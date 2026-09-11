Piastri descarta la teoría de sabotaje contra Norris

En los tensos momentos finales de la clasificación para el Gran Premio de Italia el fin de semana pasado, el plan de McLaren era que Oscar Piastri rodara por delante de su compañero de equipo Lando Norris en pista, dándole el beneficio de un rebufo en la recta. Pero Piastri bloqueó una rueda en la primera curva, pasó por encima de la escapatoria de asfalto en la chicana y abortó su vuelta.

Naturalmente, hubo quienes concluyeron que se trataba de un intento cínico de arruinar la vuelta de su compañero de equipo, ya que Piastri – con un rebufo de Norris en su primera salida – había marcado un tiempo que sería suficiente para ser tercero provisional en la parrilla tras la bandera a cuadros. Norris calculó que rodar con aire limpio al frente de su grupo le costó tres décimas de segundo en una pista donde el rebufo es esencial.

Eso relegó a Norris al octavo puesto en la parrilla, mientras que Piastri finalmente salió sexto tras recibir una penalización por obstaculizar al Red Bull de Liam Lawson anteriormente en la sesión.

Los partidarios de la teoría del 'accidente deliberado' señalaron el hecho de que Piastri levantó de inmediato tras irse a la escapatoria, cuando aún podría haber habido una oportunidad de darle 'rebufo' a Norris en otra parte de la vuelta.

"Sí, probablemente la había," dijo Piastri a medios, incluido Motorsport.com, antes del Gran Premio de España.

"Pero cuando bloqueas y te saltas la curva, lo primero en lo que piensas es en cómo apartarte, no en hacer otra cosa. Sí, en retrospectiva, quizá podría haber hecho las cosas de forma un poco diferente, pero creo que en ese momento esperar algo distinto era probablemente pedir bastante, en mi opinión.

"¿Podemos hacer las cosas mejor la próxima vez? Sí. Creo que lo primero es asegurarnos de que no estamos... Bueno, siempre es complicado desde donde estamos en el pitlane, pero claramente en Monza, siendo los dos primeros coches en salir del pitlane, nunca íbamos a mejorar. Estábamos un poco condenados incluso antes de empezar nuestras vueltas, pero sí, podríamos haberlo hecho un poco mejor."

McLaren permitió que sus pilotos compitieran libremente entre sí en Monza. Photo by: Getty Images

Durante esa última tanda de la Q3, los McLaren estaban en la posición desfavorable de rodar primero y segundo en pista, consecuencia de estar en un garaje en el extremo opuesto del pitlane respecto a la salida. Eso hizo que la tarea de calcular el momento óptimo para salir del garaje fuera bastante difícil, como explicó entonces el jefe de equipo Andrea Stella.

"En ningún momento esto debería ser una excusa," dijo, "que cuando estás en el primer garaje, entonces tienes que ser un poco cuidadoso con no salir del garaje demasiado tarde, porque si eres el último, existe el riesgo de que luego no llegues a tiempo para abrir la vuelta.

"Así que por eso también nos encontramos siendo primeros, pero probablemente tengamos que revisar los márgenes que adoptamos, porque ser primeros con el efecto del rebufo que tenemos este año parece definitivamente una posición en la que no quieres estar."

Durante la fase final de la carrera, cuando los McLaren rodaban detrás del tercer clasificado Max Verstappen, Norris alcanzó a Piastri e intentó adelantarlo por la línea exterior hacia la segunda chicana, pero puso dos ruedas sobre la hierba. En ese momento se quejó por radio de que Piastri lo había empujado fuera de la pista, pero suavizó su postura más tarde.

"Las cosas podrían haberse puesto mucho más feas de lo que fueron el año pasado si hubiéramos decidido manejar las cosas de otra manera" Oscar Piastri

La postura de McLaren es que sus pilotos son libres de competir entre sí siempre que no se saquen mutuamente de la pista, en contraste con Ferrari, donde parece reinar la confusión sobre la etiqueta en carrera. Pero McLaren afrontó muchas críticas el año pasado basadas en la percepción de que estaba favoreciendo a Norris en la lucha por el campeonato del mundo.

"En el momento en que Lando puso las ruedas sobre la hierba, entró por radio, hizo un comentario como 'me empujó fuera' o algo así," dijo Stella, "pero en realidad, cuando lo revisamos, creo que vimos que el episodio es mucho más benigno de lo que pudo haber parecido en el calor del momento.

"Así que creo que es algo que ciertamente revisaremos en el contexto de este tipo de competición. En cuanto luchas con tu compañero, puedes perder tiempo.

"Entonces, ¿había una mejor manera de que McLaren presentara batalla a Verstappen? Lo revisaremos. No era obvio para nosotros en el muro de boxes, y pensamos que era más importante dejarlos competir de acuerdo con nuestra filosofía de ir a correr."

Los acontecimientos en pista del fin de semana pasado demuestran los peligros de gestionar la dinámica entre compañeros de equipo altamente competitivos. La carrera de Ferrari terminó con acritud, con Lewis Hamilton acusando a Charles Leclerc de empujarlo fuera en la primera curva, y señalando que el equipo no tenía unas "reglas de enfrentamiento" adecuadas.

El choque entre los pilotos de Ferrari en Monza llevó a Hamilton a quejarse por las reglas de enfrentamiento, o por la falta de ellas. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Mercedes, mientras tanto, tuvo que intervenir a mitad de carrera para señalar a sus pilotos que su disputa les estaba impidiendo alejarse de Max Verstappen.

"Creo que lo más importante es dejar las cosas claras y que no haya sorpresas," dijo Piastri sobre el enfoque de McLaren para gestionar a sus pilotos.

"Es muy difícil evitar esas sorpresas, y van a ocurrir a veces. Pero cuanto más puedas minimizarlas, más fáciles serán las cosas y mejores serán las relaciones.

"Obviamente cada equipo tiene una forma ligeramente diferente de competir. Pero creo que para mí esa ha sido una gran clave de nuestro éxito a lo largo de los años.

"Creo que el año pasado fue probablemente el ejemplo perfecto. Las cosas podrían haberse puesto mucho más feas de lo que fueron el año pasado si hubiéramos decidido manejar las cosas de otra manera, tanto como pilotos como como equipo.

"Así que, sí, creo que para nosotros eso siempre ha sido lo más importante, simplemente ser abiertos. Además, si estás frustrado con algo, asegúrate de que la gente lo sepa."