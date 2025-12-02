F1 2026: ¿Cuál es la alineación de pilotos de la próxima temporada en la Fórmula 1?

La parrilla para la temporada 2026 de Fórmula 1 ya está completa después de que Red Bull anunciara cambios en los dos equipos que posee en el campeonato.

Isack Hadjar reemplazará a Yuki Tsunoda en Red Bull tras una temporada decepcionante para el piloto japonés, mientras que Arvid Lindblad, procedente de la F2, ocupará el lugar del francés en Racing Bulls.

Estos cambios entrarán en vigor cuando la F1 estrene una de las mayores modificaciones reglamentarias de su historia, ya que los autos serán más ligeros y más pequeños, con un mayor énfasis en la potencia eléctrica.

También habrá un nuevo equipo en la ecuación, ya que Cadillac se convertirá en la 11ª escudería de la F1, con dos viejas caras regresando para pilotar para el conjunto estadounidense.

Así es como queda la parrilla de F1 para la próxima temporada.

Alineación de pilotos F1 2026

* Con posibilidad de renovación

Pilotos Alpine 2026 F1

Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine Fotografía de: James Sutton / LAT Images vía Getty Images

Pierre Gasly: Contratado hasta finales de 2028

Franco Colapinto: Contratado hasta finales de 2026 con posibilidad de continuidad

Alpine va camino del peor final de su historia en una temporada de F1, ya que es último en la clasificación de constructores después de muchas idas y venidas en el equipo. Comenzó el año con Pierre Gasly y el debutante Jack Doohan, pero el piloto de 22 años fue descartado sólo seis carreras después de no haber puntuado y haber sufrido accidentes evitables en Japón y Australia.

Por ello, Doohan fue sustituido por el piloto reserva Colapinto, que se había unido a Alpine tras su etapa de nueve rondas con Williams a finales de 2024. Al argentino de 22 años no le ha ido mucho mejor que a Doohan inicialmente, pero luego mejoró su rendimiento y se ganó la confianza para la próxima temporada con la escudería francesa, que cree en su potencial.

Cuando se anunció la renovación de Colapinto, el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, reconoció que el entorno del equipo no ha permitido precisamente que su joven piloto floreciera. Ha habido varios cambios en la dirección, mientras que el coche no ha sido mejorado desde junio y las actualizaciones anteriores tampoco han funcionado como se esperaba.

A pesar de todo, el veterano Gasly cree en el potencial de Alpine y eso se demostró en septiembre, cuando el ganador de un gran premio firmó un nuevo contrato que le llevará hasta finales de 2028, después de unirse a la escudería a principios de 2023.

Pilotos Aston Martin 2026 F1

Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Fernando Alonso: Contratado hasta finales de 2026

Lance Stroll: Contrato renovable

Aston Martin comenzará su cuarta temporada consecutiva con la misma pareja de pilotos, ya que Fernando Alonso y Lance Stroll han firmado para la campaña 2026. Alonso, que se incorporó en 2023, tiene contrato hasta el final de la próxima temporada y lo que haga después es actualmente un tema candente dado que el español tiene 44 años y ya no está en su mejor momento.

Es posible que se plantee la retirada, pero en gran medida depende de lo competitivo que sea Aston Martin en 2026 y se cree que lo será dado el fichaje del legendario diseñador Adrian Newey, además de la incorporación de Honda como proveedor de motores.

Una buena temporada es muy necesaria porque Aston Martin ha estado firmemente plantado en el mediocampo en los últimos dos años, sin poder despegar de su fuerte comienzo en 2023, cuando Alonso anotó seis podios en los primeros ocho grandes premios.

Stroll, que se unió a la escudería en 2019 cuando era conocida como Racing Point, sigue buscando su primer podio desde 2020, pero su futuro está más asegurado que el de su compañero de equipo. Dado que su padre Lawrence es dueño de la escuadra, Lance tiene efectivamente un contrato por el tiempo que quiera.

