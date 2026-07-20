Desde el principio, quedó claro que el fin de semana de Fórmula 1 en Spa-Francorchamps supondría un gran desafío en cuanto a la gestión energética. El circuito de las Ardenas, caracterizado por su escasez de energía, presenta largas rectas y curvas rápidas, con pocas oportunidades para recuperarla.

Como resultado, los pilotos tuvieron que depender exclusivamente del motor de combustión interna durante el segundo sector (con una potencia de unos 540 caballos), inferior a la que producen los motores Mecachrome de Fórmula 2 (con unos 620 caballos).

Además, otro aspecto generó considerable frustración entre los pilotos durante el fin de semana. El sábado por la noche, el director del equipo McLaren, Andrea Stella, explicó que las unidades de potencia de 2026 incorporan elementos de autoaprendizaje, lo que les permite aprender vuelta a vuelta e incluso durante la misma vuelta para anticipar las necesidades de gestión de energía.

Según Stella, sin embargo, el sistema es extremadamente sensible. Pequeñas variaciones en la acción del piloto pueden marcar una gran diferencia más adelante en la vuelta, pero lo mismo ocurre con factores que los pilotos no pueden controlar, como los cambios en el agarre y la dirección del viento.

Como resultado, Piastri perdió mucho tiempo con respecto a Norris durante la clasificación, a pesar de que ambas unidades de potencia tenían la misma configuración. Stella también sugirió que George Russell había experimentado el mismo problema, ya que el británico no pudo explicar la cantidad de tiempo que había perdido en las rectas con respecto a Kimi Antonelli.

"Hay demasiadas cosas que escapan a nuestro control".

Como es comprensible, la situación dejó a Piastri frustrado. Cuando Motorsport.com le preguntó lo frustrante que es para un piloto verse superado por su propia unidad de potencia, el australiano respondió:

"Es una lata. No puedo decirlo de otra manera...".

Además de los problemas de gestión energética en Spa, Piastri subraya que los pilotos de F1 tienen muy poco control sobre la unidad de potencia en 2026. Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Puede que Piastri haya sido la víctima en esta ocasión, pero sabe que su caso no es único. El piloto de McLaren opina que, en más de una ocasión esta temporada, el orden de clasificación se ha determinado por factores que escapan al control de los pilotos.

"Desde luego, no he sido el único", añadió. "Sé que George ha tenido muchos problemas con eso este fin de semana, y quizás también en los dos fines de semana anteriores. Y hablando con otros, la historia es similar.

"Así que, ya sabes, cuando las parrillas de clasificación se deciden por fallos informáticos, es una forma bastante lamentable de competir.

"Aquí, obviamente, se exagera mucho y se agrava, pero sí, cuando sales de una sesión de clasificación, miras todas las curvas y piensas: 'Estoy a la par con mi compañero de equipo y, sin embargo, termino dos décimas por detrás'. No es una sensación muy agradable".

Norris compartió la misma opinión. Según él, los pilotos tienen muy poco control sobre el resultado de las sesiones de clasificación en 2026, especialmente en circuitos como Spa, donde la gestión de la energía es aún más importante que de costumbre.

"En realidad, no depende de ti como piloto. A veces sí, y hablamos de pulsar el botón unos metros antes o algo así.

"Simplemente marca una gran diferencia en ocasiones, pero hay ciertas cosas que puedes controlar y muchas, demasiadas, que están fuera de tu control", declaró el vigente campeón del mundo a Motorsport.com.

"Es una pena que haya tantas cosas que puedan determinar tu ritmo en la clasificación. No depende del piloto. Simplemente depende de tener suerte y que la unidad de potencia funcione correctamente y no haga alguna tontería".

Norris tuvo un buen desempeño en Spa, pero dice que ha tenido problemas con la unidad de potencia en todos los demás fines de semana de carreras este año. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Norris salió bien parado del asunto en Spa-Francorchamps, pero explicó que ha experimentado problemas similares a lo largo de la temporada.

"Sinceramente, me ha estado perjudicando todo el año", dijo. "Este es el primer fin de semana, creo, de toda la temporada en el que he sido competitivo en las rectas. Probablemente sea la primera vez que estoy contento.

"He tenido este problema toda la temporada y esta es la primera carrera en la que soy yo quien piensa: '¡Por fin estoy contento en las rectas!'. Fue la primera vez que Oscar se vio un poco rezagado en la clasificación, pero tampoco es culpa suya." "Todo se reduce a que las unidades de potencia hacen lo que les da la gana."

¿No hay una solución a corto plazo para el problema?

La mala noticia es que no parece haber una solución rápida, al menos no en circuitos como Silverstone y Spa.

Aunque el equilibrio entre el motor de combustión interna y la potencia eléctrica cambiará a 60-40 en dos etapas, Piastri no cree que eso resuelva estos problemas específicos.

"Todo tiene que ver con cómo los sistemas gestionan las cosas. El cambio en el flujo de combustible y la menor utilización no van a solucionar esos problemas específicos. Tiene que ver con cómo está calibrado el motor, cómo aprende el motor; es algo intrínseco a estos motores."

"Obviamente, mejorará a medida que todos los fabricantes comprendan mejor los motores. No es solo un problema para nosotros o Mercedes, es un problema de todos los motores, según me han comentado otros pilotos. Pero el hecho de que sea un problema es bastante molesto para muchos, no solo para mí."