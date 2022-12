Peter Sauber a Vasseur: Si Ferrari llama, tienes que irte

Cargar reproductor de audio

La salida de Frederic Vasseur de Alfa Romeo para convertirse en director del equipo Ferrari parece sólo cuestión de tiempo, pero la pregunta es quién sucederá al francés en la antigua escudería Sauber. El antiguo propietario, Peter Sauber, también se ha pronunciado respecto a lo que le podría esperar a su antiguo equipo.

Sauber habló con Blick en Suiza sobre si le sorprendería la marcha de Vasseur, a lo que el antiguo dueño del actual equipo Alfa Romeo, y que en 2026 será Audi, indicó que existen respuestas encontradas.

"Sí y no. Si recibes una oferta de Ferrari, tienes que ir. Cualquiera que conozca la historia de Ferrari hasta su fundador, Enzo, sabe que los jefes de equipo no tienen mucho tiempo allí. La excepción es Jean Todt, que condujo su barco durante más de 12 años".

Sauber es reacio a especular sobre el sucesor de Vasseur que se tendrá que dar en un momento de vacaciones de invierno y en el proceso de la construcción del nuevo chasis de cara al 2023.

Beat Zehnder, director del equipo Alfa Romeo Racing Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Me alegro de que no sea yo", dijo Sauber quien considera que tal vez Audi pueda comenzar a tomar decisiones aunque aún falta tiempo para su arribo a la máxima categoría, y ante la inminente salida de Alfa Romeo de la Fórmula 1 a finales de 2024, dejando las temporadas 2024-2025 en una nebulosa para ellos.

Sin embargo, Sauber cuentan con una persona muy experimentada en Beat Zehnder. El directivo de 57 años trabaja actualmente como director de equipo, principalmente en un segundo plano, lleva años en el equipo de Hinwil y sabe todo lo que hay que saber sobre la gestión de Alfa Romeo/Sauber.

Peter Sauber también cree que es un "fenómeno", pero piensa que no sería prudente nombrarle director del equipo, no porque no fuera capaz de hacer el trabajo, sino porque le restaría experiencia en otras áreas igualmente importantes donde él ha demostrado estar en el papel adecuado.