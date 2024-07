Piastri: McLaren hizo "lo correcto" con la orden a Norris en Hungría

El australiano lideró los dos primeros stints de la carrera, pero su compañero Norris fue el primero en hacer la última parada y se puso en cabeza en la recta final hasta la bandera a cuadros.

McLaren pasó entonces varias vueltas pidiendo a Norris que devolviera la posición a Piastri, ya que la situación se volvió cada vez más tensa, con el piloto británico cuestionando cómo el muro de pits había resuelto las cosas.

También preguntó por qué tenía que devolver la posición teniendo en cuenta que se estaba alejando de su compañero de equipo.

Al final, Norris se apartó al inicio de la vuelta 68 y cedió el liderato antes de seguir a su compañero de equipo para conseguir el 1-2 de McLaren.

Piastri le había dicho al equipo por la radio que cuanto más tardara en producirse el cambio, más complicado sería.

Hablando sobre la situación al finalizar la carrera, Piastri dijo: "Cuanto más tiempo lo dejas, por supuesto, más te pones un poco nervioso. Pero fue bien ejecutado por el equipo. Y sí, creo que fue lo correcto".

"Me puse en la posición correcta en la salida. Y sí, con la estrategia diferente que teníamos, sí, mi ritmo probablemente no era tan rápido como me hubiera gustado en el último stint, pero todavía estaba en la posición correcta para hacer que suceda. Así que sí, el equipo lo ha hecho bien".

Norris parecía decepcionado después de la carrera, pero estaba claramente dispuesto a no entrar en la polémica cuando se le preguntó inmediatamente después.

"El equipo me pidió que lo hiciera, así que lo hice", dijo. "Y ya está".

Lando Norris, McLaren MCL38, se dirige a la parrilla de salida Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

La "bestia" de McLaren

Aunque la polémica de las órdenes de equipo ensombreció un dominante 1-2 del equipo, ambos pilotos elogiaron el rendimiento del coche.

Hablando sobre el MCL38, Piastri dijo: "Es una bestia en este momento. Es rápido en todas las condiciones"

"Creo que hoy lo teníamos todo bajo control. Y, sí, es una sensación increíble poder gestionar la carrera así con los dos coches y asegurar un 1-2".

"No sé cuándo fue nuestro último 1-2, pero creo que fue hace mucho tiempo (el Gran Premio de Italia de 2021 con Daniel Ricciardo y Norris). Así que increíblemente feliz por todo el equipo, y agradable conseguir mi primera victoria en la pizarra."

Norris añadió: "Un día increíble para nosotros como equipo. Creo que eso es lo más importante. Sinceramente, estoy muy contento".

"Ha sido un largo viaje para llegar a conseguir esto por méritos propios, y eso es exactamente lo que hemos hecho hoy, y creo que con mucha ventaja sobre el resto. Además, lo hemos hecho con estilo".

"Un buen 1-2 del equipo. Y, por supuesto, a Oscar, que tuvo una buena salida. Me sacó de la línea y también controló la carrera. Así que, sí, en algún momento iba a llegar, y hoy se lo mereció".