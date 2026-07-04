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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

La sanción a Gasly cambia la parrilla de salida del GP de Gran Bretaña de F1 2026

Pierre Gasly recibió un castigo por parte de los comisarios deportivos, lo que cambió el orden de largada para el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La parrilla de salida para la carrera del domingo de la Fórmula 1 en Silverstone cambió tras una sanción a Pierre Gasly sentenciada un par de horas después de terminada la sesión de clasificación.

El piloto francés había sido 12°, pero recibió tres puestos de penalización por obstruir a Lance Stroll durante la Q1, con lo que ahora arrancará 15° en el gran premio.

Esto permite a Nico Hulkenberg, Oliver Bearman y Carlos Sainz ganar una posición cada uno en el ordenamiento de salida para el domingo.

También lee:

La parrilla de salida actualizada para el GP de Gran Bretaña de F1 2026

1

 Kimi Antonelli
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Charles Leclerc
(Ferrari)

3

 Lewis Hamilton
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 George Russell
(Mercedes)

5

 Isack Hadjar
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 Lando Norris
(McLaren)

7

 Max Verstappen
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 Oscar Piastri
(McLaren)

9

 Arvid Lindblad
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Liam Lawson
(Racing Bulls)

11

 Gabriel Bortoleto
(Audi)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Nico Hülkenberg
(Audi)

13

 Oliver Bearman
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Carlos Sainz
(Williams)

15

 Pierre Gasly
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Alexander Albon
(Williams)

17

 Esteban Ocon
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Valtteri Bottas
(Cadillac)

19

 Franco Colapinto
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 Sergio Pérez
(Cadillac)

21

 Lance Stroll
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

 Fernando Alonso
(Aston Martin)

 

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