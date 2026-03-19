Palmer advierte que Cadillac no puede permitir más contactos entre Checo Pérez y Bottas
Jolyon Palmer criticó la maniobra agresiva de Sergio Pérez contra su compañero de equipo en Cadillac, Valtteri Bottas, en el Gran Premio de China, argumentando que el equipo debería haber dado prioridad a la recopilación de datos frente a los riesgos entre compañeros de equipo
El ex piloto de Fórmula 1 Jolyon Palmer criticó a Sergio Pérez después de que el piloto mexicano realizara una maniobra "audaz" contra su compañero de equipo en Cadillac, Valtteri Bottas, durante el Gran Premio de China.
Cadillac se incorporó a la F1 como undécimo equipo en 2026 con una alineación de pilotos experimentados, formada por expilotos de Red Bull y Mercedes.
Después de que Bottas y Pérez comenzaran el Gran Premio de China desde la 19.ª y la 21.ª posición de la parrilla, Palmer argumentó que para la escudería estadounidense era más importante hacer una carrera limpia y tratarla casi como una sesión de entrenamientos para poder recopilar datos, en lugar de la intensa batalla interna que se desarrolló en la curva 3.
"Es una tontería. Y decir que es una tontería es ser generoso", declaró Palmer a F1 TV. "Cadillac solo quiere llegar al final de la carrera. Entonces, ¿por qué hay un piloto que sale último e intenta hacer la maniobra más audaz, un giro de 270° y meterse por el interior a mitad de la curva?
"Bottas siempre va a estar en el vértice. Además, tiene coches a su alrededor. Tuvieron suerte de salir airosos de eso, pero creo que fue una maniobra realmente, realmente mala por parte de Checo. A pesar de todo, consiguieron llevar dos coches a meta. Así que se salió con la suya.
"Pero si de alguna manera ha causado daños importantes y ambos quedan fuera de la carrera, imagino que el equipo estaría furioso porque son los últimos. Vas a ser el último. Tómatelo como una sesión de entrenamientos.
Sergio Pérez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing
Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd vía Getty Images
"No todo el mundo tiene que hacer lo mismo que Carlos [Sainz] y Fernando Alonso y meterse entre los 10 primeros en la primera vuelta. Sé que todos intentan hacer algo especial, pero Cadillac necesita kilómetros. Así que, si dañas el coche, aunque solo sea el alerón delantero, estás perdiendo datos sobre lo que puede hacer un alerón delantero intacto".
Cuando se le preguntó si Pérez podría no haberse dado cuenta de que estaba compitiendo contra su compañero de equipo, Palmer redobló sus críticas.
"Si no fuera su compañero de equipo, seguiría sin ser una buena maniobra. El hecho de que sea su compañero de equipo lo hace aún peor"
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