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Fórmula 1 GP de Italia

"Lo mejor" que hizo el padre de Antonelli fue no dejar que fichara por Ferrari, según Karun Chandhok

Karun Chandhok cree que la decisión de Kimi Antonelli de fichar por Mercedes en lugar de por Ferrari ha contribuido a aliviar la presión sobre el italiano

Lydia Mee
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

El expiloto de Fórmula 1 y comentarista de Sky Sports, Karun Chandhok, cree que la trayectoria de Kimi Antonelli en el programa de cantera de Mercedes, en lugar de la de Ferrari, es "lo mejor" que su padre, Marco, podría haber hecho.

Antonelli, que sustituyó al siete veces campeón Lewis Hamilton en Mercedes en 2025, está dominando actualmente la temporada 2026. Se convirtió en el piloto más joven en liderar la clasificación tras encadenar dos victorias consecutivas en los Grandes Premios de China y Japón, y desde entonces no ha dejado de mejorar. 

El pasado fin de semana ganó el Gran Premio de Italia, su séptima victoria de la temporada. Ahora cuenta con una ventaja de 66 puntos sobre su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, de cara al Gran Premio de España en Madrid.

Durante su intervención en el Sky Sports F1 Show, Chandhok reflexionó sobre el recorrido de Antonelli hasta llegar a la categoría y argumentó que, aunque a la afición de Ferrari probablemente le habría encantado contar con un piloto italiano, habría supuesto demasiada presión para el joven de 20 años si hubiera formado parte del programa de cantera de Ferrari.

"Echando la vista atrás a ese fin de semana, creo que, en realidad, no convertirlo en un piloto de la cantera de Ferrari, no ponerlo ante Ferrari, no intentar convertirlo en un joven piloto de Ferrari y seguir el camino de Mercedes es, de hecho, lo mejor que Marco Antonelli ha hecho por su hijo", explicó el expiloto.

Marco Antonelli celebrates in parc ferme.

Marco Antonelli celebra en el parque cerrado.

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"Le ha quitado mucha presión en muchos sentidos. ¿Te imaginas si hubiera estado allí como piloto italiano de Ferrari? La presión habría sido increíble. Mercedes ha hecho un trabajo fantástico formándole y trayéndole hasta aquí.

"Vi a los padres de Kimi y a su hermana después junto a la autocaravana de Mercedes y parecían encantados con el hecho de que, obviamente, hubiera ganado el Gran Premio de casa y de que tuvieran allí a muchos de sus amigos y familiares.

"No pude evitar pensar que han conseguido aliviarle algo de presión al no tenerlo como piloto de Ferrari. Y por el bien del deporte y por el bien de Ferrari, espero que dentro de 10 o 15 años, cuando Kimi haya logrado muchas cosas, quizá se convierta en piloto de Ferrari. Será fantástico para Ferrari contar con él algún día, pero creo que ahora es bueno para él pasar sus primeros años sin ser piloto de Ferrari".

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