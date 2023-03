Piastri está cada vez "más cómodo" en el McLaren tras llegar a la Q3

Cargar reproductor de audio

McLaren dio una buena imagen en la sesión de entrenamientos del sábado tras los cambios realizados durante la noche, con Lando Norris séptimo y Piastri siguiéndolo en la octava plaza.

La sesión de clasificación de Norris se vio arruinada por un contacto con el muro en la Q1, pero Piastri pasó a la Q3 y consiguió un sólido noveno puesto.

Eso se traducirá en el octavo puesto en la parrilla final para su segunda salida en F1 gracias a una penalización para Charles Leclerc.

"Creo que cada vez que me he subido al coche siento que me siento más y más cómodo", dijo el australiano. "Creo que en comparación con Bahréin, no pienso que haya hecho nada masivamente diferente o haya cambiado algo".

"Todo ha ido cada vez mejor y hoy no he cometido errores. Sigue estando increíblemente ajustado. Pero esta vez estuve en el lado correcto del clasificador. Así que me sentí como si hubiera puesto todo junto mucho mejor hoy. Y eso ha marcado la diferencia".

Oscar Piastri, McLaren Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Piastri admitió que tuvo cuidado para ganar velocidad en el complicado circuito urbano de Yeda, a pesar de conocerlo de sus días en la F2.

"Creo que en las primeras vueltas de entrenamientos del viernes, todo iba un poco más rápido de lo que recordaba de la F2", dijo cuando Motorsport.com le preguntó si se había tomado su tiempo.

"Así que me costó un poco acostumbrarme, obviamente. Creo que lo más beneficioso ha sido sentirme más cómodo con el coche. Creo que si te sientes cómodo con el coche, no importa a qué circuito vayas, te hace la vida más fácil".

"Incluso desde Bahréin hasta aquí siento que he dado un buen paso, y a lo largo de este fin de semana y durante la noche. Creo que esta mañana ha sido una buena sesión, y obviamente la clasificación también ha ido bien. Así que sí, sólo la construcción sobre eso".

"Creo que un poco de conocimiento de la pista puede ayudar, pero he dado muchas más vueltas en Bahréin que aquí. Así que no creo que haya sido eso, creo que simplemente me estoy sintiendo cada vez más cómodo con el coche".

Cuando se le preguntó si el ritmo a una vuelta del coche era mejor de lo esperado, dijo: "Creo que nuestro ritmo general parece un poco más fuerte. No creo que realmente esperáramos que el ritmo a una vuelta fuera mejor que el de carrera, en todo caso el viernes fue casi lo contrario hasta cierto punto".

"Así que ya veremos lo que tenemos el domingo. Pero sí, creo que cuando tenemos mucho agarre, cuando quitamos el combustible, creo que para todos el coche se siente un poco mejor".

"Pero para nosotros fue bueno. Creo que lo que hicimos durante la noche nos ayudó bastante. Incluso si no fue revolucionario, creo que éramos mucho más optimistas después de la FP3 de lo que éramos en este momento la noche anterior".

"Así que sólo esos pequeños márgenes realmente marcan la diferencia. Y el domingo, será una carrera muy reñida, estoy seguro. Muchos otros coches tienen puntos fuertes diferentes a los nuestros. Veremos qué pasa mañana".

Piastri admitió que el equipo puede ser ahora más optimista sobre lo que se puede conseguir este año.

"Sí, creo que sí", dijo. "Está todo muy apretado. Incluso en la Q1, creo que la diferencia entre estar entre los 10 primeros, creo que era donde yo estaba, y estar fuera, era como de dos décimas".

"Cometes un pequeño error, o un par, y parece un desastre total. Y si haces una vuelta realmente buena, pareces un héroe".

"Así que tenemos que controlar esos pequeños márgenes, y creo que estamos haciendo un buen trabajo. Y, obviamente, tenemos algunas mejoras en proyecto a lo largo del año que nos ayudarán, pero estoy seguro de que todos los demás también lo harán".

"Lograr un poco más en todo lo que podamos, sobre todo con lo apretado que está el campeonato, marcará la diferencia".

