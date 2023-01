Todas las penalizaciones por motores de la F1 2022

Mientras la Fórmula 1 tiene la mente puesta en el campeonato 2023 que iniciará el próximo 5 de marzo con el Gran Premio de Bahréin en Sakhir, aún quedan aspectos por repasar de lo que fue el certamen de la pasada temporada.

En este caso nos ocuparemos de las penalizaciones por cambios en los motores, un asunto que muchas veces copó los titulares de la prensa durante 2022 e incluso llegó a causar confusiones entre competidores y aficionados sobre el orden de salida, como ocurrió en el GP de Italia.

Un total 20 veces fueron enviados pilotos al fondo de la parrilla o a iniciar desde el pitlane, mientras que hubo 36 penalizaciones por 137 elementos de motor utilizados en exceso. Esto significa que, de media, cada piloto cambió una vez tantas piezas de motor (o tan tarde) que una simple penalización ya no era suficiente.

Yuki Tsunoda, de AlphaTauri, fue el más afectado. Fue enviado al final de la parrilla o al pitlane en tres ocasiones. Además, el piloto japonés fue sancionado con cinco posiciones por un cambio de caja de cambios y con diez posiciones por acumular cinco reprimendas, aunque no tuvo que cumplir esta última porque ya había sido desplazado al fondo de la parrilla en Italia.

La lucha de Charles Leclerc por el título mundial tampoco fue fácil en parte debido a los graves problemas de fiabilidad de Ferrari a mitad de temporada. El monegasco tuvo que salir desde el fondo en dos ocasiones (Canadá y Bélgica) y recibió diez posiciones de penalización en Austin.

Su compañero de equipo, Carlos Sainz, fue enviado al fondo de la parrilla dos veces (en Francia e Italia) y recibió cinco posiciones de sanción una vez (Brasil).

Los pilotos de Alpine, Fernando Alonso y Esteban Ocon, fueron desplazados al fondo de la parrilla en dos ocasiones y también recibieron otra penalización de cinco posiciones. Valtteri Bottas, de Alfa Romeo, fue desplazado oficialmente al fondo de la parrilla una vez, pero obtuvo +20 y +15 posiciones en otras dos carreras, lo que es prácticamente el fondo del pelotón.

Mick Schumacher (Haas) fue colocado al final de la parrilla una vez en Bélgica y recibió otras 15 posiciones en Monza.

A pesar del total de 36 penalizaciones por 137 elementos de motor utilizados en exceso, hubo pilotos e incluso equipos enteros que superaron la temporada sin sanciones. Aston Martin se mantuvo completamente dentro de la cuota con sus dos pilotos, Sebastian Vettel y Lance Stroll, y Williams también se las arregló con sus elementos con Nicholas Latifi y Alexander Albon.

El único piloto que tampoco nunca fue penalizado fue Daniel Ricciardo. Vale tener en cuenta que tanto Aston Martin, Williams como McLaren utilizan motores de Mercedes.

El equipo oficial de la marca alemana, sin embargo, tuvo que aceptar sanciones con Lewis Hamilton y George Russell: el siete veces campeón comenzó en la parte posterior en Monza, mientras que el joven británico salió desde el pit lane en Singapur.

El campeón del mundo Max Verstappen (Red Bull) solo tuvo que salir en la parte trasera de la parrilla en Bélgica, que de hecho resultó la 14º posición debido al gran número de penalizaciones, y recibió cinco posiciones de sanción en Monza.

Sergio Pérez, por su parte, cumplió una penalización de diez lugares en Monza y luego otra de cinco posiciones para la carrera de Austin.

Si nos fijamos en las estadísticas de los elementos individuales, los equipos lo pasaron peor con el ICE (motor de combustión interna), porque aparte de los cinco pilotos que pasaron completamente sin penalización, todos los pilotos estuvieron por encima del límite. En el caso del turbocompresor y el MGU-H, 14 de los 20 pilotos superaron el límite, siendo Bottas el que más lo hizo, ya que utilizó siete MGU-H contra tres permitidos.

Un total de 12 pilotos superaron el límite del El MGU-K, al igual que de la central electrónica. Y en el caso del almacenamiento de energía, más de la mitad (11 de 20) se las arregló con la asignación permitida.

El cumplimiento más fácil fue con los escapes, de los que se permitió el uso de ocho elementos a lo largo de la temporada. Sólo Charles Leclerc superó el límite en este caso. Otros pilotos, como Sebastian Vettel, estuvieron incluso muy por debajo del límite con tres elementos utilizados.

Desde 2022, la caja de cambios también está sujeta a una cuota. Antes tenía que durar un número determinado de carreras seguidas (a menos que un piloto se retirara), pero ahora está limitada a cuatro unidades cada coche, divididas en elementos exteriores e interiores. Siete pilotos superaron el límite, siendo Mick Schumacher el único piloto que lo hizo dos veces para ambas piezas de la caja de cambios.

Para la temporada 2023 de Fórmula 1, volverán a aplicarse las mismas reglas y las mismas asignaciones en lo que respecta a las piezas del motor. La única excepción es que si un piloto cambia ambas piezas de la caja de cambios a la vez, la suma de las penalizaciones ya no se duplicará, sino que se tomará en conjunto como una penalización de actualmente cinco posiciones.

Sin embargo, aún no está claro cuántos elementos de la caja de cambios se permitirán. Eso depende del número de carreras de la temporada. Con las 24 carreras de la temporada previstas inicialmente, cada piloto podría utilizar cinco cajas de cambios, pero debido a la omisión de China, actualmente "sólo" hay 23 carreras, para las que el reglamento prevé cuatro cajas de cambios. Todavía no se ha decidido si habrá una carrera de sustitución, e incluso no se descarta el regreso a China finalmente.