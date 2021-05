Pérez y cómo superar el síndrome de segundo piloto de Red Bull

Con cuatro carreras disputadas en el calendario 2021 de la Fórmula 1 algunos medios han considerado que Sergio Pérez está padeciendo el síntoma del segundo piloto de Red Bull, un concepto que define la situación de los pilotos Pierre Gasly y Alex Albon como compañeros de Max Verstappen dentro del equipo en donde eran superados por el holandés.

Actualmente el mexicano se encuentra en la sexta posición del campeonato de pilotos mientras que el holandés es segundo. Verstappen ha logrado podios en cada una de las carreras siendo junto a Lewis Hamilton los únicos en ascender al top tres en cada fecha del 2021 hasta este momento. El mejor resultado de Checo fue el cuarto lugar en Portugal, tercera carrera del año.

La clasificación ha sido un punto donde Pérez ha sufrido altibajos. En Bahréin se ubicó 11° en su primera experiencia con el RB16B en competencia, pero en Imola y Portimao avanzó al colocarse en las dos primeras líneas en ambas carreras. España representó un paso atrás cuando se situó octavo.

A pregunta expresa de cómo superar el síndrome del segundo piloto de Red Bull, Pérez dijo en un zoom con medios acreditados en el paddock de F1, entre los que se encuentra Motorsport.com, que todo se trata de tiempo en el coche.

“Creo que es cuestión de tiempo”, dijo el mexicano al momento de recordar la clasificación en España, donde un dolor en el hombro izquierdo repercutió en su rendimiento. “En el pasado se veía que las cosas estaban empezando a llegar, sobre todo en el ritmo, porque está ahí, tenemos el ritmo en tandas largas, pero necesitamos un poco de trabajar para convertirlo en rendimiento, eso es todo”.

“La clave es conocer un poco más el coche”.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Al hablar sobre los altibajos que ha tenido en la campaña, él refirió que en parte se debe a la diferencia de circuitos que hubo entre las carreras de Bahréin y España, con pistas de diversa configuración como lo son Imola y Portimao.

“Creo que eso se debe a que no conozco el coche al 100 por ciento. Estuvimos en dos circuitos muy diferentes y es muy difícil coger el ritmo con el poco tiempo de pista que tenemos. Pero se puede ver que hay claramente un buen potencial en él. No estoy preocupado en absoluto”.

Checo no siente que el Gran Premio de Mónaco, donde no existen espacios para los errores, suponga una presión extra. El mexicano logró un podio ahí en 2016 con Force India, pero después de esa ocasión no estuvo dentro de los puntos en las tres ediciones posteriores.

“Lo mismo pensaba de Imola, y estaba allí en el ritmo. Barcelona me resultó un poco más difícil que otros lugares con el coche, pero no estoy demasiado preocupado”.

El mexicano insiste en que estos resultados eran algo esperando ante la falta de tiempo para adaptarse al coche debido al número reducido de días de pretemporada, con solo tres totales para todos los equipos.

“Creo que estaré bien dentro de un par de carreras, y estos días malos solo serán un mal recuerdo”.

GALERÍA: Sergio Pérez en su paso por Red Bull

