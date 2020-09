Pérez: estoy sorprendido de que no penalizaran a Norris

La ronda de parada de pits posterior al accidente de Charles Leclerc en el Gran Premio de Italia cambió todo el rumbo de la carrera de Sergio Pérez. El piloto mexicano luchaba por la tercera posición al entrar a la zona de boxes, pero al salir se encontraba fuera de los 15 primeros.

Al dirigirse al carril pits tuvo que frenar de más cuando se encontró con una desaceleración mayor del McLaren de Lando Norris. El británico buscaba crear una ventana de espacio para permitir que los mecánicos de la casa de Woking tuvieran el tiempo de cambiar las gomas de su compañero Carlos Sainz y no quedar esperando detrás del español.

“En cuanto llegamos a la parada todo cambió. Con Norris haciendo un gap (una diferencia) con Sainz en el pitlane. Estoy sorprendido de que no lo penalizaron porque fue muy al límite”, dijo el integrante de Racing Point.

Los comisarios del evento lanzaron una investigación sobre el suceso, pero concluyeron que no había acción que perseguir.

Sumado a ello, el equipo del mexicano realizó una detención lenta con el neumático delantero derecho, sentenciándolo no solo detrás de los McLaren, sino además de los Renault de Daniel Ricciardo y Esteban Ocon.

“Tuvimos una mala parada y perdimos posiciones”.

La suerte terminó de torcerse en el reinicio en parada de la competencia luego de que los oficiales repararon la barrera de neumáticos en la que Leclerc impactó. Pérez se vio en una batalla lado a lado con Max Verstappen al entrar a la primera curva, con el mexicano terminando fuera del circuito.

“En la curva 2, en la rearrancada, Verstappen me empujó y me sacó. Tuve muchos daños en mi coche y estaba fuera de balance. Ya no pudimos recuperar nada”.

A partir de ese momento, el Racing Point de Pérez perdió ritmo y se vio imposibilitado de alcanzar a Daniil Kvyat, además de ser superado sin complicaciones por el británico Lewis Hamilton, cerrando así en el décimo lugar.

Respecto a si era posible estar en el podio considerando su situación antes de las paradas de pits y el resultado de su compañero Lance Stroll, Checo dijo: “Pienso que cualquier cosa podía pasar…pero hoy no tuvimos suerte”.