Piastri amplía su contrato con McLaren hasta 2026

El australiano se había comprometido originalmente con McLaren hasta finales de 2024, después de haber sido atraído de un papel de reserva de Alpine el año pasado con la promesa de un asiento de carreras.

Pero después de una buena temporada de debut como compañero de equipo de Lando Norris, McLaren anunció el miércoles que el australiano seguiría a bordo durante al menos dos años más.

Sobre su nuevo contrato, Piastri dijo: "Estoy encantado de prolongar mi asociación con McLaren durante muchos años. Quiero estar luchando en la parte delantera de la parrilla con este equipo y estoy entusiasmado con la visión y los cimientos que ya se están sentando para conseguirlo".

"La bienvenida que he recibido y las relaciones que he establecido hacen que ya me sienta como en casa.

"El compromiso constante del equipo conmigo me ha hecho sentir increíblemente valorado y el deseo del equipo de que forme parte de su futuro a largo plazo ha hecho que esta decisión sea fácil. Que me quieran así y que el equipo muestre tanta confianza en mí después de sólo media temporada, significa mucho".

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images

El director del equipo, Andrea Stella, añadió: "Es fantástico confirmar que Oscar ha firmado una extensión de varios años con el equipo.

"Oscar es un activo para McLaren y constantemente impresiona con su rendimiento, ética de trabajo y actitud, por lo que fue una decisión fácil de tomar para el equipo. Ya ha demostrado ser fundamental para el equipo, por lo que es brillante tener su voto de confianza mientras nos esforzamos por ganar campeonatos de nuevo en el futuro. Estoy deseando verle evolucionar con nosotros en este viaje juntos".

Aunque Piastri aún no ha subido al podio en un gran premio, este año terminó segundo en la carrera al sprint de Bélgica.

La ampliación del contrato de Piastri significa que los pilotos actuales de McLaren están ahora asegurados para el futuro inmediato.

Lando Norris tiene contrato hasta finales de 2025, aunque es probable que McLaren se enfrente a una batalla por hacerse con sus servicios después de esa fecha, ya que una serie de grandes equipos, como Ferrari, Red Bull y Aston Martin, han sido relacionados con el británico.