Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

O'Ward reemplazará a Piastri en la FP1 en Abu Dhabi

Oscar Piastri vigilará a Lando Norris y Max Verstappen durante los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi.

Basile Davoine
Publicado:
Oscar Piastri, McLaren

La noticia puede parecer trivial en el contexto del final de temporada, pero lo es mucho menos cuando afecta a uno de los aspirantes al título en un final a tres bandas. En el Gran Premio de Abu Dhabi, Oscar Piastri no participará en la primera sesión de entrenamientos libres del fin de semana, como consecuencia de las cuatro sesiones FP1 (dos por asiento) que cada equipo debe reservar para un piloto joven.

Como consecuencia de la rotación por la que ha optado McLaren a lo largo de la temporada, el australiano cederá el volante a Pato O'Ward en la primera hora de entrenamientos del viernes. Anteriormente lo había hecho con Alex Dunne en Monza. Su compañero de equipo Lando Norris, líder del campeonato y favorito al título, ya había cedido su asiento en dos ocasiones, a Alex Dunne en Spielberg y después a Pato O'Ward en México.

Para Red Bull, Yuki Tsunoda estará ausente de FP1 en favor deArvid Lindblad, el futuro titular de Racing Bulls. A principios de temporada, el piloto japonés cedió su asiento al británico en Silverstone. Max Verstappen, por su parte, ya había completado las dos sesiones dejando pilotar a Ayumu Iwasa en Bahréin, y de nuevo a Arvid Lindblad en México. 

Como resultado, el viernes, cuando tengan lugar las primeras sesiones de entrenamientos libres en Yas Marina, Oscar Piastri será un espectador, mientras que los dos primeros del campeonato, Lando Norris y Max Verstappen, podrán ponerse manos a la obra durante el resto del fin de semana. 

Como viene siendo habitual en los últimos años, y antes de una última jornada de pruebas de final de temporada la semana siguiente, varios jóvenes pilotos saldrán a la pista en FP1 en Abu Dhabi. Además de los mencionados anteriormente en McLaren y Red Bull, Jak Crawford y  CianShields estarán en acción en Aston Martin, Paul Aron en Alpine, Ryo Hirakawa en Haas, Ayumu Iwasa en Racing Bulls y Luke Browning en Williams. Ferrari aún no ha anunciado la identidad del piloto que ocupará el lugar de Lewis Hamilton.

Cabe recordar que los pilotos debutantes de este año(Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto) no tuvieron que renunciar a sus plazas en EL1 durante la temporada, ya que ellos mismos cumplieron las condiciones exigidas en los dos primeros Grandes Premios. 

Los pilotos que han reemplazado en FP1 en 2025

Equipo Titular Novato Gran Premio

United Kingdom McLaren

United Kingdom Lando Norris

Ireland Alex Dunne

Mexico Patricio O'Ward

Austria Austria

Mexico México
  Australia Oscar Piastri

Ireland Alex Dunne

Mexico Patricio O'Ward

Italy Italia

United Arab Emirates Abu Dhabi

Italy Ferrari

 Monaco Charles Leclerc

Sweden Dino Beganovic

Sweden Dino Beganovic

Bahrain Bahréin

Austria Austria
  United Kingdom Lewis Hamilton

Italy Antonio Fuoco

NC

Mexico México

United Arab Emirates Abu Dhabi

Austria Red Bull

 Netherlands Max Verstappen JapanAyumu Iwasa
United Kingdom Arvid Lindblad		 Bahrain Bahrein
Mexico México
  JapanYuki Tsunoda

United Kingdom Arvid Lindblad

United Kingdom Arvid Lindblad

United Kingdom Gran Bretaña

United Arab Emirates Abu Dhabi

GermanyMercedes

 Italy Kimi Antonelli - -
 

United Kingdom George Russell

Denmark Frederik Vesti

Denmark Frederik Vesti

Bahrain Bahrein

Mexico México

United Kingdom Aston Martin

 Spain Fernando Alonso

Brazil Felipe Drugovich

United Kingdom Cian Shields

Bahrain Bahréin

United Arab Emirates Abu Dhabi
  Canada Lance Stroll

United States Jak Crawford

United States Jak Crawford

Mexico México

United Arab Emirates Abu Dhabi

France Alpine

 Argentina Franco Colapinto

Japan Ryo Hirakawa

Estonia Paul Aron

Japan Japón

Italy Italia
  France Pierre Gasly

Estonia Paul Aron

Estonia Paul Aron

Mexico México

United Arab Emirates Abu Dhabi

United States Haas

 France Esteban Ocon

Japan Ryo Hirakawa

Japan Ryo Hirakawa

 Spain España
United Arab Emirates Abu Dhabi
  United Kingdom Oliver Bearman

Japan Ryo Hirakawa

Japan Ryo Hirakawa

 Bahrain Bahréin
Mexico México

Italy Racing Bulls

 France Isack Hadjar - -
  New Zealand Liam Lawson JapanAyumu Iwasa
JapanAyumu Iwasa		 Mexico México
United Arab Emirates Abu Dhabi

United Kingdom Williams

 Thailand Alexander Albon

France Victor Martins

United Kingdom Luke Browning

Spain España

United Arab Emirates Abu Dhabi
  Spain Carlos Sainz

United Kingdom Luke Browning

United Kingdom Luke Browning

Bahrain Bahrein

Mexico México

Switzerland Stake Sauber

Brazil Gabriel Bortoleto

 - -
  Germany Nico Hülkenberg

Estonia Paul Aron

Estonia Paul Aron

United Kingdom Gran Bretaña

Hungary Hungría

Comentarios destacados
Filtros