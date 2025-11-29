Todos los campeonatos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Fórmula 1 GP de Qatar

Piastri, combativo tras su victoria al sprint: "Hay que ver cómo continúa esta línea"

Por primera vez desde el Gran Premio de Holanda, Oscar Piastri ha vuelto a ganar, aunque en una carrera al sprint. Sin embargo, la victoria le da confianza para el resto del fin de semana.

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Publicado:
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri comenzó la carrera al sprint desde la pole, tuvo una fuerte salida y luego condujo directamente a la victoria en el sprint. Al hacerlo, sumó los ocho puntos, mientras que su compañero de equipo en McLaren , Lando Norris, terminó tercero por detrás de George Russell. Este resultado significa que Piastri se ha acercado dos puntos al británico en el campeonato, que tiene una ventaja de 22 puntos sobre el australiano a falta de dos Grandes Premios.

"Ha sido un buen fin de semana hasta ahora", dijo Piastri a los periodistas tras bajarse del coche. "Todo ha ido bien en el sprint de hace un momento, así que estoy contento con cómo ha ido todo hasta ahora. Lo importante ahora es seguir en esta línea". Sobre por qué consigue rendir mucho más en Qatar que en carreras anteriores, reveló: "Este es un circuito completamente diferente a las pistas en las que hemos estado antes. Aquí las velocidades son mucho más altas y hay mucho más agarre. Creo que los fines de semana anteriores fue más una cuestión de que las cosas no iban bien que de falta de velocidad. Así que es la combinación de que mi ritmo es fuerte y de que todo va bien hasta ahora".

De cara a la calificación y al Gran Premio, expresa su esperanza de poder exprimir un poco más el rendimiento de su McLaren: "Todo el mundo sabe siempre cómo encontrar algo más durante un fin de semana al sprint, así que tendremos que intentar sacar todo el partido al coche que tenemos dentro. Haremos todo lo posible para conseguirlo. Pero fundamentalmente nuestro rendimiento aquí parece ser muy fuerte, así que se trata más de afinar que de cambiar completamente de rumbo."

Más de la F1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo F1 GP Qatar 2025: Campeonato de pilotos y constructores tras la sprint
Artículo siguiente Qué necesita Norris para ser campeón de F1 en el GP de Qatar 2025

Comentarios destacados
Erwin Jaeggi
Más de
Erwin Jaeggi
Piastri tras la pole en Qatar: "¿Todo o nada? Así me siento en este momento"

Piastri tras la pole en Qatar: "¿Todo o nada? Así me siento en este momento"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Piastri tras la pole en Qatar: "¿Todo o nada? Así me siento en este momento"
Detenido el expiloto de F1 Adrian Sutil por presunto fraude grave

Detenido el expiloto de F1 Adrian Sutil por presunto fraude grave

Fórmula 1
Fórmula 1
Detenido el expiloto de F1 Adrian Sutil por presunto fraude grave
Piastri sonríe tras la pole al sprint en Qatar: "Un buen día para variar"

Piastri sonríe tras la pole al sprint en Qatar: "Un buen día para variar"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Piastri sonríe tras la pole al sprint en Qatar: "Un buen día para variar"
Oscar Piastri
Más de
Oscar Piastri
Brown espera un ataque de Verstappen en Qatar: "No querrás perderte la salida"

Brown espera un ataque de Verstappen en Qatar: "No querrás perderte la salida"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Brown espera un ataque de Verstappen en Qatar: "No querrás perderte la salida"
Qué necesita Norris para ser campeón de F1 en el GP de Qatar 2025

Qué necesita Norris para ser campeón de F1 en el GP de Qatar 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Qué necesita Norris para ser campeón de F1 en el GP de Qatar 2025
Steiner pide a McLaren dejar sus juegos y tomar una decisión sobre el campeonato

Steiner pide a McLaren dejar sus juegos y tomar una decisión sobre el campeonato

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Steiner pide a McLaren dejar sus juegos y tomar una decisión sobre el campeonato
McLaren F1
Más de
McLaren F1
Norris lamenta el "frustrante" momento de subviraje en la calificación de Qatar

Norris lamenta el "frustrante" momento de subviraje en la calificación de Qatar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Norris lamenta el "frustrante" momento de subviraje en la calificación de Qatar
Por qué Norris no completó su última vuelta en la clasificación de Qatar

Por qué Norris no completó su última vuelta en la clasificación de Qatar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Por qué Norris no completó su última vuelta en la clasificación de Qatar
McLaren: "Incluso la FIA pensó que nuestra descalificación fue demasiado dura"

McLaren: "Incluso la FIA pensó que nuestra descalificación fue demasiado dura"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
McLaren: "Incluso la FIA pensó que nuestra descalificación fue demasiado dura"

Últimas noticias

Leclerc, noche de pesadilla: Normalmente soy optimista, hoy no. El SF-25 es lento

Leclerc, noche de pesadilla: Normalmente soy optimista, hoy no. El SF-25 es lento

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Leclerc, noche de pesadilla: Normalmente soy optimista, hoy no. El SF-25 es lento
Gasly explica el cambio que logró con Alpine en el GP de Qatar de F1

Gasly explica el cambio que logró con Alpine en el GP de Qatar de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Gasly explica el cambio que logró con Alpine en el GP de Qatar de F1
La debacle de Ferrari F1 en Qatar deja sin palabras a Hamilton y Leclerc

La debacle de Ferrari F1 en Qatar deja sin palabras a Hamilton y Leclerc

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
La debacle de Ferrari F1 en Qatar deja sin palabras a Hamilton y Leclerc
Piastri tras la pole en Qatar: "¿Todo o nada? Así me siento en este momento"

Piastri tras la pole en Qatar: "¿Todo o nada? Así me siento en este momento"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Piastri tras la pole en Qatar: "¿Todo o nada? Así me siento en este momento"

Contáctenos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros