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Fórmula 1 GP de Bahrein en Malasia

La parrilla de salida para el GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia

Esta es la parrilla de salida para el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 en Malasia que se disputa en el circuito de Sepang

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Max Verstappen arrancará en la pole position por primera vez en la temporada 2026 de F1 al liderar la clasificación para el GP de Bahréin en Malasia y compartirá la primera fila de la parrilla con Lewis Hamilton.

El piloto de Red Bull registró una vuelta de 1m35s130 para liderar la definitiva Q3 de la sesión y superó al de Ferrari por 0s298

Isack Hadjar alcanzó la tercera posición con el otro Red Bull, pero tiene cinco puestos de penalización por cambios en la unidad de potencia y deberá retroceder hasta el octavo cajón el domingo.

Esto permitirá ganar un lugar a Kimi Antonelli, que fue cuarto, así como a Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri y George Russell, que fue apenas octavo en los tiempos de la Q3.

Pierre Gasly clasificó en la novena posición para Alpine y Gabriel Bortoleto completó el top 10 para Audi.

Sergio Pérez fue último en la sesión, pero partirá 20° ante las penalizaciones que deben cumplir Franco Colapinto y Arvid Lindblad. Ambos llegaron a la Q2, pero luego no marcaron tiempos allí debido al alcance de sus respectivas penalizaciones.

Reporte completo de la clasificación:

La parrilla de salida para el GP de Bahréin en Malasia de F1 2026

1

 Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Lewis Hamilton
(Ferrari)

3

 Kimi Antonelli
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Charles Leclerc
(Ferrari)

5

 Lando Norris
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 Oscar Piastri
(McLaren)

7

 

 George Russell
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 

 Isack Hadjar (P)
(Red Bull)

 

9

 Pierre Gasly
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Gabriel Bortoleto
(Audi)

11

 Liam Lawson
(Racing Bulls)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Fernando Alonso 
(Aston Martin)

13

 Carlos Sainz
(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Lance Stroll
(Aston Martin)

15

 Nico Hülkenberg
(Audi)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Oliver Bearman
(Haas)

17

 Esteban Ocon
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Alexander Albon
(Williams)

19

 Valtteri Bottas
(Cadillac)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

Sergio Pérez
(Cadillac)

21

 Franco Colapinto (P)
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

 Arvid Lindblad (P)
(Racing Bulls)
  • Isack Hadjar (Red Bull) recibe una penalización de 5 puestos en la parrilla por utilizar un nuevo componente del motor que supera el cupo permitido.
  • Franco Colapinto (Alpine) recibe una penalización de 15 puestos: 5 por el incidente que provocó en Bakú y 10 por utilizar un nuevo motor V6 que supera el cupo permitido.
  • Arvid Lindblad (Racing Bulls) recibe una penalización de 30 puestos por utilizar varios componentes nuevos del motor que superan el cupo permitido.

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera del GP de Bahréin en Malasia de F1 2026?

Franco Colapinto iniciará desde la 21° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de Bahréin en Malasia al tener un total de 15 puestos de penalizaciones por su choque en Bakú y el cambio de motor de combustión interna. El argentino llegó hasta la Q2, donde luego no marcó tiempos.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera del GP de Bahréin en Malasia de F1 2026?

Sergio Pérez arrancará desde la 20° posición de partida para la carrera del domingo en el Gran Premio de Bahréin en Malasia. El mexicano marcó un mejor tiempo personal de 1m38s933 que lo dejó 22° y quedó eliminado en la Q1. Las penalizaciones a Franco Colapinto y Arvid Lindblad le permitirán ganar dos lugares.

Fórmula 1 - GP de Bahréin en Malasia - Q3

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 12

1'35.130

   S 209.763
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 15

+0.298

1'35.428

 0.298 S 209.108
3 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 12

+0.428

1'35.558

 0.130 S 208.823
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 12

+0.501

1'35.631

 0.073 S 208.664
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 12

+0.536

1'35.666

 0.035 S 208.588
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 12

+0.627

1'35.757

 0.091 S 208.389
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 12

+0.632

1'35.762

 0.005 S 208.379
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 12

+0.741

1'35.871

 0.109 S 208.142
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 18

+2.080

1'37.210

 1.339 S 205.275
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 18

+2.543

1'37.673

 0.463 S 204.302
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Bahréin en Malasia - Q2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 6

1'35.696

   S 208.522
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 9

+0.263

1'35.959

 0.263 S 207.951
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.274

1'35.970

 0.011 S 207.927
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.324

1'36.020

 0.050 S 207.819
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 9

+0.336

1'36.032

 0.012 S 207.793
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 6

+0.477

1'36.173

 0.141 S 207.488
7 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 6

+0.496

1'36.192

 0.019 S 207.447
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.549

1'36.245

 0.053 S 207.333
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+0.714

1'36.410

 0.165 S 206.978
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 12

+1.118

1'36.814

 0.404 S 206.114
11 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 12

+1.327

1'37.023

 0.209 S 205.670
12 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 9

+1.524

1'37.220

 0.197 S 205.254
13 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 12

+1.831

1'37.527

 0.307 S 204.607
14 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 12

+1.870

1'37.566

 0.039 S 204.526
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 8

 

   S  
16 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 9

 

   S  
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Bahréin en Malasia - Q1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 3

1'36.477

   S 206.834
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 3

+0.118

1'36.595

 0.118 M 206.582
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 3

+0.253

1'36.730

 0.135 M 206.293
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 3

+0.375

1'36.852

 0.122 S 206.033
5 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 3

+0.421

1'36.898

 0.046 S 205.936
6 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 3

+0.564

1'37.041

 0.143 S 205.632
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 3

+0.615

1'37.092

 0.051 S 205.524
8 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 6

+0.629

1'37.106

 0.014 S 205.495
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+0.697

1'37.174

 0.068 S 205.351
10 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+0.702

1'37.179

 0.005 S 205.340
11 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 3

+0.787

1'37.264

 0.085 S 205.161
12 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 6

+0.855

1'37.332

 0.068 S 205.017
13 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 6

+1.174

1'37.651

 0.319 S 204.348
14 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 6

+1.244

1'37.721

 0.070 S 204.201
15 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 6

+1.252

1'37.729

 0.008 S 204.185
16 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 5

+1.406

1'37.883

 0.154 S 203.863
17 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 6

+1.493

1'37.970

 0.087 S 203.682
18 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 9

+1.503

1'37.980

 0.010 S 203.661
19 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 9

+1.756

1'38.233

 0.253 S 203.137
20 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+2.123

1'38.600

 0.367 S 202.381
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 6

+2.134

1'38.611

 0.011 S 202.358
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 6

+2.456

1'38.933

 0.322 S 201.700
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