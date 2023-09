Palou admite oportunidades en F1 son mínimas y su edad lo hizo cambiar

Alex Palou, de Chip Ganassi Racing, que ganó su segundo título de IndyCar para el equipo en Portland el fin de semana pasado, había estado conduciendo un coche TPC (coches de pruebas anteriores) como piloto reserva del equipo de F1 de McLaren antes de su esperado cambio a la escuadra IndyCar de Arrow McLaren el próximo año.

Esto se entendía como parte de una fase de evaluación de su potencial para formar parte de la alineación de pilotos de F1 de McLaren en el futuro.

Pero su decisión a principios de agosto de dar marcha atrás en su fichaje por McLaren y quedarse con Ganassi ha frenado sus ambiciones en la F1.

Palou habló con un selecto grupo de medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, en Pebble Beach, California, el miércoles. Ahí explicó cómo su actitud hacia la F1 ha cambiado en los últimos años, dada su edad y la falta de una garantía de un futuro de carreras allí.

"Si nos fijamos en mis entrevistas hasta el año 2021, yo decía que no estaba centrado en la F1 en absoluto", dijo. "Y eso era totalmente cierto, pero las cosas cambiaron cuando gané el campeonato simplemente porque tenía 24 años.

"Acababa de ganar mi primer gran campeonato y fue como: '¿Y si intento algo? Puede ir de aquel lado, pero luego vuelvo [a la IndyCar] y tengo 27 años, y todavía soy súper joven, y todavía puedo hacerlo durante unos 15 o 10 años.

"Así que, entonces todo cambió. La puerta se abrió un poco con McLaren. Fue increíble. Tuve la oportunidad de probar los coches de F1 y también la FP1 en COTA el año pasado, que fue increíble. La oportunidad fue genial, pero no había nada más ahí que dijera que iba a tener un coche.

"Al mismo tiempo, si tuviera 20 años, quizá habría esperado. Pero no tengo 20 años, tengo 26. Y por ese lado, no sé si ha habido alguien [de] 30 años que haya llegado a la F1".

Alex Palou, McLaren MCL36 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images

Tras proclamarse campeón el domingo en Portland, cuando Motorsport.com le preguntó si aún albergaba pensamientos de pasarse a la F1 en algún momento, Palou respondió: "No, ya he dicho muchas veces que no era mi objetivo total. Pero cuando se me presentó la oportunidad, tuve que ir a por ella.

"Al mismo tiempo, sé que no tengo 21 ni 19 años. Ya tengo 26, lo cual es bueno. No digo que sea viejo, pero tampoco es que sea superjoven. El año que viene tendré 27 años. Si se presenta una oportunidad [en la F1] en el futuro, que es una posibilidad muy, muy pequeña, me lo pensaré seguro, al 100%.

"Pero soy feliz, sinceramente. Mientras siga ganando campeonatos y carreras o luchando por campeonatos creo que tendré una gran carrera".

Palou ha recibido instrucciones de sus abogados de no comentar ningún asunto contractual, ya que McLaren ha emprendido acciones legales contra él a través del Tribunal Superior del Reino Unido.

Cuando se le preguntó si estaba sorprendido por la reacción a la forma de actuar de McLaren, respondió: "No, me lo esperaba. Quiero decir, tal vez no esa forma de hacer las cosas. Pero sí, esperaba [que] más pronto que tarde iba a haber algún movimiento, seguro".