Palmer explica por qué había “atenuantes” para Colapinto y Lindblad y recuerda el antecedente de Hamilton

Las sanciones que recibieron Franco Colapinto y Arvid Lindblad el pasado domingo en el Gran Premio de Países Bajos siguen generando debate en la Fórmula 1.

Ambos pilotos fueron castigados con un pase y siga por adelantar a otro competidor bajo banderas amarillas apenas instantes después de que Max Verstappen chocara violentamente contra el muro al final de la primera vuelta en el circuito de Zandvoort.

Colapinto y Lindblad expresaron su desacuerdo con la decisión de los comisarios, ya que creen que deberían haber sido más flexibles dadas las circunstancias del momento por el poco tiempo para reaccionar a la neutralización. Esa opinión encontró ahora apoyo en Jolyon Palmer, quien disputó dos temporadas en la F1 y actualmente se desempeña como analista del campeonato en F1 TV.

Palmer llevó adelante un exhaustivo análisis de lo ocurrido en ese momento de la carrera para su programa de F1 TV tras el GP de Países Bajos, revisando las cámaras onboard de Colapinto y Lindblad, así como también las de quienes fueron adelantados: Yuki Tsunoda, en el caso del argentino, y Pierre Gasly, en el del británico. También observó con atención el accionar de los puestos de comisarios desde las imágenes externas.

El análisis completo puede verse en la plataforma de pago de F1 TV, pero a continuación compartimos por escrito la explicación de Palmer, quien consideró que "personalmente creo que ambas fueron bastante duras".

Primero puso el foco en lo sucedido entre Gasly y Lindblad, ya que ambos estaban por delante de Colapinto y Tsunoda en la pista.

"Al reducir [Gasly] la velocidad para evitar [a Verstappen], ahora tenemos a Arvid Lindblad pasando por la izquierda y realizando un adelantamiento. Lindblad recibirá una penalización de drive-through por eso, algo que me parece un poco duro teniendo en cuenta que todos estaban tratando de evitar incidentes en medio de todo el caos. Técnicamente, la sanción es por adelantar con banderas amarillas, pero llegaremos a eso dentro de un momento", dijo.

"Aquí pueden ver que es en este momento cuando Verstappen se dirige hacia el muro, ahí se produce el impacto, pero ahora se trata de elegir la trazada. Y si Gasly va a estar por el interior, en ese momento tendrá que evitar a Verstappen detenido y una gran cantidad de restos. Así que Lindblad, al elegir la trazada más conveniente, también evita la rueda trasera y ahora simplemente se trata de una carrera de aceleración hasta la siguiente parte".

"Han pasado el lugar del incidente, no había ninguna bandera amarilla para Lindblad en ese momento, pero él vio algo en el tablero y esa será la base de su penalización. Pero para mí es un poco duro, porque se trata de algo instintivo. Una vez más, estás reaccionando en una fracción de segundo; Gasly redujo la velocidad por el interior y en ese momento no había ninguna bandera amarilla para que Lindblad levantara el pie".

La sanción a Colapinto es aún "más dura", según Palmer

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Para mí esa sanción (a Lindblad) es dura, y esta probablemente sea incluso más dura, como veremos en el caso de Franco Colapinto", continuó el expiloto de Lotus al enfocarse entonces en lo ocurrido con el piloto argentino.

"Estamos a bordo con Yuki Tsunoda aquí, en la primera vuelta de regreso a un Gran Premio; nuevamente, simplemente logra evitarlo [a Verstappen] y, por su lado izquierdo, Colapinto aparece a toda velocidad y recibirá una penalización por eso".

"Si nos subimos al auto de Franco, pueden ver que en el momento en que Max golpea el muro, nosotros ya estamos comprometidos con el adelantamiento por el exterior, así que en ese momento no hay bandera amarilla. Verstappen acaba de golpear el muro, no hay forma de que el piloto pueda reaccionar ante eso con una bandera amarilla y comenzar a reducir la velocidad. Simplemente estás conduciendo por instinto, pensando: ‘Por supuesto que no quieres llevártelo puesto, tampoco quieres recoger restos’, pero sigues estando en una situación de carrera".

