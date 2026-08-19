Cinco cosas para tener en cuenta en el GP de Países Bajos de F1

El Gran Premio de Países Bajos de este fin de semana marca el regreso de la Fórmula 1 tras su parón veraniego de 2026, con el final de la temporada ya claramente a la vista.

Zandvoort representa el ecuador de la campaña, con campeonatos decidiéndose, legados forjándose y asientos en la parrilla para la temporada siguiente ganándose o perdiéndose después del receso.

Así que hay mucho que esperar este fin de semana y aquí van cinco cosas a tener en cuenta.

Recta final para Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Aparentemente no hay nada que impida al joven de 19 años Kimi Antonelli convertirse en el campeón del mundo de F1 más joven de la historia en 2026. El piloto de Mercedes tiene una ventaja de 50 puntos sobre el segundo clasificado, Lewis Hamilton, y nunca un líder del campeonato ha desperdiciado una ventaja tan grande después del parón veraniego.

Desde luego no era lo que se esperaba antes de la temporada, con el compañero de equipo de Antonelli, George Russell, llegando a la campaña como claro favorito al título, pero desde la segunda ronda en China, el italiano ha estado un escalón por encima.

Clave en el estado de forma de Antonelli ha sido su ritmo a una vuelta, con seis poles esta temporada, y cada vez que el piloto de segundo año en el campeonato ha sufrido un contratiempo, se ha recuperado como un campeón.

Pensemos en Bélgica, donde dominó desde la pole, pese a no puntuar en dos de las tres rondas anteriores - Barcelona y Silverstone - por problemas de fiabilidad. Antonelli sin duda parece un campeón en ciernes y ahora solo queda el tramo final antes de su coronación.

Lo que lo hace aún más impresionante es que Antonelli ha dado pasos enormes respecto al año pasado, cuando soportó una campaña de debutante con altibajos, marcada por aquella dura racha europea a mitad de temporada.

En Zandvoort, por ejemplo, tuvo una salida de pista innecesaria en la FP1 antes de terminar la carrera fuera de los puntos tras una penalización de 10s por chocar con Charles Leclerc en la curva 3. No hay razón para pensar que vaya a sufrir esta vez.

- Ed Hardy

Cambio en Red Bull

Isack Hadjar, Red Bull Racing, Liam Lawson, Racing Bulls Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Un piloto que siempre ha hablado muy bien de Antonelli es el cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen, que este fin de semana tendrá otro cambio de compañero de equipo en Red Bull. Solo que esta vez no está relacionado con el rendimiento, ya que Isack Hadjar se lesionó la muñeca durante una sesión de gimnasio.

El piloto de 21 años no ha sido declarado apto para Zandvoort, el escenario de su único podio en F1, así que será reemplazado por Liam Lawson, quien subirá desde Racing Bulls. El neozelandés afronta su tercer gran premio con Red Bull después de ser degradado por el equipo a comienzos de 2025 tras un muy mal inicio de su primera temporada completa en F1.

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Esta vez es más maduro, sin embargo, ya que el neozelandés es noveno en la clasificación y el ‘mejor del resto’ por detrás de los cuatro equipos de arriba. Su puesto junto al rookie Arvid Lindblad en Racing Bulls será ocupado por el piloto reserva Yuki Tsunoda, que tomó el lugar de Lawson en Red Bull en 2025, solo para ser descartado en favor de Hadjar al final de la temporada.

No ha sido exactamente el 2026 más increíble para Red Bull, que es cuarto en la clasificación y está a 43 puntos del tercer clasificado, McLaren, pero Verstappen ha logrado un podio en las dos últimas carreras - Spa y Budapest - mientras que Hadjar terminó sexto en ambas.

Así que existe la oportunidad de que Lawson impresione y deje realmente su huella como alguien que se ha recuperado de su etapa tormentosa allí el año pasado. Una aparición en Q3 y una sólida cosecha de puntos deberían marcar un buen fin de semana para el neozelandés, que curiosamente debutó en F1 en Zandvoort en 2023 al reemplazar al entonces lesionado Daniel Ricciardo.

En cuanto a Tsunoda, quizá sea una tarea más difícil teniendo en cuenta su poca experiencia con los monoplazas de 2026, pero se sube a un Racing Bulls que lidera cómodamente la zona media con puntos en las últimas siete rondas.

- Ed Hardy

Adiós Zandvoort

Zandvoort Photo by: Erik Junius

Verstappen no solo tendrá un nuevo compañero de equipo este fin de semana, sino que también será su última carrera de casa por un futuro indefinido, ya que Zandvoort saldrá del calendario para 2027. Es un momento bastante decepcionante porque el Gran Premio de Países Bajos ha ofrecido mucho a la F1 desde que puso fin a su pausa de 36 años al regresar en 2021.

