se requiere para ser un director de equipo de éxito".

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Team

Otmar Szafnauer, director del equipo Alpine F1 Team

Foto de: Alexander Trienitz / Motorsport Images

Al reflexionar sobre su salida de Aston Martin tras la llegada de Martin Whitmarsh como director general del grupo, advirtió contra las estructuras de liderazgo diluidas.

"Yo era director ejecutivo y director del equipo. Él llegó como director ejecutivo del grupo", explicó Szafnauer. "Y en cuestión de semanas se hizo cargo de la mayor parte de mis responsabilidades, alrededor del 80 % de ellas. Me dijo: “Puedes ocuparte de ese 20 % en el circuito”, y yo pensé que no puede haber dos papas".

Desde su salida de Alpine tras el Gran Premio de Bélgica de 2023, Szafnauer se ha unido a los copresentadores Jake Humphrey y Rob Smedley en el podcast "High Performance Racing ". También se ha convertido en director ejecutivo de Van Amersfoort Racing y ha lanzado la aplicación EventR.

Más de la F1 :

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Lindblad habla abiertamente sobre su relación con Liam Lawson en Racing Bulls
Artículo siguiente Hadjar convierte el momento viral del trofeo roto del GP de los Países Bajos en un casco especial

Comentarios destacados
Más de
Lydia Mee

Guenther Steiner admite que permaneció en el equipo Haas de F1 "dos años de más"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Guenther Steiner admite que permaneció en el equipo Haas de F1 "dos años de más"

Rob Smedley revela por qué rechazó puestos como director de equipo de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Rob Smedley revela por qué rechazó puestos como director de equipo de F1

Hadjar convierte el momento viral del trofeo roto del GP de los Países Bajos en un casco especial

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Hadjar convierte el momento viral del trofeo roto del GP de los Países Bajos en un casco especial

Últimas noticias

Guenther Steiner admite que permaneció en el equipo Haas de F1 "dos años de más"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Países Bajos
Guenther Steiner admite que permaneció en el equipo Haas de F1 "dos años de más"

Yuki Tsunoda negocia un asiento en IndyCar para 2027 con Meyer Shank

IndyCar
Indy IndyCar
Yuki Tsunoda negocia un asiento en IndyCar para 2027 con Meyer Shank

Pato O’Ward destaca su remontada y advierte que la conducción es una locura: "o los chocas o te chocan"

IndyCar
Indy IndyCar
Markham
Pato O’Ward destaca su remontada y advierte que la conducción es una locura: "o los chocas o te chocan"

El Ford LMDh rueda por primera vez en pista en Paul Ricard y te mostramos las imágenes

WEC
WEC WEC
El Ford LMDh rueda por primera vez en pista en Paul Ricard y te mostramos las imágenes