"Así que Colapinto se va hacia el exterior y, cuando llegamos aquí, Yuki en realidad va a tener que reducir bastante la velocidad por esa rueda trasera que está sobre la pista y, al hacerlo, va a cruzarse, va a perder mucho impulso y Colapinto, en mi opinión, tiene absolutamente derecho a mantener su trazada y pasar. No hay ninguna bandera amarilla para él y ahora la va a recibir en el tablero, y justo después vamos a tener una bandera verde".

¿Cuándo aparecieron las banderas amarillas?

Acto seguido, Palmer analizó las imágenes desde fuera de los autos para entender los momentos en que aparecieron las banderas amarillas durante el incidente y por qué, desde su punto de vista, hubo "atenuantes" que los comisarios deberían haber tenido en consideración, más allá de no aplicarles un stop-and-go de diez segundos.

"Al verlo desde el exterior, se puede apreciar mejor lo rápido que sucede todo para los pilotos y por eso creo que existen algunas circunstancias atenuantes para los dos que fueron penalizados. Los comisarios dijeron que, clásicamente, esto habría supuesto una penalización de 10 segundos de stop-and-go, que es la sanción más severa que se puede recibir, pero dadas las circunstancias hubo cierta atenuación, por lo que solo fue un drive-through. Pero un drive-through para estos dos destruye por completo su carrera, porque en un día perfecto pueden sumar puntos. Un drive-through es una penalización enorme para un piloto de la zona media", dijo Palmer.

"Los primeros pilotos pasan por aquí. Ahí viene Max, pierde el control y se va fuera. Justo detrás de él tenemos a Lawson y luego a estos dos que están a punto de pasar. Tenemos dos puestos de comisarios aquí, uno allí y otro allí, y como pueden ver, pasa el segundo grupo, por lo que ahora Colapinto comienza a prepararse para atacar a Tsunoda".

"No hay bandera amarilla en el segundo puesto de comisarios. Aparece ahora, en realidad, cuando Bortoletto está trompeando. Ahí aparece la bandera amarilla".

"Más adelante hay un segundo puesto de comisarios, cerca del lugar donde está Verstappen. En realidad, están quedando parcialmente cubiertos por una nube de restos y tomando cobertura. Y nuevamente, cuando todos estos pilotos pasan, no hay bandera amarilla, no hay bandera amarilla y ahora aparece la bandera amarilla. Colapinto ya pasó a esos comisarios, lo que demuestra lo cerca que estaba del incidente".

Hamilton en Silverstone y un accionar diferente de los comisarios

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Por último, Palmer trajo a consideración lo que pasó con Lewis Hamilton en julio pasado durante el Gran Premio de Gran Bretaña. Ese día, el piloto local cometió una infracción al no reducir lo suficiente la velocidad durante un período de banderas amarillas, en incumplimiento del Artículo B1.8.4 a. del Reglamento de Fórmula 1 de la FIA, el mismo artículo que se aplicó a Colapinto y Lindblad.

Hamilton ese día solo recibió una reprimenda en su camino a terminar tercero en la carrera, y así lo explicaron los comisarios en su comunicado oficial: "Al determinar la penalización, los comisarios tuvieron en cuenta que Hamilton había ingresado al sector antes de que se mostrara la bandera amarilla, que la indicación amarilla llegó al piloto cuando este ya se encontraba cerca del final del sector, que el tiempo y la distancia disponibles para reaccionar eran muy limitados y que, por razones comprensibles, la atención del piloto había estado concentrada en la lucha inmediatamente anterior con otro auto. En esas circunstancias, los comisarios consideraron que una reprimenda era la penalización adecuada".

Palmer recordó esa situación, que, en sus palabras, tuvo lugar "en condiciones mucho menos caóticas".

"Ni Lindblad ni Colapinto recibieron una bandera amarilla física. Sí recibieron un mensaje de bandera amarilla en el tablero, pero Lewis Hamilton tuvo algo similar en Silverstone cuando Nico Hülkenberg abandonó y, como el mensaje solo apareció en el tablero y no pasó junto a una bandera amarilla física, recibió únicamente una reprimenda por no reducir la velocidad, en condiciones mucho menos caóticas que estas".

"Así que, para mí, ambas penalizaciones fueron excesivamente severas y dejan a Lindblad y Colapinto fuera de los puntos", finalizó.