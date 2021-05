Durante el Gran Premio de España 2021, Sergio Pérez pasó gran parte de la carrera en la persecución y posterior adelantamiento del McLaren de Daniel Ricciardo, una situación que le permitió a Charles Leclerc escaparse para tomar el cuarto lugar con su Ferrari dejando al mexicano en quinto.

España también marcó su cuarta competencia en Red Bull Racing, lo que significa que Mónaco será la quinta carrera para él con el equipo de la marca austriaca y donde se cumpla el plazo que él mismo dijo sería el necesario para medir sus capacidades ante las de Max Verstappen, el hombre que lleva años dentro de la estructura de Milton Keynes y, por ende, con un mejor conocimiento del RB16B, que se considera una evolución del coche 2020 en donde tuvo como compañero al tailandés Alex Albon.

Por ahora, Pérez es sexto del campeonato de pilotos con 32 puntos contra 80 de su compañero Max Verstappen. El holandés es el más cercano perseguidor de Lewis Hamilton por la corona a 14 puntos de desventaja del siete veces campeón del mundo.

Aún con esas matemáticas, el mexicano considera que aún es temprano para sacar un balance e incluso para descartar cualquier posibilidad de pelear por el campeonato o de que este año se darán victorias con Red Bull Racing.

“Mi aspiración es ganar”, dijo Pérez a un grupo selecto de medios entre los que estuvo Motorsport.com.

“Es temprano en la temporada todavía, tengo que ser paciente. Sé que de aquí a 10 carreras sabré exactamente dónde estoy parado y las posibilidades que tengo en el campeonato”.

“Ahora esto apenas empieza y no hay por qué analizar de más las cosas. Las temporadas en F1 son bastante largas, no importa donde empieces ni como empieces, sino como acabes en Abu Dhabi”.

Para Pérez, las primeras carreras han sido un aprendizaje complejo debido a la diversidad de los circuitos, pero él mismo considera que su adaptación al RB16B ha ido en ascenso gracias a un cambio de enfoque.

“En el conocimiento del coche vamos a una pista muy diferente con condiciones muy diferentes, esa adaptación, el entendimiento del auto me ha ayudado mucho, especialmente en carrera”.

“Creo que en carrera es donde más he mejorado, porque lo que hacía en los equipos anteriores no funcionaba aquí, he tenido que cambiar mi enfoque en cuanto a las carreras”, finalizó.

GALERÍA: Sergio Pérez en el GP de España

