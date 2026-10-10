Piastri mantiene la calma pese al costoso incidente interno de McLaren en la sprint de Singapur
Oscar Piastri se niega a culpar a Lando Norris después de que un accidente devastador arruinara la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur de McLaren
La carrera sprint del Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur terminó en un auténtico desastre para el equipo McLaren. Tras un retraso de 30 minutos debido a las lluvias torrenciales, Lando Norris y Oscar Piastri rodaban cómodamente en quinta y cuarta posición, respectivamente, durante los últimos compases de la carrera de 100 kilómetros. Sin embargo, en la última vuelta de la carrera, un intento desesperado de adelantamiento arruinó por completo el fin de semana del equipo.
Mientras perseguía a Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Norris intentó adelantar a Piastri por el interior en la curva 5. Los dos monoplazas chocaron violentamente, lo que provocó que Piastri hiciera un trompo y se viera obligado a retirarse inmediatamente de la carrera. Norris logró recuperar el control del coche y continuar, pero cayó hasta la octava posición, salvando un único punto para el campeonato, mientras que Max Verstappen se alzó con la victoria por delante de Lewis Hamilton. Norris está siendo investigado actualmente por los comisarios de carrera de la FIA por haber provocado la colisión.
Una reacción sorprendentemente tranquila
Dadas las enormes implicaciones para el campeonato —McLaren se encuentra actualmente a 89 puntos de la Scuderia Ferrari en la clasificación de constructores—, los conocedores del paddock esperaban que Piastri estuviera absolutamente furioso con su compañero de equipo. En cambio, el piloto australiano ofreció una valoración notablemente despreocupada del costoso incidente.
Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Michael Potts / LAT images vía Getty Images
Cuando el presentador de Sky Sports F1, Craig Slater, le preguntó si había revisado las imágenes del accidente para averiguar cómo revisar las "reglas papaya" internas del equipo de cara al futuro, Piastri restó toda importancia a la gravedad de los puntos perdidos.
"No lo he visto bien. Quiero decir, desde mi punto de vista, no estoy… Ya sabes, se trata del cuarto y quinto puesto en una carrera sprint, así que… No me preocupa en absoluto", afirmó Piastri.
Centrándose en los mecánicos
En lugar de echarle la culpa a Norris o lanzarse a una crítica acalorada del estilo de conducción agresivo de su compañero de equipo, Piastri centró inmediatamente su atención en la enorme carga de trabajo a la que se enfrenta ahora el equipo de boxes de McLaren. Dado que el formato de sprint deja un margen de tiempo muy ajustado antes de la sesión de clasificación del Gran Premio principal, los mecánicos tendrán que trabajar a toda máquina para reparar los extensos daños en la carrocería de ambos coches.
Oscar Piastri, McLaren
Foto: Kym Illman / Getty Images
"Es obvio que ahora el equipo tiene mucho trabajo por delante para reparar ambos coches, así que… Sí, es una pena para el equipo", concluyó Piastri.
Dado que Norris se disculpó abiertamente por la radio del equipo y afirmó que creía estar completamente a la altura de su compañero de equipo antes de quedarse sin espacio en el vértice, el director del equipo McLaren, Andrea Stella, tendrá que gestionar con mucho tacto la dinámica interna del box antes de la prueba principal del domingo.
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