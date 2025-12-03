O'Ward reemplazará a Piastri en la FP1 en Abu Dhabi
Oscar Piastri vigilará a Lando Norris y Max Verstappen durante los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi.
La noticia puede parecer trivial en el contexto del final de temporada, pero lo es mucho menos cuando afecta a uno de los aspirantes al título en un final a tres bandas. En el Gran Premio de Abu Dhabi, Oscar Piastri no participará en la primera sesión de entrenamientos libres del fin de semana, como consecuencia de las cuatro sesiones FP1 (dos por asiento) que cada equipo debe reservar para un piloto joven.
Como consecuencia de la rotación por la que ha optado McLaren a lo largo de la temporada, el australiano cederá el volante a Pato O'Ward en la primera hora de entrenamientos del viernes. Anteriormente lo había hecho con Alex Dunne en Monza. Su compañero de equipo Lando Norris, líder del campeonato y favorito al título, ya había cedido su asiento en dos ocasiones, a Alex Dunne en Spielberg y después a Pato O'Ward en México.
Para Red Bull, Yuki Tsunoda estará ausente de FP1 en favor deArvid Lindblad, el futuro titular de Racing Bulls. A principios de temporada, el piloto japonés cedió su asiento al británico en Silverstone. Max Verstappen, por su parte, ya había completado las dos sesiones dejando pilotar a Ayumu Iwasa en Bahréin, y de nuevo a Arvid Lindblad en México.
Como resultado, el viernes, cuando tengan lugar las primeras sesiones de entrenamientos libres en Yas Marina, Oscar Piastri será un espectador, mientras que los dos primeros del campeonato, Lando Norris y Max Verstappen, podrán ponerse manos a la obra durante el resto del fin de semana.
Como viene siendo habitual en los últimos años, y antes de una última jornada de pruebas de final de temporada la semana siguiente, varios jóvenes pilotos saldrán a la pista en FP1 en Abu Dhabi. Además de los mencionados anteriormente en McLaren y Red Bull, Jak Crawford y CianShields estarán en acción en Aston Martin, Paul Aron en Alpine, Ryo Hirakawa en Haas, Ayumu Iwasa en Racing Bulls y Luke Browning en Williams. Ferrari aún no ha anunciado la identidad del piloto que ocupará el lugar de Lewis Hamilton.
Cabe recordar que los pilotos debutantes de este año(Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto) no tuvieron que renunciar a sus plazas en EL1 durante la temporada, ya que ellos mismos cumplieron las condiciones exigidas en los dos primeros Grandes Premios.
Los pilotos que han reemplazado en FP1 en 2025
|Equipo
|Titular
|Novato
|Gran Premio
|
McLaren
|
Lando Norris
|
Alex Dunne
Patricio O'Ward
|
Austria
México
|Oscar Piastri
|
Alex Dunne
Patricio O'Ward
|
Italia
Abu Dhabi
|
Ferrari
|Charles Leclerc
|
Dino Beganovic
Dino Beganovic
|
Bahréin
Austria
|Lewis Hamilton
|
NC
|
México
Abu Dhabi
|
Red Bull
|Max Verstappen
|Ayumu Iwasa
Arvid Lindblad
| Bahrein
México
|Yuki Tsunoda
|
Arvid Lindblad
Arvid Lindblad
|
Gran Bretaña
Abu Dhabi
|Kimi Antonelli
|-
|-
|
Frederik Vesti
Frederik Vesti
|
Bahrein
México
|
Aston Martin
|Fernando Alonso
|
Felipe Drugovich
Cian Shields
|
Bahréin
Abu Dhabi
|Lance Stroll
|
Jak Crawford
Jak Crawford
|
México
Abu Dhabi
|
Alpine
|Franco Colapinto
|
Ryo Hirakawa
Paul Aron
|
Japón
Italia
|Pierre Gasly
|
Paul Aron
Paul Aron
|
México
Abu Dhabi
|
Haas
|Esteban Ocon
|
Ryo Hirakawa
Ryo Hirakawa
| España
Abu Dhabi
|Oliver Bearman
|
Ryo Hirakawa
Ryo Hirakawa
| Bahréin
México
|
Racing Bulls
|Isack Hadjar
|-
|-
|Liam Lawson
|Ayumu Iwasa
Ayumu Iwasa
| México
Abu Dhabi
|
Williams
|Alexander Albon
|
Victor Martins
Luke Browning
|
España
Abu Dhabi
|Carlos Sainz
|
Luke Browning
Luke Browning
|
Bahrein
México
|
Stake Sauber
|
Gabriel Bortoleto
|-
|-
|Nico Hülkenberg
|
Paul Aron
Paul Aron
|
Gran Bretaña
Hungría
