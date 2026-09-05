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Fórmula 1 GP de Italia

Piastri está bajo investigación y la parrilla aún puede cambiar en Italia

Tercero en la clasificación del Gran Premio de Italia 2026 de F1, Oscar Piastri está bajo la amenaza de una sanción tras un incidente en la Q2.

Fabien Gaillard
Editado:
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Franco Colapinto, esquí alpino

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing, Liam Lawson, Racing Bulls

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Alexander Albon, Williams

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Alexandra Leclerc

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Emblema de Ferrari

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Alexander Albon, Williams, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Lando Norris, McLaren; Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Esteban Ocon, Haas F1 Team, Carlos Sainz, Williams, Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Franco Colapinto, esquí alpino

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
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Aunque todas las miradas están obviamente puestas en Pierre Gasly, autor de una increíble primera pole position en F1 en Monza, Oscar Piastri firmó una gran actuación al situarse en la tercera posición de la parrilla de salida provisional del Gran Premio de Italia 2026.

Sin embargo, el australiano - que tuvo que abortar rápidamente su último intento y no pudo aspirar a más en la Q3 - está bajo amenaza ya que está bajo investigación de los comisarios por un incidente que tuvo lugar en la Q2.

Mientras los Red Bull Racing se ponían en orden de batalla, con Max Verstappen asumiendo el inusual papel de escudero de lujo para intentar ayudar a Liam Lawson a meterse en la Q3, Piastri se encontró en una situación comprometida.

 

El McLaren con el número 81 salía por su parte de boxes y redujo muchísimo la velocidad para intentar molestar lo menos posible a los rivales en vuelta lanzada. Si bien pudo ralentizar lo suficiente para que Verstappen afrontara la primera chicana sin bloqueo, en cambio no pudo apartarse rápidamente del camino de Lawson.

El neozelandés se vio obstaculizado y luego no pudo mejorar su tiempo. Piastri fue puesto bajo investigación y tendrá que dar explicaciones ante los comisarios a las 17:40 en el paddock de Monza. Se arriesga, según los estándares, a una penalización de tres puestos en la parrilla.

Cabe recordar que Lawson - penalizado por cambios de motor - tenía asegurado salir desde el fondo de la parrilla, pero Red Bull quería hacerlo pasar a la Q3 para que ayudara a Verstappen en la lucha por la pole.

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