Piastri ignoró a su ingeniero al adelantar a Leclerc por la victoria en Bakú

Oscar Piastri dice que su adelantamiento ganador sobre Charles Leclerc en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 se produjo justo después de que su ingeniero de carrera le instara a poner los neumáticos nuevos con precaución.

Piastri hizo su movimiento ganador en la vuelta 20 de la carrera de 53 vueltas a una sola parada, justo después de la única secuencia de paradas en boxes, con el piloto de McLaren y Leclerc luchando con uñas y dientes por el resto de lo que resultó ser el castigo de los neumáticos duros para ambos.

En la sala de descanso antes de la ceremonia del podio, Piastri le dijo a Leclerc que creía que había un 50-50 de posibilidades de que su última embestida acabara con el McLaren estrellándose contra el muro de la curva 1. Más tarde, explicó por qué se había tirado tan fuerte.

Más tarde, explicó por qué su adelantamiento de alto riesgo se sintió como un caso de "ahora o nunca", y reveló que en realidad fue en contra del consejo de su ingeniero de carrera Tom Stallard de ir más despacio con sus neumáticos de lo que había hecho durante el primer stint medio.

"Vi media oportunidad después de la parada en boxes y sabía que tenía que intentar aprovecharla", dijo Piastri.

"[El momento oportuno es] lo que me ha hecho ganar la carrera. Lo sentí un poco por mi ingeniero de carrera porque básicamente intenté hacer eso en el primer stint y me quedé sin neumáticos. Así que mi ingeniero me llamó por radio y me dijo: "No volvamos a hacerlo".

"No le hice caso en la siguiente vuelta y me fui por el interior...

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1ª posición, celebra en Parc Ferme Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

"En ese momento sentí que intentar quedarme atrás y esperar a que Charles [sufriera degradación de neumáticos] nunca iba a suceder. Pensé que sólo íbamos a asegurarnos la P2.

"Si no aprovechaba esa oportunidad, creo que no iba a tener otra. Charles fue increíblemente justo. Creo que tal vez pensó que iba a entrar en la escapatoria, pero me sorprendió gratamente que llegara a la curva.

"Fue una maniobra de alto riesgo y alto compromiso, pero era lo que tenía que hacer para intentar ganar la carrera".

Pero la victoria de Piastri no se selló solo ahí, ya que luego pasó las siguientes 30 vueltas siendo acosado por Leclerc, que estaba tratando de volver a pasarlo en la misma curva, con Piastri defendiéndose hábilmente antes de finalmente salir del alcance del DRS hacia el final.

"Intentar aguantar esa presión durante tanto tiempo en esa carrera fue increíblemente duro", reconoció el australiano.

"Llegar a la cabeza iba a ser, digamos, el 40% del trabajo, pero sabía que mantenerla iba a ser el 60%. Sabía que había usado mucho los neumáticos para intentar ponerme delante, y sabía el impacto que eso tenía en el primer stint, y sólo esperaba que el aire limpio me ayudara a mantenerme delante".

"Probablemente lo hizo un poco, pero obviamente pierdes mucho tiempo con el DRS, así que intentar mantener a Charles detrás fue increíblemente estresante. No podía cometer ni un solo error. Cometí un par, pero en un circuito como Bakú es imposible conducir a fondo y no cometer ninguno.

"Tuve suerte de que no fueran tan graves como para que me costaran caro. Creo que para mí tiene que ser una de las mejores carreras que he hecho".