Pérez lamenta su resultado de clasificación en Miami

Sergio Pérez se mostró con un rostro molesto luego de concluir la clasificación del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 2022, y es que en opinión del mexicano había oportunidad de colocarse en la primera fila de salida que será ocupada por los Ferrari.

Charles Leclerc y Carlos Sainz opacaron el trabajo de Red Bull Racing. Checo Pérez, que fue el más veloz en la tercera práctica libre, partirá detrás de su compañero Max Verstappen, que fue desplazado en el último intento de los Ferrari de la cima hasta la tercera posición.

El tiempo de Pérez de 1m29.036s lo dejó a 0.240s de lo realizado por Leclerc. El mexicano de Red Bull no alcanzó la barrera del 1m28 como sí lo hicieron los dos pilotos de Ferrari y su compañero campeón del mundo.

Pérez expresó a FOX Sports México que el problema de su falta de ritmo en la Q3 radicó en los neumáticos al no colocar la goma blanda en la venta de operación correcta.

“Mi primera vuelta en la Q3 fue bastante mala. Tenía los neumáticos muy fríos y no estaba en temperatura. Tuve un sector 1 muy malo”, expresó Checo antes de abordar que su segunda y última salida enfrentó dificultades en la parte media del trazado de Miami.

“En mi segundo intento lo mejoré, me costó un poco el sector 2 en la parte lenta y trabada, pero además no encontraba el balance óptimo”, dijo el mexicano antes de sentenciar que podía haberse metido en la lucha por la segunda posición ante Carlos Sainz de no haber padecido este problema: “media décima me hubiera puesto en P2 el día de hoy”.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Pérez considera que la competencia está abierta ante factores como la degradación del circuito y la falta de adherencia en el circuito, donde los pilotos ya han expresado que salirse de la línea ideal podría terminar en un trompo.

“Creo que el circuito en general está sufriendo bastante con este tipo de asfalto. Todo puede pasar el día de mañana porque tenemos una carrera larga delante de nosotros”, concretó el piloto que está en la lucha por el tercero del campeonato.