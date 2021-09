Prost: "Si hay parrilla invertida, me voy de la Fórmula 1"

Una de las peculiaridades de la temporada 2021 de Fórmula 1, además del Reglamento Técnico que ha congelado algunos de los elementos de los monoplazas 2020 como respuesta a la crisis económica que provocó la pandemia es que se llevan a cabo dos formatos diferentes de fin de semana de gran premio. Junto al habitual programa de tres sesiones de entrenamientos libres, una de clasificación y una carrera, se ha añadido la configuración de dos sesiones de prácticas libres, la clasificación para una nueva carrera al sprint y luego el gran premio en sí.

Pero si la introducción de la clasificación con carrera al sprint se presentó como una manera de probar in situ un nuevo formato de los fines de semana del mundial, para algunos está bastante claro que no se trata solo de eso. Prueba de ello es cómo se apresuraron a decir que la carrera al sprint de Silverstone había sido un gran éxito y cómo la de Monza, menos animada, no llevó a conclusiones tan determinantes por parte de los responsables.

De hecho parece haber servido de rampa de lanzamiento para el regreso de una idea que había sido rechazada in extremis en 2020 por la oposición de Mercedes: las parrillas invertidas. Aunque es un formato destinado a crear espectáculo y no tiene el apoyo unánime de todo el paddock, ha vuelto a aparecer de forma inquietante y continua durante muchos meses, lo que, sumado a los cambios realizados en la estructura de gobierno de la F1, podría provocar su llegada al campeonato a medio o incluso a corto plazo.

Hablando sobre el tema en un podcast de Alpine, el director no ejecutivo del equipo francés y tetracampeón del mundo de Fórmula 1, Alain Prost, expresó su gran oposición a las parrillas invertidas. "Estoy muy feliz de probar las cosas cuando sea posible", dijo primero.

"Pero tienes que entender por qué quieren tomar estas decisiones, la razón detrás de ello. La Fórmula 1 tiene que seguir siendo lo que es por tradición, es decir, tecnología y la cima del automovilismo. Hay que entender que el mejor equipo debe ganar porque es el mejor, porque ese es el espíritu y el objetivo de la Fórmula 1".

"Por ejemplo, las parrillas invertidas, lo odio. Lo odio. Si introdujeran parrillas invertidas en la Fórmula 1, creo que dejaría el deporte porque es lo peor que se puede hacer por la Fórmula 1. Prefiero el dominio total de un equipo que hizo el mejor trabajo. Pero quiero mostrarme abierto aunque soy muy tradicionalista".

A pesar de esa oposición, Prost recuerda haber aceptado a regañadientes cambios como la evolución de la escala de puntuación en las carreras. "Al principio no estaba muy contento porque es muy difícil compararlo con lo que teníamos en el pasado".

"Pero, por otro lado, recuerdo que en 1982 todos terminamos unas cinco carreras al año y la fiabilidad era realmente mala. Ahora tenemos una fiabilidad fantástica. Así que quizás no sea justo que solo los primeros seis coches sumaran puntos. Tienes que adaptarte de cierta manera".