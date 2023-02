Piastri escogió McLaren por el futuro prometedor que ofrece

Cargar reproductor de audio

Quizá uno de los acontecimientos más sonados de la temporada 2022 fue el incidente de Oscar Piastri y su abrupta salida de Alpine para caer en brazos de McLaren tras una disputa contractual.

Como es bien sabido, Piastri formaba parte de la escuadra de jóvenes pilotos de los Alpine y era el principal candidato a un posible asiento vacante en el equipo.

Y así fue, tras el fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin, el equipo anunció que Piastri correría con ellos. Sin embargo, según la Junta de Reconocimiento de Contratos, el australiano ya había firmado un contrato con McLaren que terminó por hacerse válido dejándolo sin ninguna obligación legal con los franceses.

En la presentación del coche McLaren 2023, le preguntaron a Piastri: "Teniendo en cuenta cómo dejó Alpine, ¿siente más presión esta temporada?", a lo que el australiano respondió: "No lo creo, no. No creo que las metas y objetivos que me marqué hayan cambiado en absoluto".

"Pero independientemente de cómo resultó el año pasado, hay una expectación desde fuera, probablemente debido a mi joven carrera como piloto".

Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: McLaren

El australiano también habló de por qué eligió McLaren y de lo que le impresiona del equipo.

"Creo que el MTC [Centro Tecnológico McLaren] es un edificio extraordinario. La arquitectura es digna de admiración".

"También me impresionó mucho cómo me acogió el equipo".

"Estoy entusiasmado con los proyectos que tenemos planeados, el nuevo simulador estará listo pronto y el túnel de viento estará operativo, espero, a finales de este año. Así que creo que están pasando muchas cosas buenas".

"Creo que otras personas del equipo y mis ingenieros tienen mucha experiencia con pilotos novatos, porque Lando [Norris] llegó a McLaren como novato. Así que hay mucha gente en el equipo que ha compartido este viaje con él y eso es alentador para mí", expresó el australiano.