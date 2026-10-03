La parrilla de salida para el GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia

Max Verstappen arrancará en la pole position por primera vez en la temporada 2026 de F1 al liderar la clasificación para el GP de Bahréin en Malasia y compartirá la primera fila de la parrilla con Lewis Hamilton.

El piloto de Red Bull registró una vuelta de 1m35s130 para liderar la definitiva Q3 de la sesión y superó al de Ferrari por 0s298

Isack Hadjar alcanzó la tercera posición con el otro Red Bull, pero tiene cinco puestos de penalización por cambios en la unidad de potencia y deberá retroceder hasta el octavo cajón el domingo.

Esto permitirá ganar un lugar a Kimi Antonelli, que fue cuarto, así como a Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri y George Russell, que fue apenas octavo en los tiempos de la Q3.

Pierre Gasly clasificó en la novena posición para Alpine y Gabriel Bortoleto completó el top 10 para Audi.

Sergio Pérez fue último en la sesión, pero partirá 20° ante las penalizaciones que deben cumplir Franco Colapinto y Arvid Lindblad. Ambos llegaron a la Q2, pero luego no marcaron tiempos allí debido al alcance de sus respectivas penalizaciones.

Reporte completo de la clasificación: Fórmula 1 Verstappen logra la pole seguido de Hamilton en el GP de Bahréin en Malasia; Colapinto y Checo Pérez arrancan atrás

La parrilla de salida para el GP de Bahréin en Malasia de F1 2026

Isack Hadjar (Red Bull) recibe una penalización de 5 puestos en la parrilla por utilizar un nuevo componente del motor que supera el cupo permitido.

Franco Colapinto (Alpine) recibe una penalización de 15 puestos: 5 por el incidente que provocó en Bakú y 10 por utilizar un nuevo motor V6 que supera el cupo permitido.

Arvid Lindblad (Racing Bulls) recibe una penalización de 30 puestos por utilizar varios componentes nuevos del motor que superan el cupo permitido.

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera del GP de Bahréin en Malasia de F1 2026?

Franco Colapinto iniciará desde la 21° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de Bahréin en Malasia al tener un total de 15 puestos de penalizaciones por su choque en Bakú y el cambio de motor de combustión interna. El argentino llegó hasta la Q2, donde luego no marcó tiempos.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera del GP de Bahréin en Malasia de F1 2026?

Sergio Pérez arrancará desde la 20° posición de partida para la carrera del domingo en el Gran Premio de Bahréin en Malasia. El mexicano marcó un mejor tiempo personal de 1m38s933 que lo dejó 22° y quedó eliminado en la Q1. Las penalizaciones a Franco Colapinto y Arvid Lindblad le permitirán ganar dos lugares.