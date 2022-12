Patrick Tambay murió a los 73 años de edad

La noticia de la muerte de Patrick Tambay, ganador dos carreras de Fórmula 1 con Ferrari, de se confirmó a través de la agencia francesa AFP en la mañana del domingo, una persona que ya padecía Parkinson, una enfermedad que afecta al sistema nervioso, así como diabetes.

Nacido el 25 de junio de 1949 en París, el galo pasó una década en el Gran Circo con algunos de los equipos más importantes, como el del Cavallino Rampante, McLaren o Renault, y se estrenó en el Gran Premio de Francia de 1977 con Surtees Racing, pero no logró clasificarse.

Más tarde, pasó a Theodore Racing en la segunda mitad del curso, aunque fichó por McLaren en 1978, con quienes consiguió su mejor resultado hasta la fecha, un cuarto puesto. No obstante, Ferrari le abrió las puertas para sustituir a Gilles Villeneuve tras la muerte del canadiense en Zolder en 1982.

Tras subir al podio en su segunda carrera con los de Maranello en Brands Hatch, Tambay se hizo con su primera victoria en el Gran Premio de Alemania unas semanas después, y después de eso acabó segundo en Monza, en la casa de Ferrari.

Tambay's first F1 win came at the 1982 German GP

Photo by: Motorsport Images