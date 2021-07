Pérez: Creo que para Bélgica ya sabré mi futuro para 2022

Con la mitad de la temporada disputada, Sergio Pérez tiene un balance de lo que ha sido su primera campaña con Red Bull hasta este momento, donde sus resultados han sido como una montaña rusa, con altas como la victoria en Azerbaiyán y puntos bajos como el del GP de Emilia Romagna o en Silverstone.

Durante los pasados días, el asesor de Red Bull, Helmut Marko, dejó entrever que existe la posibilidad de que la escudería renueve al mexicano para extender su contrato con ellos más allá del 2021, una tema que Checo espera cerrar una vez que regresen de las vacaciones veraniegas.

“Obviamente, cuanto antes conozca mi futuro es mejor”, dijo el integrante de Red Bull el jueves previo al Gran Premio de Hungría.

“Pero estoy en una posición muy cómoda dentro del equipo, dentro de mi futuro. Así que no hay nada de qué preocuparse. Creo que para Bélgica ya sabré mi futuro”.

A pregunta expresa si estaba considerando otras opciones para no estar en la encrucijada de la temporada 2020, cuando no tenía asiento luego de la decisión de Racing Point por firmar a Sebastian Vettel, dijo: “Estoy cómodo con cómo están las cosas y no hay razón para mirar hacia otro lado".

Al hacer un análisis de las primeras carreras de la temporada, Checo definió que ha “aportado mucho al equipo, lo cual era un objetivo en las primeras carreras, en las primeras 10 carreras, para llegar a conocernos y conocer el coche”.

“Creo que en general, los resultados no han sido grandiosos en un sentido. Pero en el otro, el ritmo es mejor de lo que parece, pero son márgenes muy pequeños aquí y allá que si somos capaces de encontrarlos, de repente, nuestra temporada puede transformarse. Así que creo que en esa perspectiva, es realmente bueno”.

Para el mexicano su objetivo está en ubicarse dentro de los tres primeros del campeonato, lo cual se definirá en la segunda mitad del calendario.

“Estamos a un par de puntos del tercer puesto en el campeonato. Estamos liderando el de constructores. Así que hay algunos aspectos positivos que tomar. Pero sólo llevamos 10 carreras de la temporada y creo que las próximas 10 son las más importantes”.