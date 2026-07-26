El piloto de McLaren, Oscar Piastri, se mostró muy frustrado por el choque con Carlos Sainz, que le había dado una vuelta, en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, pero no puso ninguna pega a la estrategia de boxes de McLaren.

Piastri entró en boxes cuando lideraba la carrera para realizar su segunda parada y se vio envuelto en el tráfico de coches doblados, detrás de Sainz, de Williams, y de Fernando Alonso, de Aston Martin, que se disputaban una posición lejana.

Cuando Sainz volvió a la trazada en la curva 2, se desvió hacia el McLaren de Piastri, sin darse cuenta de la posición del australiano en la pista. Piastri evitó sufrir daños, pero perdió una cantidad significativa de tiempo, lo que acabó costándole el liderato frente a su compañero de equipo, Lando Norris.

Aunque se habían producido problemas intermitentes con el GPS que interferían con las señales de banderas azules que se mostraban en el volante, a Sainz y a Alonso se les seguían mostrando banderas azules mediante los paneles luminosos manejados por los comisarios.

Piastri arremetió contra Sainz tras la carrera, calificando de "inaceptable" que el español no respetara la bandera azul, independientemente del fallo del sistema. "Sí, sabía que había [problemas] con las banderas azules, pero en todas las señales de los comisarios aparecían banderas azules", afirmó Piastri.

"Estaba justo detrás de él. No me podía creer lo que había pasado. Que te choque un coche doblado nunca es una de las cosas que esperas que puedan salir mal en una carrera. La verdad es que no me importa si no me vio. El hecho de que no lo hiciera y de que nadie se lo dijera, o de que hubiera una falta total de atención, es inaceptable.

"Estaba peleándose con Fernando por el último puesto como si fuera el Campeonato del Mundo. Me costó el liderato de la carrera. Es bastante crítico con los demás. Otros ya le han echado en cara antes que es frustrante en pista. Cuando vas y haces algo así, creo que quizá deberías mirarte un poco en el espejo".

Más de la F1 : Fórmula 1 Por qué Sainz solo recibió cinco segundos de sanción tras golpear a Piastri en Hungría

Además de no tener las banderas azules en su salpicadero, Sainz explicó que Piastri estaba en su ángulo muerto, por lo que no esperaba que el McLaren estuviera donde estaba.

"No teníamos luces azules en el volante, lo que normalmente, cuando estamos en duelos como ese en los que luchamos por la posición, nos ayuda a saber si nos están dando una vuelta o no", explicó.

"En ese momento no tenía ni idea de que me iban a dar una vuelta y, además, estaba en una dura lucha con Fernando, intentando adelantarle por dentro en la curva, así que no habría esperado que Oscar estuviera allí.

"Incluso si lo hubiera visto, estaba en mi ángulo muerto, así que, sinceramente, desde mi posición era imposible evitarlo. Probablemente una comunicación un poco mejor habría ayudado, pero al mismo tiempo es una de esas cosas que a veces pasan en las carreras".

Piastri también dirigió su frustración hacia su propio equipo en ese momento, agradeciéndoles con sarcasmo que le hubieran puesto en esa situación para empezar.

Pero, tras calmarse un poco, Piastri reconoció que cubrir la parada en boxes de Lewis Hamilton fue la decisión correcta y, dado que a Piastri se le dio prioridad en la parada frente a Norris, habría mantenido fácilmente su liderato de no ser por una inusual interferencia del tráfico de vueltas perdidas.

"Creo que el momento de mi parada fue el adecuado", reconoció. "Queríamos cubrir a Hamilton, lo cual era perfectamente normal. Si no me hubieran chocado, seguiría estando por delante de Lando.

"Obviamente, cuando Lando salió por delante, supe que no tenía ritmo para ir a por él, así que supe que mis opciones de ganar la carrera se habían esfumado a partir de ahí. Así que, en ese momento, estaba cabreado por haber perdido el liderato de la carrera. Pero eso no fue culpa del equipo. Fue culpa de Carlos".

En ese momento, Piastri pensó que McLaren también podría haber retrasado la parada de Norris, pero después admitió que eso no habría sido lo más lógico. "Pensé que quizá el equipo podría haber evitado que Lando entrara en boxes si se tratara de una carrera entre dos coches, pero sé que no es así", añadió Piastri. "Sé que Lando tiene su propia carrera que intentar ganar y que hay otros pilotos.

No pueden simplemente no hacer entrar a Lando en boxes por algo que está fuera de su control y fuera del mío. Desde ese punto de vista, está bien. Es solo que en ese momento estaba muy, muy enojado por lo que pasó".