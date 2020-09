Pérez y su futuro: las opciones más reales no me convencen

Cuando Sergio Pérez y Racing Point decidieron partir caminos hace unas semanas, la situación tenía una similitud con la que vivió el piloto mexicano en la temporada 2013 cuando McLaren anunció que lo reemplazarían con Kevin Magnussen: ambos movimientos se dieron en el instante en que pocos asientos quedaban abiertos en la parrilla.

En aquel entonces Force India, que ha sido su hogar durante la mayor parte de su trayectoria en la Fórmula 1, parecía una opción poco atractiva porque era un equipo de media tabla que asemejaba el nivel de Sauber. Sin embargo, con ellos consiguió cinco de sus ocho podios que tiene en su historia dentro de la máxima categoría.

Ahora, cuando se dio el anuncio de su salida para cederle el lugar a Sebastian Vettel en 2021, las opciones que le quedan al mexicano son reducidas, con Alfa Romeo y Haas como las más probables, aunque esto no quiere decir que serán por las que Checo opte.

Durante una entrevista con la cadena Movistar + F1, el actual piloto de Racing Point dijo que busca en la F1 un proyecto que lo motive a seguir compitiendo.

“Llevo tantos años compitiendo contra los mejores pilotos con los mejores equipos del mundo, que es difícil pensar en otro lado y ya no competir contra ellos”, dijo el mexicano en la entrevista con la cadena española.

“Hay conversaciones, pero no tengo un contrato”, agregó el mexicano antes de mencionar que las opciones más viables disponibles por el momento parecen no cumplir con sus requisitos: “de las opciones más reales no he estado convencido”.

“Necesito un proyecto que me motive a entrenar, a levantarme por las mañanas, a viajar por todo el mundo. Un proyecto que tenga futuro”.

Si bien los dos equipos apoyados por Ferrari parecen los únicos caminos, en la práctica hay un asiento disponible en Mercedes y otro en Red Bull. Por ahora solo Valtteri Bottas y Max Verstappen tienen confirmado sus lugares respectivamente.

Se sabe que Lewis Hamilton pretende seguir con las flechas plateadas, por lo que esa opción parece casi cerrada para el mexicano. La situación podría ser un poco diferente con el equipo austriaco donde a pesar de que Alexander Albon luce como prioritario, su director Christian Horner no ha cerrado del todo la puerta a un cambio de alineación.

“Nuestra intención es retener a nuestros dos pilotos actuales y Alex es nuestra opción favorita”, expresó Horner el viernes en Rusia, pero al mismo tiempo dijo: “Inevitablemente, debe estar al tanto de las otras opciones que existen, pero nuestra preferencia y probabilidad absolutas es retener la alineación de pilotos que tenemos actualmente”.

Una vez que se dio a conocer la ruptura de Pérez con Racing Point, la misma cadena española informó que el directivo de Red Bull Racing había llamado al mexicano para conocer sus planes a futuro. Debido a ello surgieron los rumores de que Checo podría ser considerado como compañero de Verstappen para 2021.

A pregunta expresa de si le interesaría esa oferta, el mexicano respondió: “Sin duda. Creo que es un equipo que estará peleando por los campeonatos”.

Mira más imágenes de Sergio Pérez en el GP de Rusia