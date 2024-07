"No soy un robot": ¿quién es Oscar Piastri, el último ganador de la F1?

Parece que fue ayer cuando McLaren y Alpine se disputaban el fichaje de un cotizado campeón de F2 de 21 años en el verano europeo de 2022.

Solo dos años y 35 grandes premios después, Oscar Piastri es el último ganador de una carrera de F1, relegando a su compañero de equipo, Lando Norris, en Hungría y consiguiendo el primer 1-2 de McLaren desde 2021.

En sus primeros 18 meses como piloto de grandes premios, el talento y la velocidad de Piastri fueron evidentes para todos, proporcionando un punto de referencia que mantiene a Norris alerta mientras acumula de forma fiable grandes puntuaciones y podios, a la vez que McLaren lleva la lucha a Red Bull.

Pero fuera del monoplaza, Piastri ha revelado mucho menos sobre quién es realmente como persona, volando en gran medida bajo el radar hasta su triunfo en Budapest el domingo.

A Piastri le gusta que sea así. Tras mudarse al Reino Unido a los 14 años para perseguir su objetivo de llegar a la F1, había llegado demasiado lejos como para no jugársela todo a una oportunidad con la que muchos sólo pueden soñar.

"Me mudé con mi padre durante los primeros seis meses y tenía casi 15 años", relató Piastri en una entrevista con Motorsport.com.

"Eso fue en enero, y en julio o agosto me dijo: 'Me vuelvo a Australia a vivir con el resto de tu familia. Puedes volver conmigo o quedarte aquí, pero eso significará que irás a un internado'.

"Estaba disfrutando de las carreras en Europa y, obviamente, quería intentar perseguir mi sueño de ser piloto de F1, así que sabía que tenía que quedarme".

Mantener un perfil bajo no es demasiado infrecuente para los recién llegados a la F1, ya que las exigencias de la serie son tan altas que cada gramo de esfuerzo y atención se destina a encontrar el rendimiento mientras se adapta al agotador calendario de 24 carreras y a todos los compromisos adicionales de fábrica y relaciones públicas.

Sería fácil para los aficionados llamar "aburrido" a Piastri, pero aunque no sea rival para Daniel Ricciardo en cuanto a lo que genera con su simpatía, los que trabajan con él aprecian su seco sentido del humor, que poco a poco se ha ido filtrando también a través de los mensajes de radio de su equipo.

En las últimas carreras también ha encontrado su voz en los encuentros con los medios de comunicación, y no se privó de dar su sincera opinión sobre una discutida decisión sobre los límites de la pista en la clasificación del GP de Austria. Pero no es un bufón de la corte ni un miembro del jet set.

"Conducir es lo que realmente disfruto", dijo Piastri sobre su enfoque en las carreras en lugar de ser una figura pública. "He hecho algunas cosas fuera de la F1, pero estoy tratando de conseguir un resultado tan bueno como pueda, así que realmente no quiero distraerme de ninguna manera".

Oscar Piastri, Equipo McLaren F1 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Ciertamente, el año pasado, experimentando una temporada completa por primera vez, no quería cansarme con nada que estuviera fuera del guion. Y a medida que crezco y maduro, supongo que también estoy tratando de descubrir lo que me gusta fuera de la F1".

Cuando se le preguntó si sentía que se había perdido algo mientras crecía, respondió: "Un poco, sí. No fui a la universidad, así que supongo que me perdí bastantes cosas. Pero sabía lo que me estaba perdiendo, y no lo haría de ninguna otra manera. Conseguí tener el trabajo de mis sueños, y las posibilidades de tenerlo son increíblemente escasas, así que para mí mereció la pena y no lo cambiaría. Si quieres hacer esas cosas, hazlas. Y no seas piloto de F1".

Para Piastri ha sido de gran ayuda tener a Mark Webber como manager, que sabe un par de cosas sobre mudarse de Australia para tener una vida en las carreras, lidiar con las pirañas de la F1 o trabajar con un equipo puntero: "El hecho de que él haya tenido un camino tan similar [ha ayudado]", explicó Piastri. "He leído su libro, así que es entrañable que él lo haya hecho y que haya podido guiarme".

"Especialmente cuando llegué a la Fórmula 2, necesitaba pasar por eso bastante rápido si quería llegar a la F1. Pero no llegando al mismo extremo que Mark, que tuvo un camino muy enrevesado hasta la F1, por no decir otra cosa. Saber lo que se necesita para permanecer en el Mundial ha sido la clave de nuestra relación. En lugar de 30, ahora tienes un equipo de 1.000 personas desarrollando el coche. Estás compitiendo contra tipos que tienen 5, 10 o 20 años de experiencia frente a otros con dos o tres. Hay muchas más cosas en juego. Y ahí es donde realmente ha ayudado mucho".

