Paul Monaghan tiene todo acordado con Cadillac, pero aún no renunció a Red Bull

Paul Monaghan está listo para dejar Red Bull y unirse al equipo de Fórmula 1 Cadillac, con el movimiento prácticamente finalizado, pero aún no se ha presentado una renuncia formal al equipo de Milton Keynes, puede revelar Motorsport.com.

Monaghan, ingeniero jefe de ingeniería del coche en Red Bull, es uno de los miembros más veteranos y respetados del equipo. Tras unirse al equipo en 2005, fue uno de los arquitectos menos visibles pero más influyentes del éxito del equipo durante la era de Christian Horner.

En las últimas semanas, habían surgido especulaciones sobre una posible salida, y los rumores se intensificaron en vísperas del Gran Premio de Austria.

Esos informes quedaron prácticamente confirmados en Spielberg, donde quedó claro que Cadillac es el próximo destino de Monaghan, descartando las especulaciones que lo habían vinculado con otros equipos en las últimas semanas.

Sin embargo, queda un último paso procedimental. Este fin de semana, Monaghan está desempeñando sus funciones como de costumbre en el garaje de Red Bull, llevando a cabo la actividad habitual, y Red Bull aún no ha recibido oficialmente su renuncia.

Para Red Bull, la salida de Monaghan representaría otra pérdida más de una figura clave, una prueba más del éxodo de personal que comenzó tras las salidas de Christian Horner y Adrian Newey.

Paul Monaghan, Chief Engineer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, talk in Parc Ferme Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Actualmente está en marcha una importante reestructuración de la organización técnica del equipo en Milton Keynes, pero perder a Monaghan sería otro revés significativo para un equipo que trabaja para reconstruir su estructura interna y su estabilidad.

La tendencia continua sigue siendo una fuente de preocupación para Max Verstappen en medio del foco sobre su futuro en el equipo.

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Cadillac, mientras tanto, ha construido gran parte de su organización reclutando ampliamente entre los equipos de F1 con sede en el Reino Unido. Además de Monaghan, la nueva escudería estadounidense ha contratado personal de Red Bull y de varias otras operaciones del paddock, particularmente entre mecánicos y personal de pista.

Reemplazar a alguien con la experiencia de Monaghan no será una tarea fácil. Su carrera en la F1 comenzó en McLaren en 1990, poco después de completar una maestría en Ingeniería Mecánica. Empezó al más alto nivel, trabajando como ingeniero de datos con Ayrton Senna, Gerhard Berger y David Coulthard.

En 2000, dejó McLaren para unirse a Benetton, donde trabajó con un joven Fernando Alonso durante los primeros años del español en la F1. Tras un periodo en Jordan, se unió al recién formado equipo Red Bull F1 en 2005, pasando a convertirse en uno de los pilares técnicos del equipo y desempeñando un papel clave en el éxito que finalmente entregó 14 campeonatos mundiales de F1.