Piastri, combativo tras su victoria al sprint: "Hay que ver cómo continúa esta línea"
Por primera vez desde el Gran Premio de Holanda, Oscar Piastri ha vuelto a ganar, aunque en una carrera al sprint. Sin embargo, la victoria le da confianza para el resto del fin de semana.
Oscar Piastri comenzó la carrera al sprint desde la pole, tuvo una fuerte salida y luego condujo directamente a la victoria en el sprint. Al hacerlo, sumó los ocho puntos, mientras que su compañero de equipo en McLaren , Lando Norris, terminó tercero por detrás de George Russell. Este resultado significa que Piastri se ha acercado dos puntos al británico en el campeonato, que tiene una ventaja de 22 puntos sobre el australiano a falta de dos Grandes Premios.
"Ha sido un buen fin de semana hasta ahora", dijo Piastri a los periodistas tras bajarse del coche. "Todo ha ido bien en el sprint de hace un momento, así que estoy contento con cómo ha ido todo hasta ahora. Lo importante ahora es seguir en esta línea". Sobre por qué consigue rendir mucho más en Qatar que en carreras anteriores, reveló: "Este es un circuito completamente diferente a las pistas en las que hemos estado antes. Aquí las velocidades son mucho más altas y hay mucho más agarre. Creo que los fines de semana anteriores fue más una cuestión de que las cosas no iban bien que de falta de velocidad. Así que es la combinación de que mi ritmo es fuerte y de que todo va bien hasta ahora".
De cara a la calificación y al Gran Premio, expresa su esperanza de poder exprimir un poco más el rendimiento de su McLaren: "Todo el mundo sabe siempre cómo encontrar algo más durante un fin de semana al sprint, así que tendremos que intentar sacar todo el partido al coche que tenemos dentro. Haremos todo lo posible para conseguirlo. Pero fundamentalmente nuestro rendimiento aquí parece ser muy fuerte, así que se trata más de afinar que de cambiar completamente de rumbo."