Mark Webber, Oscar Piastri y Ann Webber Foto: Sin acreditar

Al igual que su compañero, Lando Norris, Piastri es una estrella del deporte algo reticente, y aunque su primera victoria seguramente le dará caché, dice que todavía está "aprendiendo a equilibrar" su introversión con el otro extremo de ser ampliamente conocido.

"Por supuesto, los aficionados son los que hacen posible cualquier deporte, así que pasar tiempo con ellos y mostrarles aprecio es muy importante", reconoce. "Pero también hay que recordar que este es mi trabajo, puede ser difícil de equilibrar a veces. Yo no diría que es una locura, pero no hay muchos sitios a los que puedas ir en los que pases completamente desapercibido".

"Los primeros seis meses, pasé medio desapercibido. Cuando empezamos a subir al podio, la vida empezó a cambiar un poco más. Viene un poco con el territorio [en el que se corre], creo que ahora me estoy acostumbrando un poco más".

Oscar Piastri, McLaren firma un autógrafo a un aficionado Foto: Steven Tee / Motorsport Images

"No soy un robot"

Si hay un rasgo de carácter que impresionó al paddock, incluyendo a su propio equipo, es su comportamiento imperturbable y su sensatez, aparentemente sin dejarse llevar demasiado cuando las cosas van bien, ni hundirse demasiado en los fines de semana más difíciles.

"Creo que es algo natural en mí, pero también ha sido un esfuerzo consciente", asiente. "Sé que parezco muy tranquilo, pero no soy un robot. Tengo altibajos. Diría que me cuesta menos esfuerzo que a otros, pero cada persona es diferente. Algunas personas rinden al máximo cuando están un poco [bajo presión], otras cuando están lo más relajadas posible".

"Probablemente yo esté más en el lado relajado de las cosas, pero no hay duda de que [tampoco] hay que estar demasiado tranquilo. Por eso creo que es importante encontrar el equilibrio, y saber qué es lo que te funciona. Sí, hay un botón para usar la radio, pero puedes decir cosas sin pulsar el botón...".

Oscar Piastri, Equipo McLaren F1 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Por qué cree que no cambiará con su primera victoria en F1

Con una victoria dominical, otra al sprint y varios podios, la vida avanza deprisa para un piloto que hace sólo cinco años competía en la Fórmula Renault Eurocup. Y aunque es fácil quedar atrapado en la rutina diaria de competir en la categoría reina del automovilismo, Piastri afirma que el privilegio de estar en la F1 sigue siendo importante para él, y que todavía tiene momentos de "pellizcarse".

"Cuando estás en plena temporada, se convierte en algo normal y te olvidas un poco de ello. Pero hace poco tuve un momento que me recordó cómo he pasado del otro lado del mundo, de correr en karts, a caminar por las calles de Mónaco siendo piloto de F1. Fue un momento genial. Definitivamente, reconozco lo afortunado que soy de que esto haya funcionado, porque hay cientos, si no miles, de pilotos que lo intentan y no funciona. Y hay decenas de miles que probablemente ni siquiera tienen la oportunidad de intentarlo".

"Así que, definitivamente, todavía me pellizco por lo genial que es esto. A veces puede ser intenso, pero hago el trabajo más bonito del mundo. Viniendo de Australia, con la diferencia horaria y estando tan lejos, he pasado probablemente seis o siete meses con mi familia en los últimos ocho años. Pero el hecho de que todas las decisiones difíciles y los sacrificios hayan valido la pena, y que ahora esté haciendo lo que me gusta, sin duda hace que todos esos momentos difíciles sean más fáciles", prosiguió.

La primera victoria de Piastri en una carrera principal, en Hungría, se veía venir desde hacía tiempo. Pero al igual que siente que no ha cambiado desde que se convirtió en piloto de F1 hace 18 meses, el oceánico prometió que cumplir sus "sueños de infancia" de convertirse en ganador de carreras "tampoco cambiaría demasiado" para él desde el punto de vista personal.

"Por supuesto, me sentiría increíblemente especial, pero siempre intento sacar el resultado de ello", dijo. "Algunos de mis podios han sido mucho mejores que otros, y algunas de las carreras en las que terminé séptimo u octavo fueron mejores que las carreras en las que terminé tercero o cuarto".

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1ª posición, abandona el podio con su trofeo y Champagne. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Incluso con una victoria; sí, la disfrutaría mucho durante un corto periodo de tiempo después, pero creo que es la naturaleza de mí mismo -y probablemente de la mayoría de los pilotos-, que siempre somos súper críticos. Siempre estamos pensando en lo que podríamos haber hecho mejor, incluso si ganamos".

Por lo tanto, no esperes que el piloto de 23 años se regodee en el resplandor de su victoria cuando la F1 se dirija a Spa-Francorchamps este fin de semana, donde McLaren tiene otra oportunidad de seguir cazando a Red Bull antes de las vacaciones de verano. Hay negocios que atender. Y en la F1, ese negocio es ganar.