Pilotos Audi 2026 F1

Gabriel Bortoleto, Sauber Foto de: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

Nico Hulkenberg: Contratado hasta finales de 2026

Gabriel Bortoleto: Contratado hasta finales de 2026

Audi completará su adquisición total de Sauber cuando haga su debut en la F1 el año que viene. Lo hará con la misma pareja de pilotos que actualmente forma el equipo suizo, con Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto listos para comenzar su segunda temporada como compañeros de equipo después de que ambos se unieran en 2025.

Ambos han sido clave en las grandes mejoras experimentadas por Sauber este año, después de que sólo sumara cuatro puntos en la campaña 2024. Hulkenberg, por ejemplo, finalmente consiguió un podio de F1 al ser tercero en el Gran Premio de Gran Bretaña y está en camino de conseguir su mayor cantidad de puntos desde la temporada 2018 con Renault.

Bortoleto, por su parte, ha impresionado durante su campaña de novato y, aunque solo tiene alrededor de la mitad de la cuenta de puntos de su compañero de equipo, el piloto de 21 años tiene un mejor registro de clasificación. Ambos tienen contrato hasta finales de 2026 y ahora mismo no hay motivos para que Sauber/Audi quiera cambiarlo de cara a 2027.

Pilotos Cadillac 2026 F1

Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Cadillac Foto de: Cadillac Communications

Sergio Pérez: Contratado hasta finales de 2027

Valtteri Bottas: Contratado hasta finales de 2027

Cadillac ha elegido una pareja experimentada para su temporada de debut, ya que los veteranos de la F1 Sergio Pérez y Valtteri Bottas correrán para el equipo estadounidense. Se entiende que ambos han firmado contratos de dos años, con opción a un tercero, en función del rendimiento.

Tanto Pérez como Bottas tienen mucho que demostrar. Pérez fue despedido por Red Bull a finales de 2024, tras una mala racha que le vio terminar octavo en el campeonato, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen ganó su cuarto título. A Bottas, por su parte, Sauber no le renovó el contrato al no haber sumado ningún punto la temporada pasada.

Sin embargo, eso no preocupó a Cadillac, ya que el director ejecutivo Dan Towriss reveló que la experiencia de la pareja, un total de 527 participaciones en grandes premios y 16 victorias, es una gran ventaja para un equipo nuevo. Poco después se anunció que la ex estrella de IndyCar Colton Herta apoyará a la pareja como reserva, mientras que Simon Pagenaud, Pietro Fittipaldi y Charlie Eastwood han firmado como pilotos de simulador.

Pilotos Ferrari 2026 F1

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Bryn Lennon / Fórmula 1 vía Getty Images

Charles Leclerc: Contrato multianual

Lewis Hamilton: Contrato hasta finales de 2026

La temporada 2025 de F1 no ha sido la campaña que Ferrari esperaba, ya que no ha conseguido remontar el subcampeonato del año pasado ante McLaren. Ferrari aún no ha ganado un gran premio, sólo ha conseguido siete podios dominicales, con el único punto culminante de la victoria al sprint de Lewis Hamilton en Shanghai.

Aparte de China, también ha sido una temporada de debut decepcionante en Ferrari para Hamilton, ya que el siete veces campeón del mundo es sexto en el campeonato y ha sido superado regularmente por su compañero de equipo Charles Leclerc.

Sin embargo, Hamilton sigue contratado para el año que viene, ya que a menudo ha subrayado que se necesita tiempo para adaptarse a un nuevo equipo porque el SF-25 no se ha construido exactamente a su gusto. Por lo tanto, espera poner su "ADN" en el coche del año que viene, cuando entre en vigor la nueva normativa, y lo hará una vez más junto a Leclerc.

Leclerc ha corrido para Ferrari desde 2019 y está firmado por varios años, y el piloto de 28 años confirmó recientemente que solo está interesado en ganar su primer título mundial en la Scuderia.

