Pato O'Ward: esta vez mi cuello no sufrió con el F1 como el año pasado

Patricio O’Ward completó su primer viernes en un fin de semana en la Fórmula 1 durante la jornada del Gran Premio de Abu Dhabi, en una sesión donde reemplazó al británico Lando Norris, una oportunidad que se le dio como parte del análisis del equipo para tener diversas opciones en caso de necesitar un piloto para la máxima categoría.

La sesión no fue sencilla para el mexicano que corre en IndyCar y ha estado en la contienda de los campeonatos de la serie americana en 2021 y 2022. Durante la sesión del viernes de 60 minutos tuvo problemas que lo enviaron a los boxes por un instante más allá del tiempo planeado.

“En ese momento, sólo intentaba asegurarme de que mis comunicaciones con el equipo fueran claras, porque me estaban haciendo rebotar de forma bastante agresiva en el coche. Pero quiero decir que no tengo mucha experiencia, así que no sé qué significaba eso. Tampoco creo que lo supiéramos en ese momento. Así que entramos en el box y lo reiniciamos. Eso pareció arreglar el problema. No estoy muy seguro de lo que era exactamente”, expresó el mexicano quien experimentó por primera vez el efecto porpoising de los nuevos coches de la categoría con efecto suelo.

Patricio O'Ward, McLaren MCL36 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Supongo que fue algo eléctrico, tal vez un sensor o algo así. Fue muy emocionante para mí tener mi primera práctica libre 1 en mi haber”.

Al hablar del esfuerzo físico que representó estar en este coche, indicó que fue muy similar a su experiencia del test de jóvenes pilotos en esta misma pista el año pasado.

“Ha tenido un gran efecto en mi cuello, pero yo me he preparado mucho en ello, y he puesto mucho énfasis en mi físico. Siempre he dicho que no quiero que eso sea una limitación. Pero cuando te subes por primera vez a un coche de F1, no sabes qué esperar. Y como dije, mi cuello se había rendido después de dar una buena cantidad de vueltas el año pasado. Pero no fue el caso esta vez. Ha aguantado muy bien”.