Lo más notable, darle al piloto estrella de la F1 una carrera de casa. Verstappen fue en gran medida la razón del regreso de Países Bajos al campeonato y desde luego lo ha dado todo al ganar el GP de Países Bajos un récord de tres veces en los últimos cinco años.

Pero no ha conseguido ganar las dos últimas debido al dominio de McLaren - compartido por Lando Norris y Oscar Piastri - y es poco probable que ponga fin a esa racha sin victorias el domingo debido a la ventaja que tienen la escudería de Woking, Mercedes y Ferrari.

Verstappen lucirá un casco especial para conmemorar la última carrera en Zandvoort, que anunció su salida a finales de 2024 por varias razones, incluida la financiera. En su lugar, el circuito costero neerlandés figurará en el calendario de la Fórmula E cuando introduzca la prometedora era Gen4 en la campaña 2026-27.

- Ed Hardy

Hora decisiva para Honda y Aston Martin

Aston Martin F1 Team AMR26 Honda Photo by: Chris Graythen / Getty Images

¿Oíste que Aston Martin tuvo un inicio de temporada complicado? Solo se ha mencionado, debatido y analizado exactamente 15.000 veces desde que el equipo llegó tarde a los test de invierno.

Ahora, sin embargo, las cosas están cambiando y las varias actualizaciones aerodinámicas en Hungría antes del parón veraniego fueron prometedoras. El siguiente paso para intentar darle la vuelta al equipo es una mejora de motor de Honda.

Este paso vital para el fabricante japonés llegará en Zandvoort este fin de semana, donde Honda desplegará una mejora de combustión interna que debería ayudar al rendimiento y la manejabilidad. El objetivo de las nuevas piezas es ayudar a Aston Martin a volver a acercarse al "pelotón de carrera", según el ingeniero jefe de Honda, Shintaro Orihara.

El AMR26 necesita un impulso de potencia para alcanzar la parte trasera de la zona media, y algunas estimaciones sugieren que las nuevas piezas podrían aportar hasta 30bhp al coche en Zandvoort. Ahora bien, la pista neerlandesa no es el circuito más sensible a la potencia del calendario de F1, pero junto con las otras actualizaciones que el equipo ha introducido, un impulso de motor podría ayudar a Aston a despegarse de su compañero de la parte baja Cadillac.

Además, un fin de semana para familiarizarse con la nueva unidad en los Países Bajos ofrecerá aprendizajes vitales que el equipo en apuros podrá llevar a Monza, el templo de la velocidad, dentro de unas semanas. Quizá por fin haya luz al final del túnel para Fernando Alonso, Lance Stroll y el resto del equipo Aston.

- Owen Bellwood

Marcin Budkowski comienza su etapa como jefe de equipo de Cadillac tras una abrupta reestructuración

Marcin, Budkowski, Cadillac Photo by: Cadillac Communications

El paddock de la F1 dará la bienvenida a una cara nueva - aunque familiar - cuando regrese del parón veraniego, con Marcin Budkowski afrontando su primer fin de semana de carrera como jefe de equipo de Cadillac en Zandvoort.

Graeme Lowdon recibió la tarea de construir Cadillac desde cero. Y eso fue literalmente, ya que supervisó la construcción de las instalaciones del nuevo equipo de F1 y la contratación de personal clave, incluidos sus dos pilotos, Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Fue una tarea gigantesca completada en un plazo notablemente corto – particularmente según los estándares y la escala de los equipos de F1 actuales – y desde entonces Cadillac ha disfrutado de un sólido debut en la parrilla como el 11º equipo. Se mantuvo cómodamente por delante de la escudería establecida Aston Martin hasta que esta finalmente introdujo un importante paquete de mejoras en la ronda anterior en Hungría.

Sin embargo, el CEO de Cadillac F1, Dan Towriss, decidió que la etapa de Lowdon había llegado a su fin y, como explicó más tarde, tomó la decisión unilateral de poner a Budkowski al mando de la escudería.

El polaco formado en Francia aporta décadas de experiencia y cargos de liderazgo, habiendo trabajado con equipos como Ferrari, McLaren y Alpine, además de haber servido en el departamento técnico de F1 de la FIA.

Ahora se enfrenta a la tarea de llevar a Cadillac a la siguiente fase de su proyecto: convertirse en un auténtico aspirante de la zona media, un proceso que la dirección de la escudería parece decidida a hacer lo más corto posible.

- Federico Faturos