Pilotos Haas 2026 F1

Esteban Ocon, Haas F1 Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team. Foto de: James Sutton / LAT Images vía Getty Images

Esteban Ocon: Contratado hasta finales de 2026

Oliver Bearman: Contrato hasta finales de 2026

Haas, al igual que Sauber, comenzó la temporada 2025 con una nueva pareja formada por un veterano y un novato. El ganador del Gran Premio de Hungría 2021, Esteban Ocon, se unió desde Alpine, mientras que Oliver Bearman se graduó de F2 para su primera temporada completa en la cima.

Ambos han impresionado también porque Haas ha superado su cuenta de puntos de 58 del año pasado, incluso si puede terminar en una posición inferior debido al aumento de la competencia.

El punto culminante obvio es México, donde Bearman terminó cuarto y estuvo rodando en posición de podio durante gran parte de la prueba, mientras que Ocon también ha cumplido, habiendo anotado un quinto puesto en China. El año que viene volverán a ser compañeros de equipo en Haas, pero aún se desconoce qué ocurrirá más allá de 2026.

Pilotos McLaren 2026 F1

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

Lando Norris: Contrato de varios años

Oscar Piastri: Contrato de varios años

Lando Norris y Oscar Piastri tienen contratos de larga duración en McLaren, que ha disfrutado de un repunte significativo en los últimos años. Cuando Piastri se unió como novato en 2023, el equipo acababa de terminar quinto en el campeonato de 2022 y comenzó la temporada siguiente mal, sin puntos en las dos primeras rondas.

Sin embargo, las actualizaciones de mitad de temporada cambiaron la suerte de McLaren, lo que finalmente le llevó a poner fin a su sequía de 26 años en el campeonato de constructores al reclamar el título de 2024. La escudería de Woking también está en buena posición para poner fin a su sequía de 17 años en el campeonato de pilotos, con Norris y Piastri actualmente en los dos primeros puestos de la clasificación de 2025.

Ambos han sido clave en la transformación de McLaren y, siendo aún jóvenes (Norris tiene 25 años y Piastri 24), es comprensible que hayan firmado contratos a largo plazo mientras persiguen su primer título.

Norris firmó su renovación más reciente en enero de 2024, cuando se anunció como un "contrato multianual" que probablemente se extenderá hasta finales de 2027. Piastri, por su parte, firmó su contrato en marzo de 2025 y se espera que expire en 2028.

Pilotos Mercedes 2026 F1

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: James Sutton / Motorsport Images vía Getty Images

George Russell Contrato de varios años

Andrea Kimi Antonelli: Contratado hasta finales de 2026

Mercedes dominaba el mercado de pilotos de F1 para 2026 después de queGeorge Russell revelara a principios de verano que las Flechas Plateadas habían estado hablando con el campamento de Verstappen sobre sus planes de futuro. Por tanto, hubo debate sobre si el tetracampeón del mundo daría el salto desde Red Bull, y si sustituiría a Russell o a Andrea Kimi Antonelli en Mercedes.

Aunque el contrato de Verstappen se extiende hasta finales de 2028, se entiende que había varias cláusulas de salida que se habían disparado alrededor de las vacaciones de verano de 2025, con una relacionada con su posición en el campeonato. Por ejemplo, si no estaba entre los tres primeros en ese momento, podría quedar libre, pero el cuarto puesto en Spa acabó con esa posibilidad.

Así que una vez que eso sucedió, Verstappen finalmente se comprometió con Red Bull para 2026, lo que dejó claro que Russell y Antonelli permanecerían con el fabricante alemán. Russell firmó un contrato multianual, mientras que el futuro de Antonelli más allá de 2026 sigue siendo una incógnita.

El piloto de 19 años ha tenido una campaña de debut muy irregular, ya que su pole al sprint en Miami y su podio en Canadá se han visto empañados por varios abandonos. El potencial de Antonelli sigue siendo evidente, mientras que Russell ha sido casi impecable este año, ya que es cuarto en la clasificación con victorias en Montreal y Singapur.

