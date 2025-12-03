La noticia puede parecer trivial en el contexto del final de temporada, pero lo es mucho menos cuando afecta a uno de los aspirantes al título en un final a tres bandas. En el Gran Premio de Abu Dhabi, Oscar Piastri no participará en la primera sesión de entrenamientos libres del fin de semana, como consecuencia de las cuatro sesiones FP1 (dos por asiento) que cada equipo debe reservar para un piloto joven.

Como consecuencia de la rotación por la que ha optado McLaren a lo largo de la temporada, el australiano cederá el volante a Pato O'Ward en la primera hora de entrenamientos del viernes. Anteriormente lo había hecho con Alex Dunne en Monza. Su compañero de equipo Lando Norris, líder del campeonato y favorito al título, ya había cedido su asiento en dos ocasiones, a Alex Dunne en Spielberg y después a Pato O'Ward en México.

Para Red Bull, Yuki Tsunoda estará ausente de FP1 en favor deArvid Lindblad, el futuro titular de Racing Bulls. A principios de temporada, el piloto japonés cedió su asiento al británico en Silverstone. Max Verstappen, por su parte, ya había completado las dos sesiones dejando pilotar a Ayumu Iwasa en Bahréin, y de nuevo a Arvid Lindblad en México.

Como resultado, el viernes, cuando tengan lugar las primeras sesiones de entrenamientos libres en Yas Marina, Oscar Piastri será un espectador, mientras que los dos primeros del campeonato, Lando Norris y Max Verstappen, podrán ponerse manos a la obra durante el resto del fin de semana.

Como viene siendo habitual en los últimos años, y antes de una última jornada de pruebas de final de temporada la semana siguiente, varios jóvenes pilotos saldrán a la pista en FP1 en Abu Dhabi. Además de los mencionados anteriormente en McLaren y Red Bull, Jak Crawford y CianShields estarán en acción en Aston Martin, Paul Aron en Alpine, Ryo Hirakawa en Haas, Ayumu Iwasa en Racing Bulls y Luke Browning en Williams. Ferrari aún no ha anunciado la identidad del piloto que ocupará el lugar de Lewis Hamilton.

Cabe recordar que los pilotos debutantes de este año(Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto) no tuvieron que renunciar a sus plazas en EL1 durante la temporada, ya que ellos mismos cumplieron las condiciones exigidas en los dos primeros Grandes Premios.

Los pilotos que han reemplazado en FP1 en 2025

Equipo Titular Novato Gran Premio McLaren Lando Norris Alex Dunne Patricio O'Ward Austria México Oscar Piastri Alex Dunne Patricio O'Ward Italia Abu Dhabi Ferrari Charles Leclerc Dino Beganovic Dino Beganovic Bahréin Austria Lewis Hamilton Antonio Fuoco NC México Abu Dhabi Red Bull Max Verstappen Ayumu Iwasa

Arvid Lindblad Bahrein

México Yuki Tsunoda Arvid Lindblad Arvid Lindblad Gran Bretaña Abu Dhabi Mercedes Kimi Antonelli - - George Russell Frederik Vesti Frederik Vesti Bahrein México Aston Martin Fernando Alonso Felipe Drugovich Cian Shields Bahréin Abu Dhabi Lance Stroll Jak Crawford Jak Crawford México Abu Dhabi Alpine Franco Colapinto Ryo Hirakawa Paul Aron Japón Italia Pierre Gasly Paul Aron Paul Aron México Abu Dhabi Haas Esteban Ocon Ryo Hirakawa Ryo Hirakawa España

Abu Dhabi Oliver Bearman Ryo Hirakawa Ryo Hirakawa Bahréin

México Racing Bulls Isack Hadjar - - Liam Lawson Ayumu Iwasa

Ayumu Iwasa México

Abu Dhabi Williams Alexander Albon Victor Martins Luke Browning España Abu Dhabi Carlos Sainz Luke Browning Luke Browning Bahrein México Stake Sauber Gabriel Bortoleto - - Nico Hülkenberg Paul Aron Paul Aron Gran Bretaña Hungría