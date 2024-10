Piastri: Alterar la altura de la quilla en el parc fermé es una clara infracción

Oscar Piastri, de McLaren, dice que si algún equipo ha estado utilizando un dispositivo para alterar la altura de su quilla delantera en condiciones de parc fermé, entonces es una clara violación de las reglas de la Fórmula 1.

Los preparativos del Gran Premio de Estados Unidos han estado dominados por la intriga sobre una pieza que Red Bull ha admitido tener en su coche y que puede ajustar la altura de su quilla delantera.

Aunque el componente en sí no es ilegal, ya que todos los equipos tienen forma de ajustar la altura de su quilla delantera, han surgido sospechas de que Red Bull podría haberlo utilizado en condiciones de parc fermé, lo que sería ilegal.

El equipo lo ha negado, y la FIA también ha dejado claro que no tiene constancia de que ningún competidor haya empleado este sistema al margen del reglamento.

Pero en vísperas de lo que es una lucha cerrada entre McLaren y Red Bull por los títulos de F1, Piastri ha hecho hincapié en su creencia de que la cuestión no sería un caso de un equipo explorando una zona gris de las normas.

"Obviamente, estamos empujando los límites del reglamento técnico", dijo. "Todo el mundo lo hace y eso es lo que hace que la F1 sea F1".

"Pero por lo que he oído y me han dicho, algo así no es sobrepasar los límites: es claramente romperlos".

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"No he oído en qué coche está, o si está en algún coche, y obviamente están los informes al respecto. Pero si es algo que se está utilizando, está claro que no ha sobrepasado los límites. Ha salido de la zona gris y ha entrado en una zona negra".

Piastri dijo que habría que hacer preguntas sobre su rival si hubiera un cambio notable en su rendimiento en comparación con las últimas carreras, al igual que McLaren fue puesto en el punto de mira recientemente por su alerón trasero mini-DRS.

"Si hay una gran diferencia en el rendimiento, entonces claramente habrá algunas preguntas", dijo. "Si no lo es... bueno, no se sabe".

"Nuestro mini DRS era legal. Aunque hemos tenido que hacer algunos cambios, no es revolucionario para el coche. Veremos si tiene algún impacto".

Lando Norris no pensó que las medidas drásticas de la FIA para vigilar el asunto fueran a provocar una caída dramática en el ritmo de Red Bull, pero reconoció que podría marcar la diferencia.

"Una cosa es tenerlo en tu coche, y otra cosa es cuánto lo explotas y lo usas, de lo que no tenemos ni idea", dijo.

"Si los ha ayudado, si lo han utilizado de la manera que la gente piensa, entonces tal vez cambie en nuestra dirección".

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images

"Pero, cuando hablas de cosas así, no van a haber conseguido varias poles o victorias sólo por un dispositivo así".

"No creo que realmente cambie nada en el esquema de las cosas, pero cuando nos fijamos en ciertas clasificaciones y vemos la brecha en ciertas carreras de este año, cuando se ha dividido por centésimas de segundos en la clasificación o incluso milésimas, entonces se podría decir, 'está bien, bueno, tal vez esto ha ayudado en esa dirección o en esta dirección'".

Y añadió: "Creo que es bueno que la FIA haga algo así. Hay una diferencia entre las cosas en blanco y negro como esta y hay una diferencia entre la Fórmula 1 y empujar los límites y crear cosas nuevas, e innovar dentro del espacio que se te permite innovar".

"Creo que eso es en lo que como McLaren hemos hecho un muy buen trabajo, pero estamos seguros de no ir más allá de eso".