Pilotos Racing Bulls 2026 F1

Liam Lawson, Equipo Racing Bulls, Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls Foto de: James Sutton / LAT Images vía Getty Images

Liam Lawson: Contrato no especificado

Arvid Lindblad: Contrato no especificado

Racing Bulls le dará a Arvid Lindblad su debut en la F1 el año que viene, ya que el británico de 18 años dará el salto desde la F2 después de solo una temporada en la categoría. Actualmente es sexto en el campeonato, con victorias en Jeddah y Barcelona, tras haber sido promovido rápidamente a través del programa junior de Red Bull.

Formará pareja con Liam Lawson, quien está camino a su primera temporada completa en el equipo de Faenza después de haber comenzado 2025 con Red Bull. Sin embargo, fue apartado tras dos grandes premios sin puntos y ha ido recuperando su nivel a lo largo de 2025.

Eso no le valió un regreso a Red Bull, ya que la oportunidad fue para su compañero de equipo en 2025, Isack Hadjar, mientras que Yuki Tsunoda fue desplazado a un rol secundario. Las situaciones contractuales de ambos pilotos de Racing Bulls no se han anunciado oficialmente, pero es probable que sean acuerdos que los tengan firmados para 2026 con opción para 2027.

Pilotos Red Bull 2026 F1

Yuki Tsunoda, Equipo Red Bull Racing Foto de: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

Max Verstappen: Contratado hasta finales de 2028

Isack Hadjar: Contrato no especificado

Verstappen se prepara para su undécima temporada en Red Bull tras haber debutado con victoria en el Gran Premio de España 2016. El piloto de 28 años ha disfrutado de una etapa increíblemente exitosa desde entonces, con cuatro títulos mundiales y numerosos récords.

Tras su primer campeonato en 2021, Verstappen firmó su contrato actual, que se extiende hasta finales de 2028, y está claro que todo en Red Bull está construido a su alrededor. Eso ha tenido un efecto dominó en lo que respecta a sus compañeros de equipo, ya que Pierre Gasly, Alex Albon, Pérez, Lawson y ahora Tsunoda han tenido dificultades desde la sorprendente salida de Daniel Ricciardo a finales de 2018.

Tsunoda fue ascendido como reemplazo de Lawson para la tercera cita de 2025 tras cuatro años en el equipo filial, pero ha afrontado dificultades similares con el complicado RB21. El piloto de 25 años es 15° en el campeonato – Verstappen es segundo – y eso llevó a que fuera relegado a un rol de reserva para 2026.

Será reemplazado por Hadjar, quien se unirá a Verstappen en Red Bull después de una sólida temporada de debut en la que logró un podio con Racing Bulls en el Gran Premio de los Países Bajos. Su situación contractual se espera que sea similar a la de Lawson y Lindblad.

Pilotos Williams 2026 F1

Carlos Sainz, Williams, Alexander Albon, Williams Foto de: Peter Fox / Getty Images

Alex Albon: Contratado hasta finales de 2026

Carlos Sainz: Contratado hasta finales de 2026

Sin embargo, todo es más estable en Williams, que continuará con Alex Albon y Carlos Sainz hasta 2026. Albon se unió a principios de 2022 con una reputación rota después de sus luchas con Red Bull y un año sabático en la F1 en 2021, pero el tailandés-británico se ha establecido desde entonces como un piloto de F1 muy sólido que lleva a Williams a la parte delantera del centro del campo.

La temporada 2025 ha sido posiblemente la mejor hasta ahora, ya que es octavo en el campeonato con una puntuación constante y está por delante de Sainz, su nuevo compañero de equipo para 2025. Sainz, que ha ganado cuatro grandes premios, se incorporó a la escudería después de que Ferrari le sustituyera por Hamilton y ha tenido un año de altibajos, quizá sin cumplir las expectativas iniciales.

Aunque no ha sido tan regular como Albon, Sainz puede presumir de un podio, ya que terminó tercero en Bakú, y debería mejorar el año que viene, cuando disponga de un coche construido con sus aportaciones. Ambos pilotos tienen contrato hasta finales de 2026.