Pérez y su papel de piloto 2: siempre me han puesto calificativos

Luego de que Sergio Pérez ganó el Gran Premio de Azerbaiyán hubo diversos comentarios, desde quienes destacaron la actuación del mexicano al defenderse de Lewis Hamilton, hasta quienes vieron su triunfo como consecuencia de una dosis de suerte tras el abandono de Max Verstappen, quien comandaba la carrera con comodidad hasta la falla de su neumático trasero izquierdo.

Desde su llegada a la Fórmula 1, Pérez ha recibido diversos calificativos, desde piloto de pago por el apoyo financiero que le ha otorgado Carlos Slim Domit, hasta piloto número dos cuando llegó a McLaren y ahora en su nuevo equipo, Red Bull.

Días después de la carrera en Bakú, el expiloto de Ferrari Eddie Irvine, quien fue compañero de Michael Schumacher, señaló que Pérez al igual que Valtteri Bottas en Mercedes “son números 2 de facto, pero no creo que contra dos tipos como (Lewis) Hamilton y Verstappen eso sea algo muy negativo”.

Para el mexicano, esta clase de comentarios no es algo que sean de su importancia y para él lo importante son los resultados que consigue.

“Siempre he tenido calificativos de todo tipo en mi carrera”, dijo Pérez a pregunta expresa de Motorsport.com en una mesa redonda con cuatro medios de comunicación.

“Al final, yo me enfoco en mi trabajo, en dar lo mejor de mí. Lo que se diga o no, cada quien es libre de opinar lo que quiera. Si sigo con esta progresión, con estos resultados, todo tiene que ser positivo”.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Durante la carrera en Bakú, Checo se defendió en la segunda mitad de los ataques de Lewis Hamilton a quien sobrepasó tras la ronda de paradas de pits. Ross Brawn, directivo de la F1, fue uno de los que destacó la forma en que el mexicano obstruyó el camino del siete veces campeón del mundo.

Para Pérez el tener un duelo ante el piloto de Mercedes resultó un importante parámetro, pero también consideró esa experiencia como una lección sobre el comportamiento de Hamilton.

“No es lo mismo tener a un Hamilton detrás con un Mercedes que a cualquier otro piloto, es en ese momento que entiendes lo bueno que es, cómo maneja su carrera, los momentos que empuja, los momentos que guarda”.

“Creo que ha sido mi carrera más cercana con él en toda mi historia. He entendido mucho de como se comporta. Básicamente no me dejó respirar de principio a fin”.

GALERÍA: la victoria de Sergio Pérez en Bakú

