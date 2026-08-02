El 2 de agosto se ha convertido en una fecha emblemática para el piloto australiano Oscar Piastri quien no ha dejado pasar la oportunidad de recordarlo. A cuatro años del controvertido episodio que sacudió el mercado de pilotos y redefinió su carrera, el actual piloto de McLaren utilizó sus redes sociales para hacer eco de la situación que marcó su ingreso a la máxima categoría.

A través de su cuenta oficial en X, el australiano publicó un breve mensaje dirigido a sus seguidores: "Gracias por todos los mensajes de aniversario".

Esta mensaje hace referencia directa a los sucesos del 2 de agosto de 2022, una jornada que comenzó con un anuncio unilateral por parte del equipo Alpine. En aquel momento, tras la sorpresiva confirmación de que Fernando Alonso dejaba la escudería para firmar un contrato de dos años con Aston Martin, Alpine emitió un comunicado de prensa informando que Piastri, entonces miembro de su academia, ocuparía el asiento titular para la temporada 2023.

Dicho anuncio oficial se realizó a plena noche en el país natal del piloto y llamó la atención al no incluir ninguna cita suya. Horas más tarde, el propio Piastri desmintió la información de forma categórica usando la red social X.

En su mensaje original de 2022, el piloto sentenció: "Entiendo que, sin mi acuerdo, Alpine F1 ha sacado un comunicado de prensa a última hora de la tarde diciendo que voy a conducir para ellos el próximo año. Esto es un error y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No voy a conducir para Alpine el próximo año".

La situación sacó a la luz que Piastri y su representante, el ex piloto Mark Webber, se encontraban trabajando en un acuerdo con McLaren para ocupar el lugar de Daniel Ricciardo, cuyo futuro era incierto debido a su rendimiento.

Aunque Otmar Szafnauer, entonces jefe de Alpine, defendió que la escudería tenía el derecho contractual de subir al australiano a un asiento de carreras, el anuncio funcionó como una advertencia ante una inminente disputa legal, la cual finalmente resolvió la salida de Piastri hacia la estructura de Woking.